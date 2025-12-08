Hà Nội

Cảnh tượng khó tin ở vườn quốc gia sở hữu Vực Quỷ của thế giới

Kho tri thức

Cảnh tượng khó tin ở vườn quốc gia sở hữu Vực Quỷ của thế giới

Nằm trên đường biên giới Brazil – Argentina, vườn quốc gia Iguazu là nơi sở hữu hệ thống thác nước hùng vĩ bậc nhất thế giới và hệ sinh thái cực kỳ đa dạng.

T.B (tổng hợp)
Hai quốc gia cùng quản lý. Vườn quốc gia Iguazu được Brazil và Argentina bảo tồn chung, tạo thành di sản xuyên biên giới. Ảnh: Pinterest.
Rừng nhiệt đới chiếm phần lớn diện tích. Thảm thực vật xanh tốt quanh năm của vườn quốc gia Iguazu tạo thành lá phổi tự nhiên khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
Nơi sinh sống của nhiều loài vật quý hiếm. Khu vườn quốc gia này là nơi sinh sống của lợn vòi, báo đốm châu Mỹ, gấu mèo mõm lợn và nhiều loài chim đặc hữu. Ảnh: Pinterest.
Nơi có thác Iguazu dài hơn 2,7 km. Thác Iguazu gồm hơn 250 dòng thác lớn nhỏ đổ xuống tạo nên cảnh quan kỳ vĩ. Ảnh: Pinterest.
Điểm nổi bật là Vực Quỷ. Vực Quỷ - “La Garganta del Diablo” - là thác sâu và mạnh nhất, là điểm nhấn trong chuỗi thác Iguaza. Ảnh: clarin.com.
Có hệ thống lối đi nổi. Du khách có thể tiến rất gần các thác lớn qua các cầu gỗ trên cao. Ảnh: Pinterest.
Nơi gắn với truyền thuyết bản địa. Người Guarani có nhiều câu chuyện về nguồn gốc thần thoại của thác Iguaza. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận di sản thế giới. Cả hai phía phần thuộc Brazil và Argentina của vườn quốc gia Iguazu đều được ghi danh Di sản Thiên nhiên Thế giới. Ảnh: Pinterest.
