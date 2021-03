10 lợi ích bất ngờ của quả roi đối với sức khỏe

Quả roi chứa axit gallic, myricetin, axit ursolic và myricitrin được biết đến với hoạt tính chống oxy hóa mạnh. Các hợp chất này giúp ức chế các cytokine gây viêm và tăng cường khả năng miễn dịch trong cơ thể. Hoạt động kháng khuẩn của trái cây cũng giúp bảo vệ chống lại các tác nhân gây bệnh và cải thiện hệ thống miễn dịch để chống lại các bệnh tật khác nhau.

2. Ngăn ngừa táo bón

Hàm lượng chất xơ cao trong quả roi giúp thúc đẩy quá trình di chuyển thức ăn qua dạ dày và ruột một cách nhanh chóng và dễ dàng. Do đó, ăn quả roi giúp giảm táo bón và cũng làm dịu chứng đầy hơi ở bụng.

3. Tăng cường sức khỏe của mắt

Vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh trong quả roi giúp bảo vệ các tế bào mắt chống lại tác hại của các gốc tự do và duy trì sức khỏe của mắt.

4. Tăng cường sức khỏe não bộ

Các nghiên cứu cho rằng quả roi được sử dụng như một loại thuốc bổ cho não. Các terpenoid trong trái cây được biết là có tác dụng ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và cải thiện chức năng não, trí nhớ và khả năng học tập bằng cách thúc đẩy sự tồn tại của tế bào thần kinh.

5. Tăng cường xươngĂn quả roi thường xuyên có thể giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa các bệnh liên quan như bệnh thấp khớp bởi loại quả này rất giàu canxi.

6. Duy trì lượng nước cho cơ thể

Quả roi rất giàu vitamin như A, C, B1 và B2 và các khoáng chất như canxi, sắt, magiê, kali và kẽm. Nước ép roi được cho là có tác dụng duy trì độ ẩm cho cơ thể vì nó chứa khoảng 93 g nước trên 100 g, cùng với các chất dinh dưỡng nói trên để giữ cho cơ thể khỏe mạnh.

7. Giúp giải độc

Quả roi được coi là một loại thuốc lợi tiểu có thể giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể và giúp giải độc. Quả này cũng chứa hợp chất phenolic và saponin có các hoạt động bảo vệ gan, chống viêm và chống tiêu chảy. Nó giúp duy trì sức khỏe của gan, thận và cải thiện chức năng tổng thể của cơ thể.



8. Ngăn ngừa ung thư

Axit trihydroxyphenylacetic trong quả roi được biết là ức chế chemokine interleukin, một loại cytokine thu hút các tế bào gây viêm và sau đó là ung thư. Hợp chất này có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư ruột kết và các bệnh ung thư liên quan đến tuổi tác. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa tự nhiên trong trái cây có thể giúp giảm các gốc tự do trong cơ thể và ngăn ngừa nguy cơ ung thư.

9. Tốt cho da

Một nghiên cứu nói rằng quả roi có thể có hiệu quả trong việc ngăn ngừa các bệnh về da như mụn trứng cá do tác dụng chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm của nó. Nó cũng hữu ích trong việc điều trị da khô do ánh nắng mặt trời và duy trì độ ẩm cho da.

10. Tốt cho tim mạch

Chất xơ và flavonoid cùng với nhiều loại vitamin và khoáng chất trong nước ép quả roi giúp duy trì sức khỏe của tim và giữ cho nó khỏe mạnh. Ngoài ra, lượng kali cao giúp giảm mức cholesterol xấu, nguyên nhân chính gây ra các bệnh liên quan đến tim và đột quỵ.

