Hút 10 lít dịch trong u buồng trứng cho người phụ nữ 43 tuổi

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên vừa chẩn đoán và điều trị trường hợp nữ trung niên có khối u nang buồng trứng khổng lồ, kích thước lên tới hơn 36cm, chiếm gần toàn bộ ổ bụng.

Các chuyên gia của khoa Phụ sản đánh giá, đây là ca bệnh hiếm gặp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Chị N. (43 tuổi) từng một lần mổ lấy thai, có chu kỳ kinh nguyệt không đều. Khoảng 3 năm nay, chị nhận thấy bụng to lên bất thường, nhưng không đau, không có biểu hiện gì khác nên vẫn nghĩ là tăng cân nên không thăm khám.

U nang buồng trứng - Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Chỉ đến khi bụng chướng rõ rệt và gây khó chịu, chị N. mới đến Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên kiểm tra và được phát hiện u nang buồng trứng bên phải.

Thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, bác sĩ xác định khối u nang có kích thước lớn (312 × 360 × 178 mm), chiếm toàn bộ ổ bụng, xét nghiệm marker ung thư cho kết quả bình thường. Các bác sĩ đã có chỉ định phẫu thuật sớm để tránh nguy cơ xoắn, vỡ u và chèn ép các cơ quan khác trong ổ bụng.

Ca phẫu thuật do ê-kíp gồm BS.CKI Nguyễn Thị Yến, Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, BS.CKI Lý Thị Vui, Trưởng khoa Phụ sản cùng các cộng sự thực hiện. Khoảng 10 lít dịch từ khối u đã được hút ra. Khối u nang đã được lấy ra an toàn cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, chị N. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, bụng mềm, vết mổ khô. Trong quá trình theo dõi hậu phẫu tích cực, chị N. phục hồi tốt.

Bệnh nhân phục hồi tốt sau điều trị - Ảnh BVCC

U nang buồng trứng là bệnh lý phụ khoa rất thường gặp ở phụ nữ mọi độ tuổi. Đa số diễn tiến âm thầm, không biểu hiện rõ ràng cho đến khi kích thước khối u lớn hoặc xuất hiện biến chứng. Khi ấy, người bệnh có thể đối mặt với nhiều nguy cơ:

Xoắn u buồng trứng gây đau bụng dữ dội, nguy hiểm.

Vỡ u, xuất huyết trong ổ bụng.

Chèn ép cơ quan tiêu hóa, niệu quản, mạch máu.

Nguy cơ biến thể ác tính ở một số loại u nang.