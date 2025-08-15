Hà Nội

Thủ môn Bùi Tiến Dũng gây xôn xao với kiểu tóc "chất chơi"

Cộng đồng trẻ

Thủ môn Bùi Tiến Dũng gây xôn xao với kiểu tóc "chất chơi"

Thủ môn Bùi Tiến Dũng tạo điểm nhấn đầy ấn tượng trước khi mùa giải V.League mới sắp khởi tranh bằng kiểu tóc cực "chất chơi".

Thiên Anh
Ngày 13/8, thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến dân mạng bất ngờ khi đăng loạt ảnh khoe kiểu tóc mới trên fanpage có 2,8 triệu người theo dõi.
Thủ thành đến từ Thanh Hóa trông khác lạ với tóc dreadlock (hay tóc bện thừng), một kiểu tóc rất được ưa chuộng bởi các cầu thủ Nam Mỹ.
Dreadlock là kiểu tóc được tạo thành từ những lọn tóc tết hoặc bện lại với nhau thành những búi nhỏ, giống như sợi dây thừng. Đây cũng là kiểu tóc khó chăm sóc, đòi hỏi sự kiên nhẫn ở người chơi.
Kiểu tóc bện thừng này có nguồn gốc cổ xưa và xuất hiện ở nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, như châu Phi, Ấn Độ và Ai Cập cổ đại.
Ở mỗi nền văn hóa, dreadlock không chỉ là một xu hướng thời trang mà còn mang những ý nghĩa văn hóa sâu sắc khác nhau.
Nhiều đồng đội, bạn bè thân thiết như Hà Đức Chinh, Vũ Văn Thanh hay Phạm Xuân Mạnh đồng loạt để lại bình luận bày tỏ ngạc nhiên và thích thú trước diện mạo của Bùi Tiến Dũng.
Bài đăng khoe kiểu tóc mới của Bùi Tiến Dũng nhanh chóng thu hút hơn 10.000 lượt yêu thích sau thời gian ngắn.
Đa số bình luận đều khen ngợi trước phong cách khác lạ của Tiến Dũng. Đây cũng là kiểu tóc được đánh giá ấn tượng nhất từ trước tới nay của anh.
Bùi Tiến Dũng là thủ môn nổi tiếng sau giải U23 châu Á tổ chức tại Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018. Anh được mệnh danh "người nhện", "thủ môn quốc dân" và là cái tên được nhiều nhãn hàng săn đón sau giải đấu.
Bùi Tiến Dũng hiện thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
