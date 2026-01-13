Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhìn lại hai cuộc hôn nhân của diễn viên Kim Hiền

Giải trí

Nhìn lại hai cuộc hôn nhân của diễn viên Kim Hiền

Diễn viên Kim Hiền vừa xác nhận ly hôn doanh nhân Andy. Nhiều năm trước, cô chia tay DJ Hoàng Phong.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên truyền thông, diễn viên Kim Hiền vừa thừa nhận, hôn nhân với doanh nhân Andy chính thức tan vỡ từ năm 2025 sau 2 năm ly thân. Ảnh: Người Đưa Tin.
Trên truyền thông, diễn viên Kim Hiền vừa thừa nhận, hôn nhân với doanh nhân Andy chính thức tan vỡ từ năm 2025 sau 2 năm ly thân. Ảnh: Người Đưa Tin.
Kim Hiền gắn bó với doanh nhân Andy vào năm 2014, có một cô con gái chung tên Yvona (sinh năm 2015). Ngoài Yvona, Kim Hiền còn có cậu con trai riêng tên Sonic. Ảnh: FB Kim Hiền.
Kim Hiền gắn bó với doanh nhân Andy vào năm 2014, có một cô con gái chung tên Yvona (sinh năm 2015). Ngoài Yvona, Kim Hiền còn có cậu con trai riêng tên Sonic. Ảnh: FB Kim Hiền.
Ít năm qua, Kim Hiền không nhắc đến Andy cũng như đăng tải hình ảnh nam doanh nhân. Ảnh: FB Kim Hiền.
Ít năm qua, Kim Hiền không nhắc đến Andy cũng như đăng tải hình ảnh nam doanh nhân. Ảnh: FB Kim Hiền.
Dịp Tết dương lịch 2026, Kim Hiền gây chú ý khi đăng tải status đầy tâm trạng về năm 2025. Ảnh: FB Kim Hiền.
Dịp Tết dương lịch 2026, Kim Hiền gây chú ý khi đăng tải status đầy tâm trạng về năm 2025. Ảnh: FB Kim Hiền.
Cô viết: “Có những yêu thương từng ở rất gần, rồi lặng lẽ rời đi…để lại khoảng trống đủ lớn buộc trái tim phải học cách mạnh hơn. Có những gắn bó không còn hiện diện, nhưng chưa từng biến mất. Nó ở trong từng nhịp thở, từng lựa chọn mình đưa ra mỗi ngày, như một sự chở che âm thầm…Mình không buồn vì mất, chỉ lặng vì đã từng yêu rất sâu”. Ảnh: FB Kim Hiền.
Cô viết: “Có những yêu thương từng ở rất gần, rồi lặng lẽ rời đi…để lại khoảng trống đủ lớn buộc trái tim phải học cách mạnh hơn. Có những gắn bó không còn hiện diện, nhưng chưa từng biến mất. Nó ở trong từng nhịp thở, từng lựa chọn mình đưa ra mỗi ngày, như một sự chở che âm thầm…Mình không buồn vì mất, chỉ lặng vì đã từng yêu rất sâu”. Ảnh: FB Kim Hiền.
Ít ngày trước, đón sinh nhật, Kim Hiền gửi lời cảm ơn đến hai con. “Cảm ơn vì đã đến bên đời mẹ. Cảm ơn vì đã chọn mẹ, dù mẹ không hoàn hảo. Các con không biết rằng, chính tình yêu của các con đã giữ mẹ lại trong những lúc yếu lòng nhất. Một ánh nhìn, một cái ôm, hay chỉ cần các con ở đó là đủ để mẹ có thêm sức mạnh. Sinh nhật mẹ, nhưng món quà lớn nhất chính là được làm mẹ của các con”, cô viết. Ảnh: FB Kim Hiền.
Ít ngày trước, đón sinh nhật, Kim Hiền gửi lời cảm ơn đến hai con. “Cảm ơn vì đã đến bên đời mẹ. Cảm ơn vì đã chọn mẹ, dù mẹ không hoàn hảo. Các con không biết rằng, chính tình yêu của các con đã giữ mẹ lại trong những lúc yếu lòng nhất. Một ánh nhìn, một cái ôm, hay chỉ cần các con ở đó là đủ để mẹ có thêm sức mạnh. Sinh nhật mẹ, nhưng món quà lớn nhất chính là được làm mẹ của các con”, cô viết. Ảnh: FB Kim Hiền.
Kim Hiền từng có mối quan hệ tình cảm với DJ Hoàng Phong. Bé Sonic là con trai của hai người. Ảnh: Dân Việt.
Kim Hiền từng có mối quan hệ tình cảm với DJ Hoàng Phong. Bé Sonic là con trai của hai người. Ảnh: Dân Việt.
Kim Hiền vẫn giữ mối quan hệ tốt với DJ Hoàng Phong. Ảnh: FB Kim Hiền.
Kim Hiền vẫn giữ mối quan hệ tốt với DJ Hoàng Phong. Ảnh: FB Kim Hiền.
Nữ diễn viên phim Hương phù sa định cư ở Mỹ từ năm 2015. Kim Hiền chủ yếu sản xuất nội dung trên Youtube và kinh doanh. Ảnh: FB Kim Hiền.
Nữ diễn viên phim Hương phù sa định cư ở Mỹ từ năm 2015. Kim Hiền chủ yếu sản xuất nội dung trên Youtube và kinh doanh. Ảnh: FB Kim Hiền.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Diễn viên Kim Hiền #Kim Hiền #chồng cũ Kim Hiền #con trai Kim Hiền #con gái Kim Hiền

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT