Quân sự

Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ UAV mất kiểm soát gần không phận

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay không người lái mất kiểm soát khi chiếc UAV tiếp cận không phận nước này từ Biển Đen.

An An (Theo AP, TRT)

AP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/12 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay không người lái mất kiểm soát khi nó tiếp cận không phận nước này từ Biển Đen.

"Các chiến đấu cơ F-16 đã được triển khai khẩn cấp sau khi phát hiện một vật thể lạ. Để tránh mối nguy cơ tiềm tàng, vật thể đó đã bị bắn hạ tại khu vực bên ngoài khu dân cư", trích tuyên bố của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố không cung cấp thêm thông tin chi tiết về địa điểm hoặc thời gian xảy ra vụ việc.

maybay.png
Một tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Anadolu.

TRT đưa tin, vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Biển Đen, nơi Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo về việc cuộc xung đột ở Ukraine ảnh hưởng hoạt động hàng hải và thương mại khu vực.

Gần đây, Ankara đã đề xuất một thỏa thuận an ninh hạn chế nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng vận tải biển và năng lượng nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền bất chấp xung đột.

“Nếu không thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình toàn diện, chúng tôi kêu gọi một thỏa thuận hạn chế trong hai lĩnh vực: Kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, và đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải thương mại ở Biển Đen”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết hôm 13/12.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ rơi máy bay vận tải quân sự Thổ Nhĩ Kỳ

Nguồn video: X/RT
#Căng thẳng Biển Đen #Bảo vệ không phận Thổ Nhĩ Kỳ #Thổ Nhĩ Kỳ #Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ UAV #bắn hạ UAV mất kiểm soát gần không phận Thổ Nhĩ Kỳ

