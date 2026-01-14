Hà Nội

Ca sĩ Thanh Ngọc trẻ lâu, hôn nhân viên mãn

Giải trí

Ca sĩ Thanh Ngọc trẻ lâu, hôn nhân viên mãn

Thanh Ngọc nhận nhiều lời khen về vẻ ngoài rạng rỡ cùng phong cách gợi cảm, trẻ trung. Hiện tại, cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc có tổ ấm hạnh phúc.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Thanh Ngọc)
Theo HTV, Thanh Ngọc tham gia nghệ thuật từ năm 1997-1998, trong đội ca Nhà thiếu nhi TP.HCM. Cô được chú ý nhiều sau khi trở thành thành viên nhóm Mắt Ngọc. Theo Người Lao Động, sau 7 năm hoạt động cùng Mắt Ngọc, năm 2004, Thanh Ngọc tách ra riêng.
Năm 2023, Thanh Ngọc tham gia Chị đẹp đạp gió. Theo Vietnamnet, sau cuộc thi, nữ ca sĩ tích cực chạy show và phát hành sản phẩm âm nhạc với tinh thần trẻ trung, đổi mới.
Trở lại với âm nhạc, Thanh Ngọc khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung, gợi cảm. Bên cạnh đó, phong cách thời trang của Thanh Ngọc đa dạng hơn.
Cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc thường chọn các thiết kế khoe khéo vóc dáng thon gọn.
Chia sẻ về bí quyết trẻ lâu, Thanh Ngọc cho biết, cô thấy may mắn vì vóc dáng nhỏ nhắn. Nữ ca sĩ nghiêm túc chế độ ăn uống, hạn chế tinh bột, cắt giảm đồ ngọt, chất béo và bổ sung rau xanh. Mỗi ngày, Thanh Ngọc dậy sớm để đi bộ, tập 1 số bộ môn thể dục nhẹ.
Thanh Ngọc kết hôn với bác sĩ Đức Thiệp. Cả hai là bạn học cấp 3. Dù công việc bận rộn, Đức Thiệp vẫn thường xuyên đưa đón Thanh Ngọc đi hát, tham gia sự kiện.
Theo Phụ Nữ Việt Nam, vợ chồng Thanh Ngọc có con trai đầu lòng sau 8 năm mong đợi. Sau khi đạt được mong muốn lớn nhất là có được một em bé, Thanh Ngọc dành toàn bộ tâm huyết để dưỡng thai, sinh con và chăm sóc cho con.
Là người khá cầu toàn, Thanh Ngọc tự chăm con.
Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh bên chồng con.
Thanh Ngọc cùng chồng đưa con trai đi nghỉ dưỡng mỗi khi rảnh rỗi.
Thanh Ngọc ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng mỗi khi dành thời gian cho gia đình.
