Bí mật chưa từng "khui" từ những cây bonsai đắt đỏ của đại gia Việt

Theo Vietnamnet, Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP HCM) hồi đầu năm nay có sự xuất hiện của hàng trăm cây kiểng, bonsai đến từ khắp mọi miền đất nước. Trong đó, nổi bật là cây me cổ của nghệ nhân Trần Thanh Phong (quê Cai Lậy, Tiền Giang). (Ảnh: Vietnamnet) Theo anh Phong, để vận chuyển từ Tiền Giang lên Hội hoa xuân, anh phải thuê xe cẩu loại 12 tấn chuyên chở. (Ảnh: Vietnamnet) Điểm đặc biệt của cây me cổ thụ là dáng trực, cao 8m với nhiều vết u sần. (Ảnh: Vietnamnet) Cây me hàng trăm tuổi này cho ra hoa, trái liên tục. Đã có người trả giá mua cây nhưng thấp hơn mức 2 tỷ nên chủ nhân chưa bán. (Ảnh: Vietnamnet) Cũng theo Vietnamnet, siêu cây “mâm xôi con gà” là cây sanh cổ thụ có tuổi đời hơn 150 tuổi thuộc sở hữu của ông Nguyễn Nam Thành (ở Việt Trì, Phú Thọ). (Ảnh: Vietnamnet) Năm 2010, trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, cây sanh cổ thụ được giới chuyên môn xếp vào “tứ kỳ mộc” của đất ngàn năm văn vật. (Ảnh: VOV). Siêu cây “mâm xôi con gà” được định giá 6 triệu USD, tương đương với 120 tỷ đồng. Tháng 4/2012, siêu cây này đã được lên trang bìa của tạp chí về nghệ thuật chơi cây cảnh BCI của Mỹ. (Ảnh: Doanhnghiepvn) Theo Người đưa tin, đầu năm 2018 chậu bonsai sưa đỏ này (của một nhà vườn ở Đồng Nai) được định giá 1,4 tỷ đồng. (Ảnh: Người đưa tin) Cây có đường kính thân khoảng 30-40cm, chiều cao hơn 1 mét. (Ảnh: Người đưa t Nếu nhìn qua, phần gốc đã lũa, tưởng chừng như không còn sức sống nhưng khi chạm vào, gốc cây cứng, không hề mối mọt, mục nát, phần gỗ sáng bóng. Đặc biệt, chậu bonsai sưa đỏ còn có mùi thơm dễ chịu. (Ảnh: Người đưa tin)

