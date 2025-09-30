Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Điều đặc biệt trong nghi lễ an táng cá voi ở Việt Nam

Kho tri thức

Điều đặc biệt trong nghi lễ an táng cá voi ở Việt Nam

Khi cá voi chết dạt vào bờ, ngư dân sẽ tổ chức lễ an táng long trọng. Sau 2 - 5 năm chôn cất ở bãi cát cạnh biển, cá Ông sẽ được cải táng.

Tâm Anh (TH)
Theo quan niệm của ngư dân, cá voi (còn gọi cá Ông hoặc ông Nam Hải đại tướng quân) được coi là vị thần hộ mệnh cho tàu thuyền đi biển. Mỗi khi sóng to gió lớn, tàu thuyền gặp nạn thì cá Ông sẽ xuất hiện, đưa người và phương tiện vào chỗ an toàn. Ảnh: Dân tộc và Phát triển.
Theo quan niệm của ngư dân, cá voi (còn gọi cá Ông hoặc ông Nam Hải đại tướng quân) được coi là vị thần hộ mệnh cho tàu thuyền đi biển. Mỗi khi sóng to gió lớn, tàu thuyền gặp nạn thì cá Ông sẽ xuất hiện, đưa người và phương tiện vào chỗ an toàn. Ảnh: Dân tộc và Phát triển.
Do đó, khi phát hiện cá Ông chết và dạt vào bờ, ngư dân địa phương sẽ tổ chức an táng và thờ cúng thật trang trọng. Ngư dân mỗi lần ra khơi thường đến miếu thờ cá voi để cầu may, cầu an. Ảnh: Dân tộc và Phát triển.
Do đó, khi phát hiện cá Ông chết và dạt vào bờ, ngư dân địa phương sẽ tổ chức an táng và thờ cúng thật trang trọng. Ngư dân mỗi lần ra khơi thường đến miếu thờ cá voi để cầu may, cầu an. Ảnh: Dân tộc và Phát triển.
Tại Việt Nam, ngư dân ở các tỉnh miền Trung có tập tục an táng cá voi. Tùy từng địa phương và văn hóa vùng miền, lễ an táng cá Ông được tổ chức khác nhau. Ảnh: Vietnamnet.
Tại Việt Nam, ngư dân ở các tỉnh miền Trung có tập tục an táng cá voi. Tùy từng địa phương và văn hóa vùng miền, lễ an táng cá Ông được tổ chức khác nhau. Ảnh: Vietnamnet.
Theo phong tục phổ biến tại một số địa phương, người dân thấy cá voi chết sẽ thông báo cho mọi người để cùng chuẩn bị lễ an táng. Trong đó, người dân sẽ dùng nước sạch rửa cá, xịt nước hoa, đổ rượu lên thân để khâm liệm. Ảnh: SGGP.
Theo phong tục phổ biến tại một số địa phương, người dân thấy cá voi chết sẽ thông báo cho mọi người để cùng chuẩn bị lễ an táng. Trong đó, người dân sẽ dùng nước sạch rửa cá, xịt nước hoa, đổ rượu lên thân để khâm liệm. Ảnh: SGGP.
Kế đến, cá voi được chôn cất ở bãi cát cạnh biển hoặc khu đất trống cạnh miếu thờ cá Ông. Hố chôn cất thường sâu khoảng 3 - 4m, tùy theo kích thước của con vật. Ảnh: SGGP.
Kế đến, cá voi được chôn cất ở bãi cát cạnh biển hoặc khu đất trống cạnh miếu thờ cá Ông. Hố chôn cất thường sâu khoảng 3 - 4m, tùy theo kích thước của con vật. Ảnh: SGGP.
Nghi lễ an táng cá voi gồm các lễ vật chính gồm: nhang, đèn, hoa tươi, mâm trái cây, xôi, chè, rượu trắng, trà, nước sạch, vải đỏ thờ cúng... Ảnh: SGGP.
Nghi lễ an táng cá voi gồm các lễ vật chính gồm: nhang, đèn, hoa tươi, mâm trái cây, xôi, chè, rượu trắng, trà, nước sạch, vải đỏ thờ cúng... Ảnh: SGGP.
Khi đặt xác cá Ông xuống hố xong, người dân có mặt tại đó sẽ lần lượt bốc một nắm đất nhỏ bỏ vào hố. Lễ an táng thường diễn ra trong khoảng 2 - 3 tiếng. Ảnh: Người lao động.
Khi đặt xác cá Ông xuống hố xong, người dân có mặt tại đó sẽ lần lượt bốc một nắm đất nhỏ bỏ vào hố. Lễ an táng thường diễn ra trong khoảng 2 - 3 tiếng. Ảnh: Người lao động.
Người dân sẽ làm lễ cúng hương đăng, hoa quả cho cá Ông vào các thời điểm 3 ngày, 50 ngày, 100 ngày, giỗ đầu... Ảnh: Người lao động.
Người dân sẽ làm lễ cúng hương đăng, hoa quả cho cá Ông vào các thời điểm 3 ngày, 50 ngày, 100 ngày, giỗ đầu... Ảnh: Người lao động.
Sau khoảng 2 - 5 năm, người dân sẽ làm lễ cải táng, đưa bộ xương cá voi vào chôn cất trong ngôi mộ ở nghĩa trang hoặc đưa vào dinh vạn thờ. Ảnh: Kinh tế &amp; Đô thị.
Sau khoảng 2 - 5 năm, người dân sẽ làm lễ cải táng, đưa bộ xương cá voi vào chôn cất trong ngôi mộ ở nghĩa trang hoặc đưa vào dinh vạn thờ. Ảnh: Kinh tế & Đô thị.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#nghi lễ an táng cá voi #cá voi #cá Ông

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT