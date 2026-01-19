Diễn viên Trang Nhung kỷ niệm 10 năm ngày cưới

Trên trang cá nhân, diễn viên Trang Nhung – đạo diễn Hoàng Duy đều chia sẻ về chặng đường 10 năm sống chung một nhà.
Trên trang cá nhân, diễn viên Trang Nhung – đạo diễn Hoàng Duy đều chia sẻ về chặng đường 10 năm sống chung một nhà.
Kho báu Nahal Mishmar gồm các vật phẩm bằng đồng, ngà voi và đá, phản ánh đời sống và nghi lễ của cư dân cổ xưa từ 4.500 năm trước.
Một cá thể voọc 7 màu quý hiếm bất ngờ xuất hiện, leo trèo, di chuyển trên các cây trong vườn nhà dân ở xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh trong vài ngày qua.
Mitsubishi chuẩn bị giới thiệu mẫu xe điện hoàn toàn mới vào cuối năm nay. Đây sẽ là sản phẩm hợp tác với đối tác Đài Loan và có sức mạnh tới hơn 400 mã lực.
Chiếc xe SUV Mercedes-AMG GLS 63 này có màu đen, nội thất nâu và còn mới 100%, chưa đăng ký do nằm lưu kho tại cảng Hải Phòng từ 2018 đến nay mới xong thủ tục.
Hệ thống phòng không S-350 và S-400 của Lực lượng vũ trang Nga được hiện đại hóa với radar AESA mới.
TikToker Phanh Nè mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt ảnh bikini đi biển bên người yêu.
Tại Tokyo Auto Salon 2026, Honda Civic Type R ARTA GT đã chính thức được ra mắt, đánh dấu sự hợp tác giữa Honda và đội đua Autobacs Racing Team Aguri (ARTA).
Hàn Hằng gây chú ý khi diện áo dài truyền thống với thần thái nền nã, gương mặt tươi tắn và vóc dáng thon gọn dù vừa trải qua hành trình làm mẹ.
Xuất hiện tại một đêm nhạc với không gian được dàn dựng hoành tráng, Đặng Thu Huyền nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Gây chú ý với loạt ảnh dạo phố mới, Ngọc Trinh mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động khi theo đuổi phong cách athleisure khỏe khoắn.
Các nhà khảo cổ phát hiện đầu mũi tên đá có keo dán, chứng tỏ người tiền sử đã phát triển kỹ thuật chế tạo vũ khí tinh xảo từ hơn 64.000 năm trước.
Apple bất ngờ chọn Google Gemini thay vì ChatGPT cho Siri mới, hé lộ sự thay đổi lớn trong chiến lược AI và cuộc đua mô hình nền tảng toàn cầu.
Một hóa thạch hộp sọ khủng long có sừng (ceratopsian) tìm thấy ở Hungary cung cấp bằng chứng về loài này từng sinh sống ở châu Âu vào kỷ Phấn Trắng muộn.
Dù phân khúc sedan hạng trung đang dần thu hẹp tại nhiều thị trường, một bản dựng kỹ thuật số mới đây của Mazda6 thế hệ mới đã thu hút sự chú ý của người dùng.
Hot girl TikTok Bảo Khuyên Susan diện áo thi đấu bóng đá phối cùng quần short jeans năng động, khéo léo tôn vòng eo thon gọn cùng vóc dáng săn chắc.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Trang Pháp khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi “lột xác” với mái tóc ngắn nhuộm tông hồng nhạt đầy cá tính.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ có thể đưa ra quyết định thông minh, sự nghiệp tấn tới và quen biết rộng.
Loạt ảnh mới của Elly Trần gây chú ý với nhan sắc mịn màng, đường nét hài hòa đến mức được ví như “sản phẩm AI”.
Biệt thự Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên mua cho bố mẹ tại Mỹ nằm trên khu đất rộng, bao quanh là mảng xanh, mang vẻ đẹp cổ điển và sang trọng.
Một tu viện Byzantine hoàn chỉnh được phát hiện dưới lớp cát sa mạc ở miền Nam Ai Cập gây ngạc nhiên các chuyên gia.