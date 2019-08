Sống vương giả, đi xe 14 tỷ chỉ là "bề nổi" trong gia sản Hoa hậu Giáng My

Giáng My được biết sau đến khi đăng quang cuộc thi "Hoa hậu Đền Hùng" tổ chức một lần duy nhất vào năm 1992. Bước chân vào showbiz, Hoa hậu Giáng My còn thể hiện tài năng trong vai trò người mẫu ảnh, diễn viên. Những năm gần đây, Hoa hậu đền Hùng còn được biết đến nhiều hơn khi là một doanh nhân tài giỏi, thành đạt. Nhờ đó, người đẹp sở hữu một cuộc sống vương giả khiến nhiều người mơ ước. Người đẹp sống trong căn biệt thự sang trọng, được trang hoàng theo phong cách châu Âu tại quận 2 (TP HCM). Mỗi tầng có nhiều phòng chức năng và được trang trí theo gu cổ điển. Ngoài ra, Giáng My còn sở hữu một căn hộ penthouse cao cấp có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng rất gần trung tâm Sài Gòn. Không chỉ sở hữu bất động sản, Giáng My còn được biết tên là người đẹp chịu chi cho những thú vui của bản thân. Sau nhiều năm đi xe hơi 4 tỷ, người đẹp đã rinh về chiếc siêu xe sang chảnh có giá lên tới 14 tỷ đồng. Rất chú trọng đến ngoại hình nên mỗi khi xuất hiện trước công chúng Giáng My thường mạnh tay sắm đồ hiệu của các nhà mốt nổi tiếng. Người đẹp sưu tập nhiều chiếc túi xách đến từ thương hiệu nổi tiếng như Dior, Louis Vuitton hay Chanel... Hoa hậu đền Hùng cũng thường xuyên đi du lịch ở những nơi nổi tiếng trên thế giới. Sau mối quan hệ với chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, hiện tại Giáng My vẫn sống độc thân và cùng người cũ chăm lo cho cô con gái Anh Sa. Video: Hoa hậu Lương Thùy Linh. Nguồn: Youtube.

Giáng My được biết sau đến khi đăng quang cuộc thi "Hoa hậu Đền Hùng" tổ chức một lần duy nhất vào năm 1992. Bước chân vào showbiz, Hoa hậu Giáng My còn thể hiện tài năng trong vai trò người mẫu ảnh, diễn viên. Những năm gần đây, Hoa hậu đền Hùng còn được biết đến nhiều hơn khi là một doanh nhân tài giỏi, thành đạt. Nhờ đó, người đẹp sở hữu một cuộc sống vương giả khiến nhiều người mơ ước. Người đẹp sống trong căn biệt thự sang trọng, được trang hoàng theo phong cách châu Âu tại quận 2 (TP HCM). Mỗi tầng có nhiều phòng chức năng và được trang trí theo gu cổ điển. Ngoài ra, Giáng My còn sở hữu một căn hộ penthouse cao cấp có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng rất gần trung tâm Sài Gòn. Không chỉ sở hữu bất động sản, Giáng My còn được biết tên là người đẹp chịu chi cho những thú vui của bản thân. Sau nhiều năm đi xe hơi 4 tỷ, người đẹp đã rinh về chiếc siêu xe sang chảnh có giá lên tới 14 tỷ đồng. Rất chú trọng đến ngoại hình nên mỗi khi xuất hiện trước công chúng Giáng My thường mạnh tay sắm đồ hiệu của các nhà mốt nổi tiếng. Người đẹp sưu tập nhiều chiếc túi xách đến từ thương hiệu nổi tiếng như Dior, Louis Vuitton hay Chanel... Hoa hậu đền Hùng cũng thường xuyên đi du lịch ở những nơi nổi tiếng trên thế giới. Sau mối quan hệ với chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, hiện tại Giáng My vẫn sống độc thân và cùng người cũ chăm lo cho cô con gái Anh Sa. Video: Hoa hậu Lương Thùy Linh. Nguồn: Youtube.