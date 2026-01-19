Hà Nội

Giải trí

Diễn viên Trang Nhung kỷ niệm 10 năm ngày cưới

Trên trang cá nhân, diễn viên Trang Nhung – đạo diễn Hoàng Duy đều chia sẻ về chặng đường 10 năm sống chung một nhà.

Kỷ niệm 10 năm kết hôn với Trang Nhung, Hoàng Duy chia sẻ: “Nhìn lại hành trình đầu tiên trong hôn nhân thật ý nghĩa, vui có, buồn có, cãi vã nhau cũng có”. Ảnh: FB Trang Nhung.
Nam đạo diễn nhắn nhủ vợ: “Hãy cùng nhau cười, cùng nhau tận hưởng cuộc sống, cùng nhau nhí nhố và cùng nhau già đi nhé. Mãi bên nhau bạn nhé. Yêu vợ lắm”. Ảnh: FB Trang Nhung.
Trang Nhung cảm ơn Hoàng Duy: “Cảm ơn anh, một người chồng và một người bố rất tuyệt vời của em và các con. Cảm ơn những khoảnh khắc đẹp đẽ đã trải qua cùng nhau, dù đó là vui hay buồn, để giúp chúng ta biết yêu thương nhau hơn, biết trân quý những gì đang có mà ông trời đã ban tặng. Cảm ơn 3 tình yêu của mẹ đã giúp mẹ luôn cố gắng để trở thành người mẹ hoàn hảo hơn mỗi ngày”. Ảnh: FB Trang Nhung.
Nữ diễn viên nhắn nhủ chồng: “Không mong nhiều 10 năm nữa bên nhau mà chỉ mong mãi mãi hạnh phúc bên anh, có được không, anh Hoàng Duy ơi”. Ảnh: FB Trang Nhung.
Trang Nhung tiết lộ, năm 2025, cặp đôi dự định sang Pháp thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 10 năm kết hôn. Tuy nhiên, vợ chồng nữ diễn viên gác lại kế hoạch vì con út. Ảnh: FB Trang Nhung.
“Sự xuất hiện của em Panda làm gia đình đã vui nay còn vui hơn, đã ấm áp nay còn ấm áp hơn”, Trang Nhung viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Trang Nhung.
Đạo diễn Hoàng Duy khéo chăm sóc con nhỏ. “Công việc quen thuộc không lương của anh ấy sau 7 năm ạ”, Trang Nhung hài hước viết khi chia sẻ hình ảnh chồng bên con út. Ảnh: FB Trang Nhung.
Trang Nhung sinh năm 1985, giành danh hiệu Á hậu cuộc thi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005. Người đẹp đóng nhiều phim: Ký túc xá, Tuổi yêu, Hạnh phúc mong manh, Kính thưa ô sin, Scandal: Hào quang trở lại, Quý cô thừa kế 2. Ảnh: FB Trang Nhung.
Hoàng Duy là đạo diễn, nhà sản xuất phim. Anh gây chú ý với bộ phim Quý cô thừa kế phần 1 và 2. Ảnh: FB Hoàng Duy.
