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Kho tri thức

Bí ẩn bọt biển lớn nhất thế giới to bằng ô tô

Ở độ sâu hơn 2.000m dưới Thái Bình Dương, các nhà khoa học từng phát hiện một con bọt biển có kích thước tương đương chiếc ô tô nhỏ. Dù đã được tìm thấy hơn 10 năm, sinh vật khổng lồ này vẫn còn nhiều bí ẩn.

Hà Vy

Con bọt biển được các nhà khoa học thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) phát hiện vào năm 2015, trong chuyến thám hiểm khu bảo tồn biển Papahānaumokuākea, gần quần đảo Hawaii.

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Con bọt biển lớn nhất từng được ghi nhận, được phát hiện ở độ sâu hơn 2.000 m dưới Thái Bình Dương, gần quần đảo Hawaii. Ảnh: NOAA Ocean Exploration

Khi điều khiển robot thám hiểm Deep Discoverer xuống độ sâu khoảng 2.130 m, nhóm nghiên cứu bắt gặp một sinh vật màu trắng nhạt nằm trên nền đá. Cơ thể nó có nhiều nếp gấp lớn, uốn lượn và chồng lên nhau, trông khá khác thường so với những loài sinh vật biển quen thuộc.

Qua đo đạc, các nhà khoa học xác định con bọt biển dài gần 3,7 m, rộng 2,1 m và cao 1,5 m. Với kích thước này, nó tương đương một chiếc ô tô cỡ nhỏ và trở thành con bọt biển lớn nhất từng được ghi nhận.

Để xác định kích thước, nhóm nghiên cứu sử dụng hai tia laser chiếu song song từ robot Deep Discoverer, kết hợp với hình ảnh chụp từ trên cao của một robot khác tên Seirios. Nhờ đó, họ có thể đo được sinh vật khổng lồ mà không cần đưa nó lên mặt nước.

Trước phát hiện này, kỷ lục thuộc về một quần thể bọt biển thủy tinh có tên khoa học Aphrocallistes vastus, được tìm thấy ở vùng biển phía tây Canada với độ dài khoảng 3,4 m, rộng 0,5 m và cao 1,1 m.

Tuy nhiên, con bọt biển khổng lồ ở Hawaii lại khiến các nhà khoa học gặp khó khăn khi xác định danh tính. Nhóm nghiên cứu không lấy mẫu trực tiếp từ nó mà chỉ thu thập được một cá thể nhỏ hơn ở khu vực gần đó, được cho là thuộc cùng loài.

Sau khi quan sát cấu trúc bộ xương dưới kính hiển vi, họ xác định mẫu vật nhỏ thuộc họ Rossellidae, một nhóm bọt biển thủy tinh. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa biết chính xác tên loài của sinh vật khổng lồ.

Trong suốt 18 lần lặn thám hiểm, nhóm nghiên cứu cũng chỉ bắt gặp hai cá thể được cho là thuộc loài này, gồm con bọt biển khổng lồ và cá thể nhỏ hơn nói trên.

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Một góc chụp khác của con bọt biển khổng lồ. Ảnh: Wagner & Kelley/Marine Biodiversity (2016).

Bọt biển thực chất là động vật sống dưới nước, dù chúng không có hình dáng hay cách di chuyển giống nhiều loài vật khác. Phần lớn bọt biển sống cố định trên đá hoặc các bề mặt cứng dưới đáy biển, lấy thức ăn bằng cách lọc những hạt nhỏ có trong nước.

Những loài bọt biển thủy tinh như cá thể được tìm thấy ở Hawaii có bộ xương được tạo thành từ silica. Cấu trúc này giúp nâng đỡ cơ thể, đồng thời tạo nơi trú ẩn cho nhiều sinh vật biển nhỏ.

Bọt biển còn có vai trò quan trọng đối với môi trường sống xung quanh. Chúng liên tục hút nước biển vào cơ thể để lọc thức ăn, qua đó góp phần làm sạch nước và cung cấp môi trường sống cho những sinh vật khác.

Ngoài kích thước, tuổi thọ của con bọt biển khổng lồ cũng khiến các nhà khoa học tò mò. Để phát triển đến kích thước tương đương một chiếc ô tô, sinh vật này có thể đã sống dưới đáy biển từ rất lâu, nhưng chưa ai xác định được chính xác bao nhiêu năm.

Một nghiên cứu năm 2008 về loài bọt biển thùng khổng lồ (Xestospongia muta) từng ước tính một số cá thể có thể sống hơn 2.300 năm. Dù vậy, đây là loài khác nên không thể dựa vào con số này để xác định tuổi của con bọt biển ở Hawaii.

#bọt biển khổng lồ #bọt biển dài 3 #7 m #sinh vật biển sâu #Thái Bình Dương #Daniel Wagner

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