Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khoe dáng bên hồ Gươm, hot girl Hà thành Lê Phương Anh chiếm trọn ánh nhìn

Cộng đồng trẻ

Khoe dáng bên hồ Gươm, hot girl Hà thành Lê Phương Anh chiếm trọn ánh nhìn

Nhân tiết trời thu nhẹ nhàng, hot girl Hà thành Lê Phương Anh đốn tim fan với bộ ảnh dạo quanh hồ Gươm đậm chất 'nàng thơ'.

Trầm Phương
Mùa thu Hà Nội luôn làm lòng người xao xuyến bởi thời tiết dịu dàng, cảnh sắc nên thơ. Nhân một ngày thu nhẹ nhàng, hot girl Hà thành Lê Phương Anh đã có buổi dạo phố, check-in cùng những địa điểm quen thuộc của Hà Nội như hồ Gươm. (Ảnh: IGNV)
Mùa thu Hà Nội luôn làm lòng người xao xuyến bởi thời tiết dịu dàng, cảnh sắc nên thơ. Nhân một ngày thu nhẹ nhàng, hot girl Hà thành Lê Phương Anh đã có buổi dạo phố, check-in cùng những địa điểm quen thuộc của Hà Nội như hồ Gươm. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Lê Phương Anh diện một chiếc đầm lụa dài, tông màu hồng đất nhẹ nhàng, tôn lên làn da trắng sứ trứ danh. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Lê Phương Anh diện một chiếc đầm lụa dài, tông màu hồng đất nhẹ nhàng, tôn lên làn da trắng sứ trứ danh. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế ôm sát tinh tế khoe khéo đường cong nuột nà và vòng eo "con kiến" đáng ngưỡng mộ của cô. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế ôm sát tinh tế khoe khéo đường cong nuột nà và vòng eo "con kiến" đáng ngưỡng mộ của cô. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa chiếc nón lá truyền thống và chiếc váy lụa hiện đại mang lại vẻ đẹp giao thoa giữa nét truyền thống và hơi thở thời trang đương đại. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa chiếc nón lá truyền thống và chiếc váy lụa hiện đại mang lại vẻ đẹp giao thoa giữa nét truyền thống và hơi thở thời trang đương đại. (Ảnh: IGNV)
Trong một số bức hình, cô nàng khoác hờ chiếc khăn choàng mỏng màu kem, tăng thêm nét duyên dáng, nữ tính như một "nàng thơ" giữa lòng thủ đô. (Ảnh: IGNV)
Trong một số bức hình, cô nàng khoác hờ chiếc khăn choàng mỏng màu kem, tăng thêm nét duyên dáng, nữ tính như một "nàng thơ" giữa lòng thủ đô. (Ảnh: IGNV)
Bối cảnh Hồ Gươm, với Tháp Rùa cổ kính và vẻ đẹp yên bình của mặt hồ, hay một góc bên tòa soạn báo Hà Nội Mới đã góp phần làm nổi bật nhan sắc ngọt ngào nhưng không kém phần gợi cảm của hot girl. (Ảnh: IGNV)
Bối cảnh Hồ Gươm, với Tháp Rùa cổ kính và vẻ đẹp yên bình của mặt hồ, hay một góc bên tòa soạn báo Hà Nội Mới đã góp phần làm nổi bật nhan sắc ngọt ngào nhưng không kém phần gợi cảm của hot girl. (Ảnh: IGNV)
Lê Phương Anh (sinh năm 1997) là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành, nổi tiếng nhờ gương mặt xinh xắn, dễ thương cùng phong cách thời trang gợi cảm, nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Lê Phương Anh (sinh năm 1997) là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành, nổi tiếng nhờ gương mặt xinh xắn, dễ thương cùng phong cách thời trang gợi cảm, nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là dù kết hôn và sinh con từ khá sớm, Phương Anh vẫn duy trì được vóc dáng săn chắc, thon gọn, chứng minh cho câu nói "gái hai con trông mòn con mắt". (Ảnh: IGNV)
Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là dù kết hôn và sinh con từ khá sớm, Phương Anh vẫn duy trì được vóc dáng săn chắc, thon gọn, chứng minh cho câu nói "gái hai con trông mòn con mắt". (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh lần này không chỉ là khoảnh khắc khoe dáng đẹp mà còn là minh chứng cho vẻ đẹp cân bằng giữa sự ngọt ngào và nét gợi cảm trưởng thành của Lê Phương Anh. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh lần này không chỉ là khoảnh khắc khoe dáng đẹp mà còn là minh chứng cho vẻ đẹp cân bằng giữa sự ngọt ngào và nét gợi cảm trưởng thành của Lê Phương Anh. (Ảnh: IGNV)
Cô luôn biết cách tỏa ra thần thái tự tin, quyến rũ dù không cần tạo dáng quá cầu kỳ, thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện. (Ảnh: IGNV)
Cô luôn biết cách tỏa ra thần thái tự tin, quyến rũ dù không cần tạo dáng quá cầu kỳ, thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Lê Phương Anh #hồ Gươm #hot girl Hà thành #thời trang #dáng đẹp #nàng thơ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT