Phương pháp bắt vít qua da điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống ít xâm lấn này giúp bệnh nhân giảm đau, vận động sớm và phục hồi nhanh hạn chế các biến chứng.

Vừa qua, khoa Ngoại Thần Kinh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đã phẫu thuật thành công điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp bắt vít qua da cho bệnh nhân T.T.K.L., (61 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long). Đây là phương pháp điều trị tiên tiến, ít xâm lấn giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục.

Bệnh nhân L. đau cột sống thắt lưng đã nhiều năm, điều trị và uống thuốc nhiều nơi mà không giảm. Gần đây lưng cô bắt đầu đau nhiều hơn trước, cơn đau lan xuống mông và hai chân, làm hạn chế vận động và gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt hằng ngày của bệnh nhân.

Đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, bệnh nhân được các bác sĩ khoa Ngoại Thần Kinh thăm khám kỹ lưỡng và chỉ định các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng L4 –> L5, chèn ép đường đi của rễ thần kinh hai bên.

Hình ảnh MRI của bệnh nhân thực hiện bắt vít qua da. Ảnh BV

Theo các bác sĩ, việc phẫu thuật để điều trị là rất cần thiết. Tuy vậy, bệnh nhân vô cùng lo lắng và phân vân. Trong trường hợp này, các bác sĩ tư vấn áp dụng phương pháp bắt vít qua da để điều trị, thay vì phải mổ hở. Với sự giải thích tận tình của các bác sĩ, bệnh nhân và gia đình yên tâm đồng ý phẫu thuật.

Hiện tại, tình trạng bệnh nhân hồi phục rất tốt. Bệnh nhân đã có có thể đi đứng được, vết mổ không còn đau và tình trạng đau lưng giảm hẳn.

Ưu điểm của phương pháp phẫu thuật bắt vít qua da là xâm lấn tối thiểu nên ít làm tổn thương mô mềm và cơ. Bệnh nhân có thể vận động sớm ngay sau mổ, vết mổ mau lành, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Thời gian nằm viện ngắn, ít đau sau phẫu thuật và hồi phục nhanh hơn.

Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp bắt vít qua da giúp bệnh nhân có thể vận động sớm ngay sau mổ. Ảnh BV

Việc Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long thực hiện thành công phương pháp phẫu thuật bắt vít qua da giúp cho những bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm, trượt cột sống thắt lưng,… có thêm lựa chọn điều trị hiệu quả hơn.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân thường bị đau nhức cột sống, đau lưng lâu ngày nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại Thần Kinh – Cột Sống và có đầy đủ các trang thiết bị máy móc phù hợp, để được bác sĩ thăm khám và điều trị. Tránh trường hợp để lâu ngày, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe.