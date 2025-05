Điện lực Đồng Tháp "duyệt" thầu 3 tỷ cho Cty Số 1 Sài Gòn

Gói thầu W9.2025 ‘thi công xây dựng’ có giá gần 12 tỷ đồng do Ban QLDA CSAT tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư đã tìm được nhà thầu.

Theo đó, ngày 7/5/2025, Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Quốc Dũng là nhà thầu được chọn trúng gói W9.2025 ‘thi công xây dựng’ công trình đường đê bao kết hợp giao thông ấp An Lộc - An Thiện, xã An Thới huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre; giá trúng thầu là 11,910 tỷ đồng; theo Quyết định (QĐ) số KQ2500147930_2505071559 của Ban Quản lý dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre (Ban Quản lý dự án CSAT tỉnh Bến Tre).

Gói thầu này thuộc dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre phê duyệt đầu tư tại QĐ số 2810/QĐ-UBND, ngày 29/11/2021, giao Ban Quản lý dự án CSAT tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.