Nữ streamer YuGi Kiều Oanh "giãy nảy" khi bị nói diện đồ hở bạo

Cộng đồng trẻ

Bị người xem cho là diện đồ hở, nữ streamer YuGi Kiều Oanh tung clip hậu trường minh oan cho bản thân và cái kết!

Mới đây, nữ streamer YuGi Kiều Oanh lại cho ra lò siêu phẩm mới. Có điều, khi bị nhận xét là diện đồ hở bạo, cô nàng không đồng tình.
Thậm chí, gái xinh đã lập tức tung video hậu trường để minh oan cho bản thân, nhưng lại nhận về một cái kết không ai ngờ tới, khiến cộng đồng mạng được phen "dở khóc dở cười".
Trong video đu trend bung áo, nữ streamer cá tính, gợi cảm với chiếc váy "ảo giác". Nhìn hình ảnh này ai cũng thấy rõ ràng cô nàng cố tình thu hút sự chú ý với thế mạnh hình thể.
Bên dưới bình luận, fan nhận định gái xinh "ngày càng bạo", "vô tư diện đồ hở"... Lập tức, cô nàng tỏ thái độ "giãy nảy" và khẳng định trang phục của mình hoàn toàn bình thường, không hề "hở bạo" như lời người này nói.
Để chứng minh, cô nàng đã nhanh chóng đưa ra một "bằng chứng" thuyết phục: một đoạn clip hậu trường được quay lại toàn bộ trang phục của mình, từ trên xuống dưới.
Kiều Oanh tự "minh oan" rằng chiếc váy được "bảo hộ" kỹ lưỡng, chẳng hớ hênh, nhằm chứng minh rằng cô hoàn toàn kín đáo, không hề có ý định phô trương cơ thể. Đoạn clip hậu trường được cô nàng chia sẻ lại ngay bên dưới video gây sốt như một màn "phản công" dành cho những ai đã chỉ trích mình.
Những tưởng đoạn clip hậu trường sẽ giúp nữ streamer lấy lại công bằng và khiến anti-fan "câm nín". Thế nhưng, sự việc lại diễn biến theo một hướng hoàn toàn khác. Đoạn video giải thích có cố gắng nhưng không đáng kể.
Không thể phủ nhận rằng chính sự "gợi cảm" này đã giúp cô duy trì tương tác và thậm chí tăng lượng người xem. Đối với một số khán giả, họ không quan tâm đến tài năng game thủ, mà chỉ đơn thuần muốn tìm kiếm những nội dung giải trí và hình ảnh cuốn hút của cô mà thôi.
YuGi nổi tiếng với phong cách ngọt ngào, trong sáng và những màn cosplay các nhân vật game, anime đầy ấn tượng. Cô từng là một streamer được yêu thích của tựa game Liên Quân Mobile. Tuy nhiên, sau đó, cô đã có sự thay đổi đáng kể về hình ảnh.
Với thân hình nóng bỏng cùng gương mặt "học sinh", YuGi nhanh chóng thu hút được lượng lớn người hâm mộ. Cô bắt đầu chuyển sang phong cách thời trang táo bạo hơn, khoe trọn những đường cong quyến rũ. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
