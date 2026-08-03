Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Loài sinh vật biển khiến cá voi sát thủ cũng phải tháo chạy

Hé lộ loài sinh vật duy nhất có thể khiến "sát thủ đại dương" Orca hoảng sợ và bỏ chạy chỉ bằng tiếng kêu.

Hà Vy

Cá voi sát thủ (Orca) từ lâu đã được coi là những kẻ săn mồi đỉnh cao tuyệt đối ở đại dương. Sự thông minh, sức mạnh và chiến thuật săn mồi theo bầy đàn khiến ngay cả loài cá mập trắng đại dương hung tợn cũng phải hoảng sợ bỏ chạy. Thế nhưng, một nghiên cứu mới vừa hé lộ một thực tế bất ngờ: "Kẻ thống trị đại dương" này lại có một nỗi sợ hãi kỳ lạ trước loài cá táng vây dài (Globicephala melas - thực chất thuộc họ cá heo).

Sự tương tác bí ẩn giữa hai loài này đã thu hút sự chú ý của các nhà sinh học biển trong nhiều năm. Từ năm 2014, tại các vùng biển ngoài khơi Iceland, giới nghiên cứu đã ghi nhận hàng loạt cuộc đụng độ kỳ lạ. Trong hầu hết các lần giáp mặt,cá voi sát thủ luôn chọn cách rút lui, đổi hướng bơi hoặc thậm chí tăng tốc bỏ chạy ngay khi đàn cá táng vây dài tiến lại gần.

anh-man-hinh-2026-08-03-luc-140523.png
Cá voi sát thủ vốn là kẻ săn mồi đỉnh cao không có kẻ thù tự nhiên, nhưng lại chủ động né tránh cá táng vây dài.

Điểm mâu thuẫn làm đau đầu giới khoa học là cá táng vây dài có kích thước nhỏ hơn Orca đáng kể và không có hàm răng ghê gớm như đối thủ. Quan trọng hơn, dữ liệu sinh thái cho thấy hai loài này không hề cạnh tranh nguồn thức ăn (Orca ở khu vực này chủ yếu ăn cá trích, còn cá táng vây dài ăn mực ở vùng nước sâu) và chúng cũng không săn bắt lẫn nhau.

Để kiểm chứng xem Orca thực sự hoảng sợ trước cá táng vây dài hay chỉ vô tình né tránh, nhà sinh học biển Anna Selbmann cùng các cộng sự tại Trung tâm Nghiên cứu Sudurnes (Iceland) đã thực hiện một nghiên cứu thực địa chuyên sâu, vừa công bố trên tạp chí Scientific Reports.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng hệ thống loa phát âm thanh dưới nước để phát lại các bản ghi âm tiếng kêu giao tiếp của cá táng vây dài cho các đàn cá voi sát thủ tự nhiên nghe, đồng thời dùng máy bay không người lái (drone) và thiết bị theo dõi để ghi lại phản ứng của Orca từ trên cao.

anh-man-hinh-2026-08-03-luc-140602.png
Cá táng vây dài có kích thước nhỏ hơn nhưng lại sở hữu tập tính bầy đàn cực kỳ hung hãn khi bảo vệ lãnh thổ.

Kết quả thu được khiến giới khoa học kinh ngạc. Ngay khi tiếng kêu của cá táng vây dài vang lên dưới nước, các đàn cá voi sát thủ lập tức dừng hoạt động săn mồi. Chúng nhanh chóng thu hẹp đội hình, thay đổi tần số tiếng kêu thông thường, chủ động quay lưng lại với nguồn phát âm thanh và tăng tốc bơi đi nơi khác. Thí nghiệm chứng minh phản ứng bỏ chạy của Orca không phải ngẫu nhiên, mà tiếng kêu của cá táng vây dài đóng vai trò như một tín hiệu đe dọa trực tiếp kích hoạt phản ứng phòng thủ của Orca.

Giải thích về hiện tượng ngược đời này, các nhà nghiên cứu cho biết dù cá táng vây dài không thể ăn thịt Orca, chúng lại có tập tính bảo vệ bầy đàn cực kỳ cao và thường xuyên thực hiện hành vi "hội đồng". Khi cảm thấy bị đe dọa, cả đàn cá táng vây dài hàng chục con sẽ hợp lực lao vào quấy rối, đâm húc và ép đối phương phải rút lui.

Đối với một kẻ săn mồi thông minh như cá voi sát thủ, việc tham chiến với một tập thể đông đúc và hung hãn là quyết định mạo hiểm, có thể dẫn đến thương tích không cần thiết. Vì vậy, lựa chọn tháo chạy ngay khi nghe thấy tiếng kêu cảnh báo là chiến thuật sinh tồn khôn ngoan và tiết kiệm năng lượng nhất của Orca.

anh-man-hinh-2026-08-03-luc-140840.png
Cá táng vây dài (bên trái) rượt đuổi cá voi sát thủ (bên phải) ở tốc độ cao trên vùng biển Vestmannaeyjar, Iceland vào tháng 7/2019

Nghiên cứu này đã đảo ngược góc nhìn truyền thống về chuỗi thức ăn đại dương. Nó chứng minh rằng sự thống trị trên biển không chỉ dựa vào kích thước hay lực cắn, mà còn bị chi phối mạnh mẽ bởi chiến thuật bầy đàn và các tín hiệu giao tiếp âm thanh giữa các loài.

Science Alert
#sinh vật biển #cá voi sát thủ #Orca #sinh vật kỳ lạ #đại dương #động vật biển

Bài liên quan

Kho tri thức

Loài nhện sống dưới nước và xây nhà bằng không khí khiến khoa học kinh ngạc

Ẩn mình dưới mặt nước, một loài nhện kỳ lạ đã xây dựng căn nhà bằng không khí để sinh tồn như những sinh vật thủy sinh.

Trong thế giới tự nhiên, nhện thường gắn liền với mạng tơ trên cây cối, góc nhà hay mặt đất. Nhưng có một loài lại chọn một môi trường hoàn toàn khác biệt: sống dưới nước và tự tạo ra một “căn phòng” chứa đầy không khí ngay giữa lòng ao hồ. Đó là nhện lặn (Argyroneta aquatica), loài nhện duy nhất được biết đến có lối sống gần như hoàn toàn dưới nước.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Galápagos- 'nhà trẻ thiên nhiên' của cá mập búa trơn

Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã ghi nhận sự xuất hiện của loài cá mập búa trơn bí ẩn ngoài khơi bờ biển Ecuador.

Nhà sinh học biển María Antonia Izurieta Burbano De Lara chia sẻ rằng Galápagos vốn nổi tiếng với những đàn cá mập búa răng cưa khổng lồ, nhưng loài cá mập búa trơn lại hoàn toàn vắng bóng trong các ghi nhận chính thức suốt hơn 20 năm qua. Giới khoa học hiện biết rất ít về nơi kiếm ăn, tuyến đường di cư cũng như tình trạng quần thể của loài này.

camap.jpg
Đội ngũ nghiên cứu từ Đại học Texas A&M tại Galveston đang thực hiện dự án tìm hiểu sinh thái và nhu cầu bảo tồn của loài cá mập búa trơn. (Ảnh: Shutterstock)
Xem chi tiết

Kho tri thức

Sửng sốt cảnh cá voi sát thủ lao như tên bắn, xé nát cá mặt trăng khổng lồ

Giới khoa học bất ngờ trước chiến thuật săn mồi kỳ lạ của cá voi sát thủ, khi chúng lao thân mình nặng hàng tấn vào cá mặt trăng để xé nhỏ con mồi.

Cá voi sát thủ (Orcinus orca) từ lâu đã nổi tiếng với các chiến thuật săn mồi tinh vi và tàn khốc. Chúng biết tạo sóng dội để hất hải cẩu khỏi băng trôi, hoặc phẫu thuật chính xác để lấy bộ gan béo ngậy của cá mập trắng đại dương.

Mới đây tại vịnh California, loài sát thủ đỉnh cao này lại khiến các nhà khoa học ngỡ ngàng. Chúng vận dụng sức mạnh và sự khôn ngoan vào một hành vi kỳ lạ: lao thẳng ở tốc độ cao vào những con cá mặt trăng khổng lồ khiến con mồi vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới