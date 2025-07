Doanh nghiệp nước ngoài bị phạt vì không có giấy phép môi trường

Ngày 28/7, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị này vừa ban hành Quyết định số 70/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An, do ông Đinh Văn Quang làm người đại diện pháp luật, địa chỉ số 16, đường Lê Hoàn, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An đã có hai hành vi vi phạm hành chính.