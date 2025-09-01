Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trục vớt kho báu quý hiếm từ "thành phố tiệc tùng" hơn 1.200 tuổi

Kho tri thức

Trục vớt kho báu quý hiếm từ "thành phố tiệc tùng" hơn 1.200 tuổi

Các nhà khảo cổ, thợ lặn trục vớt được nhiều hiện vật quý giá, bao gồm tượng Nhân sư tại "thành phố tiệc tùng" Canopus ở ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập.

Tâm Anh (theo ATI)
Theo các ghi chép, thành phố cổ Canopus nổi tiếng với "mọi loại hành vi phóng túng" trước khi chìm xuống dưới Vịnh Abū Qīr ngoài khơi bờ biển Alexandria vào thế kỷ 8. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Theo các ghi chép, thành phố cổ Canopus nổi tiếng với "mọi loại hành vi phóng túng" trước khi chìm xuống dưới Vịnh Abū Qīr ngoài khơi bờ biển Alexandria vào thế kỷ 8. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Canopus là một trong những thành phố quan trọng nhất của Ai Cập trong thời kỳ Ptolemaic (năm 305 trước Công nguyên đến năm 30 trước Công nguyên), đóng vai trò là trung tâm tôn giáo dành riêng cho thần Serapis và là địa điểm tổ chức các lễ hội lớn thu hút du khách từ khắp Địa Trung Hải tới vui chơi, giải trí. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Canopus là một trong những thành phố quan trọng nhất của Ai Cập trong thời kỳ Ptolemaic (năm 305 trước Công nguyên đến năm 30 trước Công nguyên), đóng vai trò là trung tâm tôn giáo dành riêng cho thần Serapis và là địa điểm tổ chức các lễ hội lớn thu hút du khách từ khắp Địa Trung Hải tới vui chơi, giải trí. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Mới đây, các nhà khảo cổ và thợ lặn đã trục vớt được nhiều hiện vật quý giá, bao gồm tượng Nhân sư, các tượng đài, di tích kiến trúc... tại "thành phố tiệc tùng" Canopus. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Mới đây, các nhà khảo cổ và thợ lặn đã trục vớt được nhiều hiện vật quý giá, bao gồm tượng Nhân sư, các tượng đài, di tích kiến trúc... tại "thành phố tiệc tùng" Canopus. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Phát hiện này được Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập công bố giúp làm sáng tỏ thêm về Canopus - thành phố từng thịnh vượng hơn 2.000 năm trước khi bị đại dương nhấn chìm. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Phát hiện này được Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập công bố giúp làm sáng tỏ thêm về Canopus - thành phố từng thịnh vượng hơn 2.000 năm trước khi bị đại dương nhấn chìm. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Trong số những hiện vật được trục vớt có một bức tượng nhân sư bằng đá thạch anh mang khắc hình ảnh của pharaoh Ramesses II nổi tiếng Ai Cập. Ảnh: tumblr.
Trong số những hiện vật được trục vớt có một bức tượng nhân sư bằng đá thạch anh mang khắc hình ảnh của pharaoh Ramesses II nổi tiếng Ai Cập. Ảnh: tumblr.
Ngoài ra, một bức tượng khổng lồ bằng đá granit khắc họa một nhân vật chưa xác định và bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng của một quý tộc La Mã cũng được trục vớt từ dưới thành phố Canopus "ngủ vùi" dưới biển. Ảnh: Islam Kamhawy/Facebook.
Ngoài ra, một bức tượng khổng lồ bằng đá granit khắc họa một nhân vật chưa xác định và bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng của một quý tộc La Mã cũng được trục vớt từ dưới thành phố Canopus "ngủ vùi" dưới biển. Ảnh: Islam Kamhawy/Facebook.
Những bức tượng mới được tìm thấy dường như đã được đặt có chủ ý trong đền thờ, có thể là một phần của một số nghi lễ. Những pho tượng này được bảo quản dưới đáy biển đã cho phép các nhà khảo cổ học nghiên cứu các chi tiết phong cách, hé lộ sự giao thoa giữa nghệ thuật Hy Lạp và Ai Cập đặc trưng của thời đại đó. Ảnh: Islam Kamhawy/Facebook.
Những bức tượng mới được tìm thấy dường như đã được đặt có chủ ý trong đền thờ, có thể là một phần của một số nghi lễ. Những pho tượng này được bảo quản dưới đáy biển đã cho phép các nhà khảo cổ học nghiên cứu các chi tiết phong cách, hé lộ sự giao thoa giữa nghệ thuật Hy Lạp và Ai Cập đặc trưng của thời đại đó. Ảnh: Islam Kamhawy/Facebook.
Đặc biệt, một số bức tượng còn có những dòng chữ khắc có thể giúp làm rõ tên tuổi của những người hiến tặng, làm ra chúng hoặc chức năng cụ thể của mỗi pho tượng trong các nghi lễ đền thờ. Ảnh: Islam Kamhawy/Facebook.
Đặc biệt, một số bức tượng còn có những dòng chữ khắc có thể giúp làm rõ tên tuổi của những người hiến tặng, làm ra chúng hoặc chức năng cụ thể của mỗi pho tượng trong các nghi lễ đền thờ. Ảnh: Islam Kamhawy/Facebook.
Các hiện vật bằng đồng, vật phẩm nghi lễ và mảnh vỡ của các cột đền cũng được đưa lên bờ trong cuộc khai quật dưới nước. Những điều này bổ sung thêm bằng chứng về các công trình đồ sộ, tráng lệ của thành phố cổ Canopus. Ảnh: alchetron.com.
Các hiện vật bằng đồng, vật phẩm nghi lễ và mảnh vỡ của các cột đền cũng được đưa lên bờ trong cuộc khai quật dưới nước. Những điều này bổ sung thêm bằng chứng về các công trình đồ sộ, tráng lệ của thành phố cổ Canopus. Ảnh: alchetron.com.
Sherif Fathi, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật, gọi khám phá này là “cột mốc đáng chú ý” trong nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa của Ai Cập. Ảnh: alchetron.com.
Sherif Fathi, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật, gọi khám phá này là “cột mốc đáng chú ý” trong nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa của Ai Cập. Ảnh: alchetron.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo ATI)
#trục vớt kho báu dưới biển #thành phố cổ Canopus #tượng Nhân sư Ai Cập #hiện vật cổ đại Ai Cập #Ai Cập

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT