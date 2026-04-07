"Điệp khúc" trúng thầu sát giá ngân sách của Công ty DVS Việt Nam [Kỳ 2]

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống dựa trên dữ liệu từ hệ thống phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH DVS Việt Nam là một cái tên khá "quen mặt" trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa CNTT. Tính đến cuối tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 17 gói thầu, trúng 10 gói, trượt 5 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt hơn 9 tỷ đồng.
Điều đáng chú ý nhất không phải là số lượng gói thầu trúng, mà là tỉ lệ tiết kiệm ngân sách mà nhà thầu này mang lại. Theo báo cáo phân tích dữ liệu tổng hợp, tỉ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty TNHH DVS Việt Nam lên tới 99,79%. Điều này đồng nghĩa với việc tỉ lệ tiết kiệm trung bình mà nhà thầu này mang lại cho ngân sách Nhà nước chỉ dừng lại ở mức 0,21%. Con số này tại gói thầu mua sắm thiết bị CNTT của xã Cần Giờ vừa qua thậm chí còn thấp hơn, chỉ đạt 0,12%.
Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH DVS Việt Nam được thành lập từ tháng 08/2017, hiện do ông Định Xuân Năng làm người đại diện pháp luật và Giám đốc. Tại gói thầu tại xã Cần Giờ, ông Đinh Xuân Năng cũng được kê khai là nhân sự phụ trách kỹ thuật của dự án. Về sức khỏe tài chính, trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu, giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp này được ghi nhận là hơn 7 tỷ đồng, doanh thu bình quân hàng năm đạt hơn 7,6 tỷ đồng.
Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" đặt ra yêu cầu về trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư. Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025 luôn nhấn mạnh vào hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu. Khi một nhà thầu thường xuyên trúng thầu sát giá, các cơ quan chức năng cần lưu ý về quy trình lập dự toán, khảo sát giá thị trường của chủ đầu tư cũng như tính bảo mật của hồ sơ mời thầu trước khi đăng tải. Một môi trường đấu thầu lành mạnh phải đảm bảo sự cạnh tranh sòng phẳng để mang lại lợi ích tốt nhất cho ngân sách".
Trong bối cảnh TP HCM đang nỗ lực thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính qua các Trung tâm Phục vụ hành chính công, việc mua sắm trang thiết bị là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, việc đầu tư này cần đi đôi với sự minh bạch, công bằng và hiệu quả kinh tế tuyệt đối. "Điệp khúc" trúng thầu sát giá không nên là một tiền lệ làm ảnh hưởng đến tính công bằng của hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia.
Gói thầu CNTT tại xã Cần Giờ do Văn phòng HĐND và UBND xã làm chủ đầu tư, với sự tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn Tân Phong và thẩm định của Công ty TNHH Dịch vụ Hoàng Nguyễn. Trách nhiệm giám sát và bảo đảm tính hiệu quả của dòng vốn đầu tư công tại đây đang thuộc về lãnh đạo địa phương và các cơ quan tài chính cấp trên.
CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG ĐẤU THẦU
Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định chi tiết 09 nhóm hành vi bị nghiêm cấm nhằm bảo vệ tính công bằng và minh bạch của hệ thống đầu tư công. Nhóm hành vi đầu tiên là Đưa, nhận, môi giới hối lộ, bao gồm việc hứa hẹn hoặc cung cấp lợi ích vật chất, phi vật chất cho người có thẩm quyền, chủ đầu tư để làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Tiếp theo là hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp, ép buộc chủ đầu tư hoặc bên mời thầu trong việc xác định yêu cầu kỹ thuật hoặc phê duyệt kết quả.
Đặc biệt, hành vi Thông thầu được quy định rất nghiêm ngặt, bao gồm: Thỏa thuận rút đơn dự thầu, thỏa thuận để một bên chuẩn bị hồ sơ cho các bên còn lại, hoặc dàn xếp để một nhà thầu cụ thể trúng thầu. Hành vi Gian lận như làm giả tài liệu về năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự cũng là tiêu điểm bị thanh tra thường xuyên. Ngoài ra, luật cấm tuyệt đối việc Tiết lộ tài liệu, thông tin về hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành hoặc thông tin chi tiết về báo cáo đánh giá khi chưa công khai kết quả.
Trong bối cảnh năm 2026, khi chính quyền cấp tỉnh trực tiếp quản lý các dự án lớn (không thông qua cấp huyện), trách nhiệm giải trình của các cơ quan chức năng được nâng cao rõ rệt. Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, các hành vi vi phạm này không chỉ dẫn đến việc hủy thầu mà còn bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên toàn quốc từ 01 đến 05 năm tùy mức độ, đồng thời có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.