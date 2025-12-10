Hà Nội

Điều kỳ diệu của 'vùng đất trắng' độc nhất vô nhị châu Phi

Kho tri thức

Điều kỳ diệu của 'vùng đất trắng' độc nhất vô nhị châu Phi

Là một trong những khu bảo tồn lớn nhất châu Phi, Vườn quốc gia Etosha (Namibia) nổi tiếng với thảo nguyên rộng lớn và đời sống hoang dã phong phú.

T.B (tổng hợp)
Tên gọi có nghĩa là “vùng đất trắng”. Cảnh quan đặc trưng của Vườn quốc gia Etosha là hồ muối khổng lồ tạo nên sắc trắng nổi bật có thể nhìn từ xa. Ảnh: wikimedia.org.
Là nơi sinh sống của hơn 100 loài thú. Sư tử, voi châu Phi, tê giác đen và nhiều loài ăn cỏ cùng tồn tại ở đây. Ảnh: Pinterest.
Điểm ngắm động vật lý tưởng. Các hố nước tự nhiên ở vườn quốc gia thu hút thú hoang, tạo điều kiện quan sát dễ dàng. Ảnh: Pinterest.
Một trong những nơi bảo tồn tê giác tốt nhất. Vườn quốc gia Etosha là khu vực quan trọng trong chương trình bảo tồn tê giác đen. Ảnh: Pinterest.
Khí hậu khô nóng quanh năm. Vườn quốc gia có mùa khô kéo dài, rất phù hợp cho các loài ăn cỏ lớn sinh sống. Ảnh: Pinterest.
Có nhiều loài chim di cư. Hơn 300 loài chim xuất hiện vào mùa mưa, tạo nên quần thể rất đa dạng. Ảnh: Pinterest.
Đường sá thuận tiện cho xe tự lái. Khách tham quan có thể lái xe trên các tuyến đường nội khu để ngắm cuộc sống hoang dã. Ảnh: Pinterest.
Một trong những di sản thiên nhiên tiêu biểu của Namibia. Etosha thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm nhờ cảnh quan đặc sắc và hệ sinh thái sống động. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
T.B (tổng hợp)
