Diễn show thời trang, TikToker Hà Môi nhận phản ứng "đau đớn"

Diễn show thời trang, TikToker Hà Môi nhận phản ứng "đau đớn"

Mới đây, Hà Môi gây tranh cãi khi đi catwalk tại một sự kiện thời trang. Trong các clip tập dượt nữ TikToker, netizen để lại nhiều bình luận không đồng tình.

Thiên Anh
Mới đây, Hà Môi gây tranh cãi khi đi catwalk tại một sự kiện thời trang tổ chức ở Bắc Giang (cũ), nay là Bắc Ninh. Trong các clip tập dượt cho sự kiện của Hà Môi, cư dân mạng để lại nhiều bình luận không đồng tình.
Các netizen cho rằng dáng đi catwalk của Hà Môi chưa được đẹp, cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa mới có thể lên sàn vì trông như đi bộ.
Không dừng lại ở đó, trong các khoảnh khắc tập dượt khác, Hà Môi cũng thiếu nghiêm túc, hay nhảy nhót tạo dáng tới lui trong khi các người mẫu khác đang nghiêm túc.
Ngoài Hà Môi, sự kiện này cũng có sự góp mặt của một số TikToker khác như Louis Phạm, Lê Thị Khánh Huyền, Đan Thy,... cùng nhiều người mẫu. Vì vậy netizen cũng thắc mắc đây là sự kiện thời trang hay là sàn diễn của giới TikToker.
Riêng Hà Môi, đây không phải là lần đầu tiên cô nàng nhận về ý kiến trái chiều khi đi catwalk. Tuy nhiên nữ TikToker không có bất cứ phản hồi nào mà vẫn lên sàn diễn như bình thường, thậm chí xuất hiện tại các tuần lễ thời trang.
Hà Môi có tên thật là Võ Nữ Ngân Hà, sinh năm 2003, đến từ Đắk Lắk. Trước đây, cô nàng từng theo học tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).
Nội dung các video của Hà Môi xoay quanh các clip nhảy, làm đẹp và chia sẻ khoảnh khắc đời thường.
Ngoài tài khoản TikTok gần 8 triệu fan, Instagram của Hà Môi cũng có khoảng 2 triệu lượt theo dõi.
Về chuyện tình cảm, Hà Môi được cho là hẹn hò với bạn trai Việt kiều. Cặp đôi dính nhau như hình với bóng, cùng đi sự kiện, cùng đi du lịch khắp nơi và livestream giao lưu với fan.
Hà Môi và bạn trai cũng có những khoảnh khắc thân mật hơn mức bạn bè như ôm eo, tựa đầu vào vai,... nhưng vẫn chưa xác nhận mối quan hệ hẹn hò. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Thiên Anh
#Hà Môi #catwalk #thời trang #TikTok #phản ứng #biểu diễn

