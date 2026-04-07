"Điệp khúc" trúng thầu sát giá ngân sách của Công ty DVS Việt Nam [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH DVS Việt Nam cho thấy tỉ lệ tiết kiệm trung bình của doanh nghiệp này chỉ ở mức 0,21%. Một con số rất khiêm tốn.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống dựa trên dữ liệu từ hệ thống phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH DVS Việt Nam là một cái tên khá "quen mặt" trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa CNTT. Tính đến cuối tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 17 gói thầu, trúng 10 gói, trượt 5 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt hơn 9 tỷ đồng.



Điều đáng chú ý nhất không phải là số lượng gói thầu trúng, mà là tỉ lệ tiết kiệm ngân sách mà nhà thầu này mang lại. Theo báo cáo phân tích dữ liệu tổng hợp, tỉ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty TNHH DVS Việt Nam lên tới 99,79%. Điều này đồng nghĩa với việc tỉ lệ tiết kiệm trung bình mà nhà thầu này mang lại cho ngân sách Nhà nước chỉ dừng lại ở mức 0,21%. Con số này tại gói thầu mua sắm thiết bị CNTT của xã Cần Giờ vừa qua thậm chí còn thấp hơn, chỉ đạt 0,12%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH DVS Việt Nam được thành lập từ tháng 08/2017, hiện do ông Định Xuân Năng làm người đại diện pháp luật và Giám đốc. Tại gói thầu tại xã Cần Giờ, ông Đinh Xuân Năng cũng được kê khai là nhân sự phụ trách kỹ thuật của dự án. Về sức khỏe tài chính, trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu, giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp này được ghi nhận là hơn 7 tỷ đồng, doanh thu bình quân hàng năm đạt hơn 7,6 tỷ đồng.

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" đặt ra yêu cầu về trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư. Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025 luôn nhấn mạnh vào hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu. Khi một nhà thầu thường xuyên trúng thầu sát giá, các cơ quan chức năng cần lưu ý về quy trình lập dự toán, khảo sát giá thị trường của chủ đầu tư cũng như tính bảo mật của hồ sơ mời thầu trước khi đăng tải. Một môi trường đấu thầu lành mạnh phải đảm bảo sự cạnh tranh sòng phẳng để mang lại lợi ích tốt nhất cho ngân sách".

Trong bối cảnh TP HCM đang nỗ lực thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính qua các Trung tâm Phục vụ hành chính công, việc mua sắm trang thiết bị là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, việc đầu tư này cần đi đôi với sự minh bạch, công bằng và hiệu quả kinh tế tuyệt đối. "Điệp khúc" trúng thầu sát giá không nên là một tiền lệ làm ảnh hưởng đến tính công bằng của hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia.

Gói thầu CNTT tại xã Cần Giờ do Văn phòng HĐND và UBND xã làm chủ đầu tư, với sự tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn Tân Phong và thẩm định của Công ty TNHH Dịch vụ Hoàng Nguyễn. Trách nhiệm giám sát và bảo đảm tính hiệu quả của dòng vốn đầu tư công tại đây đang thuộc về lãnh đạo địa phương và các cơ quan tài chính cấp trên.

