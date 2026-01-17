Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hôn nhân Võ Hạ Trâm vẫn ngọt ngào sau 7 năm bên chồng Ấn Độ

Giải trí

Hôn nhân Võ Hạ Trâm vẫn ngọt ngào sau 7 năm bên chồng Ấn Độ

Sau gần một thập kỷ đồng hành và 7 năm về chung nhà, Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Độ đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên hai con “đủ nếp, đủ tẻ”.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Năm 2019, Võ Hạ Trâm bước vào cuộc sống hôn nhân với doanh nhân Vikas – Chủ tịch một công ty chuyên về đá hoa cương đang làm việc tại Việt Nam. Từ đó đến nay, tổ ấm Việt – Ấn của nữ ca sĩ luôn nhận được sự ngưỡng mộ bởi sự êm ấm, bền chặt và tràn đầy yêu thương.
Năm 2019, Võ Hạ Trâm bước vào cuộc sống hôn nhân với doanh nhân Vikas – Chủ tịch một công ty chuyên về đá hoa cương đang làm việc tại Việt Nam. Từ đó đến nay, tổ ấm Việt – Ấn của nữ ca sĩ luôn nhận được sự ngưỡng mộ bởi sự êm ấm, bền chặt và tràn đầy yêu thương.
Sau 7 năm làm vợ chồng, Võ Hạ Trâm cho biết mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn những gì cô từng tưởng tượng. Trong những chia sẻ đầy tình cảm, giọng ca Về với em gửi lời cảm ơn đến ông xã, gọi anh là “người đàn ông tuyệt vời” đã luôn đồng hành, che chở và yêu thương gia đình hết mực.
Sau 7 năm làm vợ chồng, Võ Hạ Trâm cho biết mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn những gì cô từng tưởng tượng. Trong những chia sẻ đầy tình cảm, giọng ca Về với em gửi lời cảm ơn đến ông xã, gọi anh là “người đàn ông tuyệt vời” đã luôn đồng hành, che chở và yêu thương gia đình hết mực.
Hạnh phúc của cặp đôi càng trọn vẹn khi lần lượt chào đón hai thiên thần nhỏ: bé Moon (sinh năm 2021) và bé Milo (sinh năm 2024).
Hạnh phúc của cặp đôi càng trọn vẹn khi lần lượt chào đón hai thiên thần nhỏ: bé Moon (sinh năm 2021) và bé Milo (sinh năm 2024).
Gia đình hiện tại được nhiều người ví như “đủ nếp, đủ tẻ”, viên mãn cả tình yêu lẫn tiếng cười trẻ thơ. Đặc biệt, hai bé lai Việt – Ấn được nhận xét thừa hưởng nhiều nét giống bố, ngày càng khôi ngô, đáng yêu.
Gia đình hiện tại được nhiều người ví như “đủ nếp, đủ tẻ”, viên mãn cả tình yêu lẫn tiếng cười trẻ thơ. Đặc biệt, hai bé lai Việt – Ấn được nhận xét thừa hưởng nhiều nét giống bố, ngày càng khôi ngô, đáng yêu.
Trên mạng xã hội, Võ Hạ Trâm thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con. Những hình ảnh tình tứ của hai vợ chồng hay cảnh ông xã ân cần chăm sóc con nhỏ khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ.
Trên mạng xã hội, Võ Hạ Trâm thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con. Những hình ảnh tình tứ của hai vợ chồng hay cảnh ông xã ân cần chăm sóc con nhỏ khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ.
Nữ ca sĩ tiết lộ, dù đã bên nhau nhiều năm nhưng ông xã vẫn yêu chiều, quan tâm và bảo vệ cô như thuở mới yêu.
Nữ ca sĩ tiết lộ, dù đã bên nhau nhiều năm nhưng ông xã vẫn yêu chiều, quan tâm và bảo vệ cô như thuở mới yêu.
Doanh nhân Vikas được nhận xét là người chồng tâm lý và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, anh vẫn chủ động dành thời gian cho vợ con, sẵn sàng trở thành “hậu phương vững chắc” để Võ Hạ Trâm yên tâm phát triển sự nghiệp nghệ thuật.
Doanh nhân Vikas được nhận xét là người chồng tâm lý và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, anh vẫn chủ động dành thời gian cho vợ con, sẵn sàng trở thành “hậu phương vững chắc” để Võ Hạ Trâm yên tâm phát triển sự nghiệp nghệ thuật.
Không chỉ chăm sóc gia đình, anh còn là trụ cột kinh tế, tạo điều kiện để bà xã theo đuổi đam mê. Năm 2024, Võ Hạ Trâm từng tiết lộ được chồng hỗ trợ 5 tỷ đồng để thực hiện MV ca nhạc.
Không chỉ chăm sóc gia đình, anh còn là trụ cột kinh tế, tạo điều kiện để bà xã theo đuổi đam mê. Năm 2024, Võ Hạ Trâm từng tiết lộ được chồng hỗ trợ 5 tỷ đồng để thực hiện MV ca nhạc.
Trải qua gần 10 năm đồng hành và 7 năm chung sống, Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ vẫn giữ được sự ngọt ngào, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Tổ ấm nhỏ với hai con đáng yêu, người chồng tâm lý và sự nghiệp ổn định đã tạo nên một cuộc sống viên mãn mà nhiều người mơ ước.
Trải qua gần 10 năm đồng hành và 7 năm chung sống, Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ vẫn giữ được sự ngọt ngào, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Tổ ấm nhỏ với hai con đáng yêu, người chồng tâm lý và sự nghiệp ổn định đã tạo nên một cuộc sống viên mãn mà nhiều người mơ ước.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ #vợ chồng Võ Hạ Trâm #chồng Võ Hạ Trâm #ca sĩ Võ Hạ Trâm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT