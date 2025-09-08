Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện thành phố Maya kỳ vĩ, ẩn sâu trong rừng rậm

Kho tri thức

Phát hiện thành phố Maya kỳ vĩ, ẩn sâu trong rừng rậm

Một thành phố Maya có quy mô hoành tráng được phát hiện sâu trong rừng rậm Mexico gây chấn động giới khảo cổ học.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật khu rừng rậm của Khu Dự trữ Sinh quyển Calakmul ở mũi phía đông nam bán đảo Yucatán, Mexico, các chuyên gia đến từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia.
Khi tiến hành khai quật khu rừng rậm của Khu Dự trữ Sinh quyển Calakmul ở mũi phía đông nam bán đảo Yucatán, Mexico, các chuyên gia đến từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia.
Đó là một thành phố cổ Maya bị thất lạc và nó được đặt tên là Tamchén. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia.
Đó là một thành phố cổ Maya bị thất lạc và nó được đặt tên là Tamchén. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia.
Những cuộc thám hiểm thăm dò, phân tích khảo cổ chuyên sâu hơn cho thấy, thành phố cổ Tamchén này thuộc niên đại khoảng năm 600- đến năm 1000 Sau Công Nguyên, giai đoạn này chứng kiến ​​thời kỳ đỉnh cao của một thế lực thống trị khu vực tên là vương quốc Calakmul. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia.
Những cuộc thám hiểm thăm dò, phân tích khảo cổ chuyên sâu hơn cho thấy, thành phố cổ Tamchén này thuộc niên đại khoảng năm 600- đến năm 1000 Sau Công Nguyên, giai đoạn này chứng kiến ​​thời kỳ đỉnh cao của một thế lực thống trị khu vực tên là vương quốc Calakmul. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia.
Dưới sự dẫn dắt của Ivan Sprajc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia, trong hai tháng, đoàn thám hiểm đã tìm thấy một số di tích, nổi bật nhất là mặt tiền thành phố cổ mô tả cái miệng há hốc của một con quái vật hình thú. Miệng mở của nó tượng trưng cho lối vào địa ngục, và sinh vật này tượng trưng cho một vị thần sinh sản của người Maya. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia.
Dưới sự dẫn dắt của Ivan Sprajc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia, trong hai tháng, đoàn thám hiểm đã tìm thấy một số di tích, nổi bật nhất là mặt tiền thành phố cổ mô tả cái miệng há hốc của một con quái vật hình thú. Miệng mở của nó tượng trưng cho lối vào địa ngục, và sinh vật này tượng trưng cho một vị thần sinh sản của người Maya. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia.
Các công trình khác đã được tìm thấy tại thành phố cổ này bao gồm: 1 sân bóng Maya, 1 kim tự tháp cao khoảng 20 mét, 1 cung điện đồ sộ được bố trí xung quanh 4 quảng trường, 3 bàn thờ, 10 lối đi nối liền các tòa nhà và bàn thờ, cùng 10 tấm bia đá. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia.
Các công trình khác đã được tìm thấy tại thành phố cổ này bao gồm: 1 sân bóng Maya, 1 kim tự tháp cao khoảng 20 mét, 1 cung điện đồ sộ được bố trí xung quanh 4 quảng trường, 3 bàn thờ, 10 lối đi nối liền các tòa nhà và bàn thờ, cùng 10 tấm bia đá. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia.
Có nhiều khía cạnh hấp dẫn của thành phố cổ này đang chờ được khai phá, từ đó nó có thể mở ra một góc nhìn mới về lịch sử cổ đại của nền văn minh Maya. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia.
Có nhiều khía cạnh hấp dẫn của thành phố cổ này đang chờ được khai phá, từ đó nó có thể mở ra một góc nhìn mới về lịch sử cổ đại của nền văn minh Maya. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Thành phố cổ #khu rừng #maya #nền văn minh #phố cổ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT