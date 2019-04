10 kiệt tác bonsai đẹp hiếm có, giá "vô đối"

Khi được trồng và chăm sóc đúng cách, cây bonsai có thể phát triển lên tới hàng trăm năm. Và 800 năm là tuổi thọ đáng ngưỡng mộ của chậu bonsai ở Shunkaen (Nhật Bản).Điều khiến chậu bonsai Elm Trung Quốc nổi bật là vẻ đẹp tự nhiên đầy mê hoặc. Cây có thể phân nhánh tự nhiên với những chiếc lá hình bầu dục tinh tế. Hoa tử đằng Nhật Bản là một trong những cây bonsai kỳ lạ nhất thế giới. Những bông hoa thơm, mang nhiều màu sắc như hồng, tím, xanh và trắng. Một trong những cây bonsai phổ biến nhất vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay là cây Goshin do John Y. Naka tạo ra. The Goshin được tạo ra từ cây bách xù nổi tiếng vào năm 1948. Pinus Silvestris là một loài cây bonsai nổi tiếng với vẻ những tán lá xanh thẫm tươi tốt trông dày đặc như một đám mây lơ lửng trên bầu trời. Chậu bonsai Juniper trên núi Rocky do Walter Pall tạo ra đã giành được giải thưởng vì hình dáng tự nhiên vô cùng độc đáo. Cây phong có chiều cao một mét rõ ràng là một trong những cây bonsai lớn nhất thế giới. Nó được cho là đã gần 100 tuổi. Một tán cây cân đối đến hoàn hảo. Cây bonsai Shohin khoảng 20 năm tuổi, được kỳ công tạo dáng trong 10 năm. Cây ra hoa đẹp trong mùa hè và có khả năng thay đổi theo mùa. Tác phẩm bonsai hiếm có trong thế giới tự nhiên. Nguồn ảnh: Bonsaitreegardener. Video: Bưởi bonsai độc lạ bung hàng đón Tết. Nguồn: VTC16.

