Ca sĩ Thanh Ngọc trẻ lâu, hôn nhân viên mãn

Thanh Ngọc nhận nhiều lời khen về vẻ ngoài rạng rỡ cùng phong cách gợi cảm, trẻ trung. Hiện tại, cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc có tổ ấm hạnh phúc.
Tung bộ ảnh trong tà áo dài mang đậm hơi thở hoài cổ, sang trọng của những phu nhân quyền quý thời xưa, Tammy Phạm khiến netizen không thể rời mắt.
Nữ diễn viên khéo léo chọn trang phục che bụng bầu, đồng thời ghi điểm bởi nhan sắc tươi tắn và vóc dáng gọn gàng đáng kinh ngạc.
Nhờ hương vị thơm ngon, ngọt lịm và giá rẻ, quýt sim được nhiều khách hàng ưa chuộng, vì vậy hàng nhập về đến đâu bán hết tới đó.
'Nàng thơ quân sự' Vũ Nguyệt vừa khiến netizen một lần nữa phải thổn thức với giao diện đầ nữ tính với áo dài cách tân ngọt ngào đến lịm tim trong bộ ảnh mới.
Nằm trên dãy Himalaya hùng vĩ, Vườn quốc gia Sagarmatha là nơi thiên nhiên khắc nghiệt và văn hóa bản địa giao thoa quanh đỉnh Everest.
Thúy Hạnh chụp ảnh dạ hội cùng hai con gái. Đông Nhi đưa hai con gái đi chơi, mừng sinh nhật ông xã Ông Cao Thắng.
Từ một cây "lạ", đến nay bưởi đỏ Đông Cao trở thành đặc sản được người tiêu dùng ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán, giá có thể tới 400.000 đồng/quả.
Chỉ với một cặp kính và bờ vai trần hững hờ, streamer Kiittwy chứng minh đẳng cấp 'visual' hàng đầu giới eSports trong loạt ảnh selfie mới nhất.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/1, Bạch Dương phải nâng cao cảnh giác, đừng dễ tin người. Nhân Mã công danh sáng cửa, mọi chuyện thuận lợi.
Royal Enfield vừa giới thiệu phiên bản 2026 của mẫu bobber cổ điển Goan Classic 350, mang đến những cải tiến nhỏ về tính năng trong khi vẫn giữ nguyên giá.
Ngoài biệt thự tại Việt Nam, trải từ Thủ Đức tới Đà Lạt, "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên còn sở hữu căn biệt thự xa hoa trên đất Mỹ.
Đều định cư ở Mỹ nhiều năm qua, Kim Hiền và Ngọc Quyên trải qua hôn nhân tan vỡ, Phạm Hương có cuộc sống sung túc như bà hoàng.
Gác lại vẻ ngoài phóng khoáng thường thấy, Lilthu gây bất ngờ khi hóa thân thành nàng tiểu thư đài các, mang nét kiêu kỳ 'đổ bộ' khắp ngõ ngách chợ Bến Thành.
Rừng mai anh đào Mộng Đào Nguyên, ngoại ô Đà Lạt, vào mùa nở rộ, thu hút du khách dậy sớm vượt đường đèo săn ảnh, trải nghiệm mùa hoa đầu năm.
Từ 15-31/1, 3 con giáp này thăng tiến rõ rệt trong công việc, tích lũy tài sản, dễ trở thành người giàu có trong thời gian ngắn.
Bức tượng đất nung từ Macedonia phản ánh mối liên hệ đặc biệt giữa nữ thần và ngôi nhà, thể hiện tín ngưỡng thờ cúng cách đây gần 8.000 năm.
Từng bị Apple khai tử, iPhone 4 bất ngờ hot trở lại năm 2026 khi Gen Z dùng làm máy ảnh hoài cổ, tạo trào lưu ngược dòng gây sốt mạng xã hội.
Hoa hậu Hương Giang tham dự Miss Grand International All Stars 2026 sau 2 cuộc thi nhan sắc quốc tế.
Phát hiện này làm sáng tỏ về một bộ tộc cổ đại từng sinh sống ở miền tây Hungary, mà danh tính của họ vẫn còn là một bí ẩn.
Kính viễn vọng James Webb đã phát hiện một lỗ đen quái vật di chuyển qua không gian với tốc độ 3,2 triệu km/giờ. Lỗ đen này đã trốn thoát khỏi thiên hà mẹ.