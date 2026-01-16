Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hôn nhân kín tiếng của danh ca Tuấn Ngọc trước khi tan vỡ

Giải trí

Hôn nhân kín tiếng của danh ca Tuấn Ngọc trước khi tan vỡ

Danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo hiếm khi xuất hiện trước công chúng, chỉ đôi lần chia sẻ về chuyện tình cảm.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tiền Phong đưa tin, theo hồ sơ Tòa Thượng thẩm bang California (Mỹ), danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo ly thân từ tháng 3/2023, hoàn tất thủ tục vào tháng 7/2025. Ảnh: Tiền Phong.
Tiền Phong đưa tin, theo hồ sơ Tòa Thượng thẩm bang California (Mỹ), danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo ly thân từ tháng 3/2023, hoàn tất thủ tục vào tháng 7/2025. Ảnh: Tiền Phong.
Tuấn Ngọc và Thái Thảo quen biết sau nhiều lần đi hát chung ở Mỹ những năm 1990. Cặp đôi tổ chức đám cưới năm 1994, đăng ký kết hôn vào năm 2003. Ảnh: Tiền Phong.
Tuấn Ngọc và Thái Thảo quen biết sau nhiều lần đi hát chung ở Mỹ những năm 1990. Cặp đôi tổ chức đám cưới năm 1994, đăng ký kết hôn vào năm 2003. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Công An Nhân Dân Online, trước khi gặp Tuấn Ngọc, Thái Thảo qua một lần đò và có cậu con trai 6 tuổi. Theo Vietnamnet, sau khi kết hôn với Tuấn Ngọc, Thái Thảo từ bỏ nghiệp hát để chăm lo gia đình. Vợ chồng Tuấn Ngọc có 3 con gái chung. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Công An Nhân Dân Online, trước khi gặp Tuấn Ngọc, Thái Thảo qua một lần đò và có cậu con trai 6 tuổi. Theo Vietnamnet, sau khi kết hôn với Tuấn Ngọc, Thái Thảo từ bỏ nghiệp hát để chăm lo gia đình. Vợ chồng Tuấn Ngọc có 3 con gái chung. Ảnh: Tiền Phong.
Thái Thảo từng chia sẻ, vợ chồng cô xây dựng lòng tin từ nền tảng những ngày bắt đầu góp gạo thổi cơm chung. Tình yêu thương và sự chu đáo của Tuấn Ngọc luôn cho nữ ca sĩ lòng tin. Ảnh: Vietnamnet.
Thái Thảo từng chia sẻ, vợ chồng cô xây dựng lòng tin từ nền tảng những ngày bắt đầu góp gạo thổi cơm chung. Tình yêu thương và sự chu đáo của Tuấn Ngọc luôn cho nữ ca sĩ lòng tin. Ảnh: Vietnamnet.
Danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Khám Phá.
Danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Khám Phá.
Về 3 người con gái, Tuấn Ngọc chia sẻ trên Vietnamnet, các con của ông đều cực kỳ có năng khiếu, yêu âm nhạc. Bản thân nam ca sĩ đàn hát cho các con từ ngày bé. Ảnh: Vietnamnet.
Về 3 người con gái, Tuấn Ngọc chia sẻ trên Vietnamnet, các con của ông đều cực kỳ có năng khiếu, yêu âm nhạc. Bản thân nam ca sĩ đàn hát cho các con từ ngày bé. Ảnh: Vietnamnet.
Tuy nhiên, không điều gì thúc đẩy các con của Tuấn Ngọc trở thành nghệ sĩ. Ảnh: Vietnamnet.
Tuy nhiên, không điều gì thúc đẩy các con của Tuấn Ngọc trở thành nghệ sĩ. Ảnh: Vietnamnet.
Tuấn Ngọc không đi hát nhiều mà chú ý duy trì sức khỏe trong ít năm gần đây. Ảnh: Vietnamnet.
Tuấn Ngọc không đi hát nhiều mà chú ý duy trì sức khỏe trong ít năm gần đây. Ảnh: Vietnamnet.
"Tôi tập nhiều môn, yoga, zumba, ít nhất mỗi ngày 1 tiếng, thôi thì vui được ngày nào hay ngày đó”, nam ca sĩ bày tỏ. Ảnh: Công An Nhân Dân Online.
"Tôi tập nhiều môn, yoga, zumba, ít nhất mỗi ngày 1 tiếng, thôi thì vui được ngày nào hay ngày đó”, nam ca sĩ bày tỏ. Ảnh: Công An Nhân Dân Online.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Tuấn Ngọc #ca sĩ Tuấn Ngọc #danh ca Tuấn Ngọc #vợ chồng Tuấn Ngọc #vợ Tuấn Ngọc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT