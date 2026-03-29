Biên tập viên Hoài Anh trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 46

Giải trí - Giới trẻ

Bước sang tuổi 46, Hoài Anh vẫn giữ vững phong độ nhan sắc với làn da không tì vết và thần thái trẻ trung như thiếu nữ.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Bước sang tuổi 46, Hoài Anh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với diện mạo tươi tắn.
Nữ biên tập viên sinh năm 1980 sở hữu làn da căng mịn, mái tóc suôn mượt cùng thần thái nhẹ nhàng, đằm thắm.
Nhiều khán giả không ngần ngại dành lời khen cho cô với nhận xét “trẻ hơn tuổi thật”, thậm chí ví von rằng cô đang “lão hóa ngược”.
Trên sóng truyền hình, Hoài Anh gắn liền với hình ảnh nữ biên tập viên mặc áo dài, đeo kính thanh lịch.
Ngoài đời, cô nhiều lần khiến khán giả trầm trồ vì vẻ đẹp sang trọng rất lôi cuốn.
Gương mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng giúp cô luôn giữ được nét cuốn hút riêng biệt, không lẫn với bất kỳ ai.
Không chỉ nổi bật với vai trò biên tập viên, Hoài Anh còn từng có cơ hội tham gia đóng phim, chụp ảnh tạp chí và làm mẫu ảnh lịch nhờ sở hữu ngoại hình nổi bật chẳng kém diễn viên chuyên nghiệp.
Tên tuổi BTV Hoài Anh gắn liền với chương trình "Thời sự 19h" của Đài truyền hình Việt Nam.
Người đẹp "gây thương nhớ" bởi chất giọng truyền cảm, lối dẫn duyên dáng, để lại rất nhiều tình cảm với khán giả.
Hơn 20 năm gắn bó với vai trò dẫn chương trình, BTV Hoài Anh gặt hái được nhiều thành tựu. Sau 3 năm tạm ngừng dẫn bản tin "Thời sự 19h", hiện cô vẫn duy trì công việc ở VTV nhưng ở Ban Văn nghệ.
Xem video: Việt Nam đăng cai Miss World lần thứ 73. Nguồn Vietnamnet
#BTV Hoài Anh #Hoài Anh 46 tuổi #Biên tập viên VTV

Bài liên quan

