Thảm thương thời không một xu dính túi, vô gia cư của các đại gia giải trí

Nam diễn viên Chris Pratt hiện là ngôi sao nam hàng đầu Hollywood với loạt phim Guardians of the Galaxy và Jurassic World. Tuy nhiên, thành công đến với anh không dễ dàng. Ảnh: Deadline. Năm 19 tuổi, Pratt mua lại vé xe một chiều đi Hawaii. Tại đây, anh sống trong “tổ ấm” là một chiếc xe tải cũ nát. Nam diễn viên khẳng định đây là một nơi “tuyệt vời”. Ảnh: Chris Pratt/Facebook. Theo IGN, khi cầm bút viết kịch bản Kẻ hủy diệt, đạo diễn James Cameron gặp nhiều khó khăn và phải sống trong xe hơi của mình. Cuộc đời ông thay đổi khi kịch bản Terminator được mua lại với giá vỏn vẹn 1 USD, nhưng ông được làm đạo diễn. Phiim thu về 77 triệu USD trên toàn thế giới. Ảnh: Getty Images. Trước khi thành danh, diễn viên hài nổi tiếng Jim Carrey bỏ học cấp ba và sống vất vưởng cùng gia đình trong xe hơi tại Canada. Carrey cho biết chính thời kỳ khó khăn này đã mang đến cho anh sự hài hước. Ảnh: Getty Images. Khi đến New York năm 21 tuổi, Halle Berry hết sạch tiền vì mẹ ngừng gửi tiền cho cô. Trắng tay, Berry phải đến sống trong nhà dành cho người vô gia cư. Ảnh: Getty Images. Người dẫn chương trình Phil McGraw từng sống trong ôtô cùng cha khi ông 12 tuổi. Vượt qua khó khăn, ông lấy bằng cử nhân, thạc sĩ rồi tiến sĩ trước khi được Oprah Winfrey mời tham gia chương trình truyền hình. Sau này, ông có show của riêng mình. Ảnh: Getty Images. Cố vấn tài chính Suze Orman - tác giả nhiều cuốn sách bán chạy - từng sống trong ôtô khi mới chuyển đến Berkeley (California) vào những năm 1970. Để kiếm sống, bà đi tỉa cây với mức lương 3,5 USD/giờ. Ảnh: Oprad. Nam diễn viên Daniel Craig - người đảm nhận vai điệp viên 007 James Bond - từng phải ngủ trên ghế đá công viên ở London (Anh) và làm bồi bàn khi mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: Getty Images. Trước khi trở thành nữ ca sĩ nhạc jazz hay nhất mọi thời đại, Ella Fitzgerald từng bỏ nhà đi bụi và trở thành người vô gia cư. Cuộc đời bà thay đổi vào năm 1934, khi biểu diễn tại Nhà hát Apollo ở New York. Ảnh: WRTI. Chris Gardner, người truyền cảm hứng cho bộ phim The Pursuit of Happyness, từng sống vô gia cư với cậu con trai nhỏ. Vào thời điểm đó, ông cố gắng theo đuổi sự nghiệp tài chính mặc dù không có bất kỳ kinh nghiệm nào về lĩnh vực này. Vợ ông bỏ đi. Sau khi được nhận vào một công ty lớn ở Phố Wall, ông đã thành công và giờ là triệu phú. Ảnh: Getty Images. Ca sĩ Jewel từng phải sống ngoài đường phố sau khi bị sa thải vì không chịu ngủ với giám đốc. Trong một năm khó khăn, cô viết ca khúc và đi hát trong một quán cà phê ở địa phương. Ảnh: Getty.

Nam diễn viên Chris Pratt hiện là ngôi sao nam hàng đầu Hollywood với loạt phim Guardians of the Galaxy và Jurassic World. Tuy nhiên, thành công đến với anh không dễ dàng. Ảnh: Deadline. Năm 19 tuổi, Pratt mua lại vé xe một chiều đi Hawaii. Tại đây, anh sống trong “tổ ấm” là một chiếc xe tải cũ nát. Nam diễn viên khẳng định đây là một nơi “tuyệt vời”. Ảnh: Chris Pratt/Facebook. Theo IGN, khi cầm bút viết kịch bản Kẻ hủy diệt, đạo diễn James Cameron gặp nhiều khó khăn và phải sống trong xe hơi của mình. Cuộc đời ông thay đổi khi kịch bản Terminator được mua lại với giá vỏn vẹn 1 USD, nhưng ông được làm đạo diễn. Phiim thu về 77 triệu USD trên toàn thế giới. Ảnh: Getty Images. Trước khi thành danh, diễn viên hài nổi tiếng Jim Carrey bỏ học cấp ba và sống vất vưởng cùng gia đình trong xe hơi tại Canada. Carrey cho biết chính thời kỳ khó khăn này đã mang đến cho anh sự hài hước. Ảnh: Getty Images. Khi đến New York năm 21 tuổi, Halle Berry hết sạch tiền vì mẹ ngừng gửi tiền cho cô. Trắng tay, Berry phải đến sống trong nhà dành cho người vô gia cư. Ảnh: Getty Images. Người dẫn chương trình Phil McGraw từng sống trong ôtô cùng cha khi ông 12 tuổi. Vượt qua khó khăn, ông lấy bằng cử nhân, thạc sĩ rồi tiến sĩ trước khi được Oprah Winfrey mời tham gia chương trình truyền hình. Sau này, ông có show của riêng mình. Ảnh: Getty Images. Cố vấn tài chính Suze Orman - tác giả nhiều cuốn sách bán chạy - từng sống trong ôtô khi mới chuyển đến Berkeley (California) vào những năm 1970. Để kiếm sống, bà đi tỉa cây với mức lương 3,5 USD/giờ. Ảnh: Oprad. Nam diễn viên Daniel Craig - người đảm nhận vai điệp viên 007 James Bond - từng phải ngủ trên ghế đá công viên ở London (Anh) và làm bồi bàn khi mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: Getty Images. Trước khi trở thành nữ ca sĩ nhạc jazz hay nhất mọi thời đại, Ella Fitzgerald từng bỏ nhà đi bụi và trở thành người vô gia cư. Cuộc đời bà thay đổi vào năm 1934, khi biểu diễn tại Nhà hát Apollo ở New York. Ảnh: WRTI. Chris Gardner, người truyền cảm hứng cho bộ phim The Pursuit of Happyness, từng sống vô gia cư với cậu con trai nhỏ. Vào thời điểm đó, ông cố gắng theo đuổi sự nghiệp tài chính mặc dù không có bất kỳ kinh nghiệm nào về lĩnh vực này. Vợ ông bỏ đi. Sau khi được nhận vào một công ty lớn ở Phố Wall, ông đã thành công và giờ là triệu phú. Ảnh: Getty Images. Ca sĩ Jewel từng phải sống ngoài đường phố sau khi bị sa thải vì không chịu ngủ với giám đốc. Trong một năm khó khăn, cô viết ca khúc và đi hát trong một quán cà phê ở địa phương. Ảnh: Getty.