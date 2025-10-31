Khoe dáng bên hồ Gươm, hot girl Hà thành Lê Phương Anh chiếm trọn ánh nhìn

Nhân tiết trời thu nhẹ nhàng, hot girl Hà thành Lê Phương Anh đốn tim fan với bộ ảnh dạo quanh hồ Gươm đậm chất 'nàng thơ'.
"Phú bà" Sam khiến dân mạng trầm trồ khi tung bộ ảnh mừng sinh nhật với tone đỏ – trắng nổi bật. Cô vẫn trẻ trung và ngọt ngào chẳng khác gì thiếu nữ đôi mươi.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân thông minh, nhiệt huyết, tiền đồ rộng mở và có thể trở nên giàu có.
Địa điểm Tiên Nguyễn chụp ảnh cưới là căn biệt thự cổ bậc nhất London, được xây dựng từ năm 1895.
Sở hữu 1.093 bằng sáng chế, Thomas Edison có nhiều phát minh góp phần thay đổi cuộc sống của nhân loại. Dù vậy, ông vẫn có phát minh được đánh giá là thất bại.
Mùa hồng chín rộ, loại quả ngọt lành này không chỉ thơm ngon mà còn tăng đề kháng, bảo vệ tim mạch, mắt sáng và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.
Sau khi lên ngôi chỉ 29 ngày, Thái Xương Đế Chu Thường Lạc băng hà khi đang hoan lạc với cung nữ. Cuộc đời ông hoàng này khiến nhiều người bất ngờ.
Sống giữa rừng rậm Papua New Guinea, chuột túi cây Goodfellow (Dendrolagus goodfellowi) là sinh vật kỳ thú, giống như sự kết hợp giữa khỉ và kangaroo.
Giữ ảnh trong điện thoại tưởng vô hại, nhưng nếu chứa 7 loại hình dưới đây, bạn có thể bị đánh cắp thông tin, mất tiền mà không hay biết.
Các vụ việc của Vũ Hà, Ngân 98 - Lương Bằng Quang, Miss Audition 2006 Ngọc Anh, Thùy Tiên, Nguyễn Công Trí, Vân Hugo… gây xôn xao dư luận trong năm 2025.
Các chuyên gia cho rằng, sẽ không có biện pháp phù hợp nào có thể ngăn cản UAV Geran-2 của Nga, đây cũng là điều mà các nhà sản xuất vũ khí đang né tránh.
Cách Thượng Hải chưa đầy 30 phút tàu cao tốc, Tô Châu chinh phục du khách với vẻ đẹp cổ kính pha hiện đại, thích hợp cho chuyến đi 2N1Đ chi phí tiết kiệm.
Hóa thân thành 2 cô nàng y tá nóng bỏng đầy ma mị, Xuân Ca và Bảo Khuyên khiến cộng đồng fan không thể rời mắt với bộ ảnh mới.
Vụ án mạng xảy ra ở gần chân núi đã khiến người dân vô cùng bất an. Chỉ khi lực lượng Công an bắt giữ được hung thủ, cuộc sống thường ngày mới trở lại...
Mỗi năm, khi tháng Mười sắp tàn và màn đêm dài hơn, khắp thế giới lại rực sáng trong muôn kiểu lễ hội Halloween – vừa rùng rợn, vừa đầy sắc màu văn hóa.
Giữa vô vàn loài rùa Bắc Mỹ, rùa sơn (Chrysemys picta) nổi bật nhờ hoa văn như được “vẽ tay”, là minh chứng cho vẻ đẹp tinh tế của tự nhiên.
SUV Hyundai Elexio ra mắt với tư cách là mẫu xe điện hàng đầu công nghệ cao, Trung Quốc được lựa chọn là thị trường tiên phong, với mức giá từ 444 triệu đồng.
Nằm ở độ cao 2.913m giữa đại ngàn Mù Cang Chải, Lùng Cúng hút hồn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, cung trekking ngắn, vừa sức nhưng đầy trải nghiệm đáng nhớ.
Cộng đồng Liên Quân “dậy sóng” trước màn cosplay Violet Huyết Ma Thần của hot girl Việt Phan Thị Hoài Thương.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 31/10, Nhân Mã làm việc thận trọng, đừng coi nhẹ chi tiết. Xử Nữ đừng nóng vội, càng gấp càng dễ sai, dễ bị lợi dụng.
Tháng 11 năm 2025 mang theo "hương vị của sự may mắn" đến với một số con giáp đặc biệt, hãy xem bạn có nằm trong số đó không nhé?