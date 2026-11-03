Điều kỳ diệu đằng sau những ô lục giác hoàn hảo của tổ ong

Không cần bản vẽ hay kiến trúc sư, những con ong mật vẫn tạo ra các công trình có độ chính xác hình học đáng kinh ngạc.

Tổ ong mật là một trong những ví dụ nổi bật nhất về khả năng tổ chức và xây dựng trong thế giới tự nhiên. Nhìn từ bên ngoài, tổ có vẻ chỉ là tập hợp những lớp sáp đơn giản, nhưng bên trong là hệ thống hàng nghìn ô lục giác được sắp xếp chặt chẽ, phục vụ nhiều chức năng như nuôi ấu trùng, lưu trữ mật và phấn hoa. Điều đáng kinh ngạc là công trình này được tạo nên bởi những cá thể nhỏ bé, không có một kiến trúc sư trung tâm chỉ huy.

Vật liệu xây dựng chính là sáp ong, được tiết ra từ các tuyến sáp nằm ở mặt dưới bụng ong thợ. Những mảnh sáp nhỏ được ong nhai, nhào trộn với nước bọt rồi đắp thành các lớp mỏng. Quá trình xây dựng đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa nhiều cá thể. Nhiệt độ trong tổ cũng đóng vai trò quan trọng vì sáp cần đủ mềm để dễ tạo hình nhưng không được quá nóng khiến kết cấu biến dạng.

Ong thợ sử dụng sáp do chính cơ thể tiết ra để xây dựng các bánh tổ. Ảnh: knowanimals.com

Điểm nổi bật nhất của tổ ong là cấu trúc lục giác. Mỗi ô có sáu cạnh, tiếp giáp với các ô bên cạnh mà gần như không để lại khoảng trống. Với diện tích lưu trữ nhất định, hình lục giác giúp sử dụng vật liệu hiệu quả hơn so với nhiều dạng hình học khác. Các cạnh chung giữa những ô liền kề cũng góp phần tạo nên kết cấu vững chắc, phân bố lực tương đối đồng đều trên toàn bộ bánh tổ.

Đáy mỗi ô còn có thiết kế đáng chú ý. Thay vì là mặt phẳng đơn giản, đáy thường gồm ba mặt hình thoi nghiêng, tạo thành cấu trúc ba chiều có khả năng liên kết với các ô ở mặt đối diện. Cách bố trí này giúp tiết kiệm sáp mà vẫn duy trì độ ổn định. Những đặc điểm hình học ấy từng khiến tổ ong trở thành đối tượng nghiên cứu của các nhà toán học và kỹ sư vật liệu.

Cấu trúc bánh tổ ong với các ô lục giác liên kết ở hai mặt. Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều thú vị là các ô lục giác không nhất thiết được ong tạo ra hoàn hảo ngay từ đầu. Một nghiên cứu công bố tháng 10/2026 trên tạp chí npj Entomology cho thấy những ô mới hình thành ban đầu có thể méo mó, thành cong và góc cạnh không đồng đều. Khi nhiều con ong cùng xây dựng các ô liền kề, chúng liên tục điều chỉnh vị trí và hình dạng thành sáp, khiến cấu trúc dần trở nên đều đặn hơn. Như vậy, hình học hoàn chỉnh có thể xuất hiện từ những tương tác cục bộ mà không cần một cá thể nào lập kế hoạch cho toàn bộ công trình.

Ngoài khả năng tiết kiệm vật liệu, tổ ong còn là một hệ thống kiến trúc đa chức năng. Những ô nhỏ chủ yếu dùng để nuôi ong thợ, ô lớn hơn dành cho ong đực, trong khi mật và phấn hoa được lưu trữ ở những khu vực thích hợp. Các ô dành riêng cho ong chúa lại có hình dạng khác biệt, thường kéo dài và hướng xuống dưới. Nhiệt độ, độ ẩm và sự lưu thông không khí trong tổ cũng được đàn ong điều chỉnh thông qua hoạt động phối hợp của các cá thể.

Tổ ong vì thế không đơn thuần là nơi trú ngụ hay kho chứa thức ăn. Đây là một công trình kiến trúc sống, nơi vật liệu, hình học, nhiệt độ và hành vi tập thể kết hợp để tạo ra một kết cấu bền vững. Không có bản thiết kế tổng thể, không có kỹ sư trưởng, nhưng hàng nghìn cá thể vẫn có thể cùng xây dựng nên một trong những cấu trúc tự nhiên tinh vi nhất.