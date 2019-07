Đại gia khoác "bộ quần áo của hoàng đế" dạo phố, vệ sĩ toát mồ hôi hột

Năm 2014, doanh nhân Pankaj Parakh, Ấn Độ bỏ tiền làm ra chiếc áo sơ mi từ hơn 4kg vàng. Chiếc áo bằng vàng có giá 213.000 USD (~4,9 tỷ đồng). Doanh nhân này thích vàng từ năm 5 tuổi và khi sinh nhật 45 tuổi ông quyết định làm một chiếc áo bằng vàng. Bên trong áo có lớp vải lót và hoàn toàn giặt được như bình thường. Trên áo có 7 nút cúc bằng vàng được chạm khắc tinh xảo. Khi ông mặc chiếc áo này ra đường cần đến đội vệ sĩ 20 người bảo vệ nhằm đảo bảo an toàn. Ông Parkh từng bỏ dở việc học trung học để kinh doanh. Hiện, công ty của ông trị giá triệu USD và ăn nên làm ra. Trước đó, ông Datte Phuge, 32 tuổi (sống ở Pimri, Ấn Độ) thuê 15 thợ kim hoàn may chiếc áo sơ mi đặc biệt. Các thợ kim hoàn làm việc 16 tiếng/ngày trong 2 tuần để làm ra chiếc áo Chiếc áo trị giá 330.000 USD (~7,6 tỷ đồng). Cúc áo được đính pha lê Swarovski. Áo được may từ vải nhung trắng nhập khẩu sau đó dát vàng lên trên. Áo có một bộ nhẫn được làm thủ công đi kèm. Cho nên, các thợ kim hoàn đã thiết kế thêm phần cổ tay làm sao cho phù hợp với bộ nhẫn này. Chiếc áo này được làm thủ công và lấy cảm hứng từ áo giáp thời xưa. Ông Datte Phuge còn tự nhận mình là "Gold man of Pimpri" (Người đàn ông Vàng của Pimpri). Năm 2015, tại một sự kiện ở Thiểm Tây, Trung Quốc, 3 người mẫu đã trình diễn trang phục bằng vàng khiến nhiều người chú ý. Trong đó có một áo sơ mi nam làm bằng vàng. Áo sơ mi được làm từ 3kg vàng, làm hoàn toàn thủ công và gây ấn tượng mạnh với người đến sự kiện.

Năm 2014, doanh nhân Pankaj Parakh, Ấn Độ bỏ tiền làm ra chiếc áo sơ mi từ hơn 4kg vàng. Chiếc áo bằng vàng có giá 213.000 USD (~4,9 tỷ đồng). Doanh nhân này thích vàng từ năm 5 tuổi và khi sinh nhật 45 tuổi ông quyết định làm một chiếc áo bằng vàng. Bên trong áo có lớp vải lót và hoàn toàn giặt được như bình thường. Trên áo có 7 nút cúc bằng vàng được chạm khắc tinh xảo. Khi ông mặc chiếc áo này ra đường cần đến đội vệ sĩ 20 người bảo vệ nhằm đảo bảo an toàn. Ông Parkh từng bỏ dở việc học trung học để kinh doanh. Hiện, công ty của ông trị giá triệu USD và ăn nên làm ra. Trước đó, ông Datte Phuge, 32 tuổi (sống ở Pimri, Ấn Độ) thuê 15 thợ kim hoàn may chiếc áo sơ mi đặc biệt. Các thợ kim hoàn làm việc 16 tiếng/ngày trong 2 tuần để làm ra chiếc áo Chiếc áo trị giá 330.000 USD (~7,6 tỷ đồng). Cúc áo được đính pha lê Swarovski. Áo được may từ vải nhung trắng nhập khẩu sau đó dát vàng lên trên. Áo có một bộ nhẫn được làm thủ công đi kèm. Cho nên, các thợ kim hoàn đã thiết kế thêm phần cổ tay làm sao cho phù hợp với bộ nhẫn này. Chiếc áo này được làm thủ công và lấy cảm hứng từ áo giáp thời xưa. Ông Datte Phuge còn tự nhận mình là "Gold man of Pimpri" (Người đàn ông Vàng của Pimpri). Năm 2015, tại một sự kiện ở Thiểm Tây, Trung Quốc, 3 người mẫu đã trình diễn trang phục bằng vàng khiến nhiều người chú ý. Trong đó có một áo sơ mi nam làm bằng vàng. Áo sơ mi được làm từ 3kg vàng, làm hoàn toàn thủ công và gây ấn tượng mạnh với người đến sự kiện.