Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp bắt vít qua da

Phương pháp bắt vít qua da điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống ít xâm lấn này giúp bệnh nhân giảm đau, vận động sớm và phục hồi nhanh hạn chế các biến chứng.

Bình Nguyên

Vừa qua, khoa Ngoại Thần Kinh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đã phẫu thuật thành công điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp bắt vít qua da cho bệnh nhân T.T.K.L., (61 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long). Đây là phương pháp điều trị tiên tiến, ít xâm lấn giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục.

Bệnh nhân L. đau cột sống thắt lưng đã nhiều năm, điều trị và uống thuốc nhiều nơi mà không giảm. Gần đây lưng cô bắt đầu đau nhiều hơn trước, cơn đau lan xuống mông và hai chân, làm hạn chế vận động và gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt hằng ngày của bệnh nhân.

Đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, bệnh nhân được các bác sĩ khoa Ngoại Thần Kinh thăm khám kỹ lưỡng và chỉ định các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng L4 –> L5, chèn ép đường đi của rễ thần kinh hai bên.

Hình ảnh MRI của bệnh nhân thực hiện bắt vít qua da. Ảnh BV
Hình ảnh MRI của bệnh nhân thực hiện bắt vít qua da. Ảnh BV

Theo các bác sĩ, việc phẫu thuật để điều trị là rất cần thiết. Tuy vậy, bệnh nhân vô cùng lo lắng và phân vân. Trong trường hợp này, các bác sĩ tư vấn áp dụng phương pháp bắt vít qua da để điều trị, thay vì phải mổ hở. Với sự giải thích tận tình của các bác sĩ, bệnh nhân và gia đình yên tâm đồng ý phẫu thuật.

Hiện tại, tình trạng bệnh nhân hồi phục rất tốt. Bệnh nhân đã có có thể đi đứng được, vết mổ không còn đau và tình trạng đau lưng giảm hẳn.

Ưu điểm của phương pháp phẫu thuật bắt vít qua da là xâm lấn tối thiểu nên ít làm tổn thương mô mềm và cơ. Bệnh nhân có thể vận động sớm ngay sau mổ, vết mổ mau lành, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Thời gian nằm viện ngắn, ít đau sau phẫu thuật và hồi phục nhanh hơn.

Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp bắt vít qua da giúp bệnh nhân có thể vận động sớm ngay sau mổ. Ảnh BV

Việc Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long thực hiện thành công phương pháp phẫu thuật bắt vít qua da giúp cho những bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm, trượt cột sống thắt lưng,… có thêm lựa chọn điều trị hiệu quả hơn.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân thường bị đau nhức cột sống, đau lưng lâu ngày nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại Thần Kinh – Cột Sống và có đầy đủ các trang thiết bị máy móc phù hợp, để được bác sĩ thăm khám và điều trị. Tránh trường hợp để lâu ngày, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe.

Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng là tình trạng nhân nhầy bên trong đĩa đệm thoát ra ngoài, chèn ép rễ thần kinh, gây đau lưng, tê bì chân (đau thần kinh tọa), yếu cơ, và ảnh hưởng đến sinh hoạt. Bệnh thường do thoái hóa, làm việc nặng, sai tư thế, gặp nhiều ở độ tuổi 35-50, phổ biến ở các đốt L4-L5, L5-S1. Điều trị bao gồm dùng thuốc, vật lý trị liệu, thay đổi lối sống, và can thiệp phẫu thuật.

Hiện có phương pháp điều trị tiên tiến là bắt vít qua da (Percutaneous Pedicle Screw Fixation - PPSF), là kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn để điều trị thoát vị đĩa đệm, gãy/trượt cột sống, giúp cố định cột sống hiệu quả bằng cách đặt vít qua các lỗ nhỏ dưới da, thay vì mổ mở rộng, nhờ đó giảm đau, giảm tổn thương mô mềm, rút ngắn thời gian nằm viện và phục hồi nhanh chóng, cho phép vận động sớm sau mổ.

#thoát vị đĩa đệm cột sống #điều trị bắt vít qua da #đĩa đệm thoát vị #bắt vít qua da #xâm lấn tối thiểu #phẫu thuật cột sống

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cảnh báo 7 bệnh xương khớp phổ biến ở tuổi già

Tuổi già khiến xương khớp suy yếu, dễ mắc các bệnh như thoái hóa, loãng xương, gout hay viêm khớp, gây đau nhức và hạn chế vận động.

Tuổi càng cao, hệ xương khớp càng chịu nhiều ảnh hưởng của quá trình lão hóa. Người cao tuổi thường đối mặt với các bệnh lý như thoái hóa khớp, loãng xương, viêm khớp… gây đau nhức, hạn chế vận động và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Không chỉ là dấu hiệu tất yếu của tuổi già, các bệnh xương khớp nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm. Việc hiểu rõ những bệnh thường gặp sẽ giúp người cao tuổi chủ động phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe xương khớp hiệu quả hơn.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Lợi ích của bài tập gập bụng

Bài tập gập bụng giúp săn chắc cơ bụng, tăng cường sức mạnh cốt lõi, cải thiện tư thế, và hỗ trợ giảm đau lưng.

Tập cơ bụng hay gập bụng là một động tác tập luyện cúi thấp người, giúp làm thon gọn vòng 2 và làm mỡ vùng eo. Khi tập động tác này, bạn không cần phải sử dụng bất kỳ dụng cụ nào khác. Hoặc một số người sẽ lựa chọn thêm một chiếc tạ để tăng thêm áp lực. Dưới đây sẽ là một số những lợi ích của gập bụng:

Tăng cường cơ bụng

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Vì sao không nên tự chữa đau lưng mãn tính?

Nhiều người tự chữa đau lưng mãn tính bằng thuốc giảm đau hay xoa bóp, nhưng có những dấu hiệu cần đi khám sớm để tránh biến chứng.

Đau lưng là triệu chứng mà hầu như ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Với nhiều người, cơn đau chỉ thoáng qua, liên quan đến căng cơ hoặc vận động sai tư thế, có thể cải thiện sau vài ngày nghỉ ngơi. Tuy nhiên, có những trường hợp cơn đau kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng, trở thành đau lưng mãn tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và hiệu quả công việc.

Không ít người vì chủ quan đã chọn cách tự chữa tại nhà bằng xoa bóp, chườm nóng, đắp lá hoặc dùng thuốc giảm đau không kê đơn. Những biện pháp này đôi khi giúp giảm đau tức thời, nhưng lại dễ khiến người bệnh bỏ qua những bệnh lý tiềm ẩn nguy hiểm. Vậy đau lưng mãn tính như thế nào thì cần phải đi khám bác sĩ, thay vì tự điều trị?

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.