Diễn viên Thương Tín hôn nhân lận đận, cuối đời chống chọi bệnh tật

Giải trí

Diễn viên Thương Tín có đường tình duyên lận đận. Mới đây, nam nghệ sĩ qua đời tại nhà riêng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Tiền Phong, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, diễn viên Thương Tín mất tại nhà riêng. Nguyên nhân qua đời được xác định do tuổi cao, sức yếu sau thời gian dài suy kiệt và không thể đi lại. Ảnh: Người Lao Động.
Ít năm qua, Thương Tín liên tục gặp vấn đề về sức khỏe. Năm 2021, ông bị đột quỵ. Ảnh: Dân Việt.
Theo Vietnamnet, tháng 9/2024, nam diễn viên bị ngã khi bước xuống từ xe khách, phải nhập viện. Ảnh: Người Lao Động.
Tháng 12/2024, Thương Tín khám tại bệnh viện và được bác sĩ kết luận bị thoái hóa khớp gối phải, gãy xương bánh chè. Nếu không mổ, ông có nguy cơ tàn tật. Tuy nhiên, sức khỏe nghệ sĩ yếu, không thể tiến hành phẫu thuật. Ảnh: Người Lao Động.
Tô Hiếu chia sẻ trên Người Lao Động vào đầu tháng 12/2025, Thương Tín có dấu hiệu của trầm cảm. Ảnh: Người Lao Động.
Thương Tín có đường tình duyên lận đận. Theo Dân Việt, ông kết hôn với bạn học Thủy Tiên. Cặp đôi có con trai chung – ca sĩ phòng trà Bùi Thanh Tùng. Ảnh: Người Lao Động.
Khi Thanh Tùng 5 tuổi, Thương Tín ly hôn. Con trai Thương Tín sống cùng ông bà nội. Ảnh: Gia Đình Xã Hội.
Thương Tín gắn bó với Kim Chi (sinh năm 1988). Cả hai có một cô con gái chung. Thương Tín từng chia sẻ, ông và vợ không đăng ký kết hôn. Cả hai rất khắc khẩu, không mấy khi nói chuyện với nhau. Mối quan hệ này chính thức chấm dứt vào tháng 7/2024. Ảnh: Người Đưa Tin.
Con trai Thương Tín vừa từ quê lên chịu tang cha. Con gái út của nam nghệ sĩ và Kim Chi cũng xuất hiện tại lễ tang. Ảnh: Dân Việt.
