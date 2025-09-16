Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tàn tích thành phố đầu tiên trong lịch sử nhân loại

Kho tri thức

Tàn tích thành phố đầu tiên trong lịch sử nhân loại

Nằm ở miền nam Iraq, thành Uruk là một trong những trung tâm đô thị cổ xưa nhất thế giới, gắn liền với sự hình thành văn minh Lưỡng Hà.

T.B (tổng hợp)
1. Thành phố đầu tiên của nhân loại. Uruk được coi là thành phố đầu tiên trong lịch sử, hình thành khoảng 4.000 năm TCN. Ảnh: Pinterest.
1. Thành phố đầu tiên của nhân loại. Uruk được coi là thành phố đầu tiên trong lịch sử, hình thành khoảng 4.000 năm TCN. Ảnh: Pinterest.
2. Quy mô khổng lồ. Vào thời kỳ hoàng kim, Uruk có thể có tới 50.000 – 80.000 dân, là một đô thị khổng lồ trong thời cổ đại. Ảnh: Pinterest.
2. Quy mô khổng lồ. Vào thời kỳ hoàng kim, Uruk có thể có tới 50.000 – 80.000 dân, là một đô thị khổng lồ trong thời cổ đại. Ảnh: Pinterest.
3. Quê hương của chữ viết. Hệ thống chữ hình nêm đầu tiên được phát minh tại Uruk, đánh dấu bước ngoặt lớn của văn minh nhân loại. Ảnh: Pinterest.
3. Quê hương của chữ viết. Hệ thống chữ hình nêm đầu tiên được phát minh tại Uruk, đánh dấu bước ngoặt lớn của văn minh nhân loại. Ảnh: Pinterest.
4. Trung tâm tôn giáo. Uruk nổi tiếng với các đền thờ thần Inanna và thần Anu, là những địa điểm linh thiêng bậc nhất thời đó. Ảnh: Pinterest.
4. Trung tâm tôn giáo. Uruk nổi tiếng với các đền thờ thần Inanna và thần Anu, là những địa điểm linh thiêng bậc nhất thời đó. Ảnh: Pinterest.
5. Được nhắc đến trong sử thi Gilgamesh. Uruk được nhắc đến trong “Sử thi Gilgamesh”, một trong những tác phẩm văn học cổ xưa nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
5. Được nhắc đến trong sử thi Gilgamesh. Uruk được nhắc đến trong “Sử thi Gilgamesh”, một trong những tác phẩm văn học cổ xưa nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
6. Kiến trúc ấn tượng. Thành Uruk có những bức tường thành dài khoảng 9 km, được xây dựng từ gạch bùn, bảo vệ cư dân khỏi ngoại xâm. Ảnh: Pinterest.
6. Kiến trúc ấn tượng. Thành Uruk có những bức tường thành dài khoảng 9 km, được xây dựng từ gạch bùn, bảo vệ cư dân khỏi ngoại xâm. Ảnh: Pinterest.
7. Vai trò thương mại. Uruk là trung tâm thương mại lớn, kết nối Lưỡng Hà với các vùng khác qua mạng lưới trao đổi hàng hóa. Ảnh: Pinterest.
7. Vai trò thương mại. Uruk là trung tâm thương mại lớn, kết nối Lưỡng Hà với các vùng khác qua mạng lưới trao đổi hàng hóa. Ảnh: Pinterest.
8. Di sản UNESCO. Ngày nay, di tích Uruk được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, phản ánh giá trị lịch sử và văn hóa to lớn. Ảnh: Pinterest.
8. Di sản UNESCO. Ngày nay, di tích Uruk được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, phản ánh giá trị lịch sử và văn hóa to lớn. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#thành phố cổ Uruk #di tích lịch sử Uruk #văn minh Lưỡng Hà #chữ viết hình nêm #kiến trúc thành Uruk #trung tâm thương mại cổ đại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT