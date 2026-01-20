Công ty cho nghỉ Tết Nguyên đán 35 ngày, thưởng gần 19 triệu đồng

Theo Sina, mới đây, một doanh nghiệp tại Ôn Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) bất ngờ gây xôn xao dư luận sau khi thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài tới 35 ngày. Cụ thể, công ty này sẽ chính thức cho nhân viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 1/2 và chỉ quay lại sản xuất vào ngày 8/3. Tổng thời gian nghỉ dài hơn rất nhiều so với 9 ngày nghỉ Tết theo quy định pháp luật Trung Quốc năm 2026.

Không chỉ gây ấn tượng bởi kỳ nghỉ dài kỷ lục, doanh nghiệp còn đưa ra chính sách phúc lợi được nhiều người đánh giá là hiếm thấy. Toàn bộ nhân viên chỉ cần nghỉ đúng thời gian và quay lại làm việc đúng hạn sau kỳ nghỉ sẽ được thưởng 5.000 nhân dân tệ/người (khoảng 18,8 triệu đồng). Khoản tiền này dự kiến sẽ được chi trả đồng loạt vào cuối tháng 3.

Công ty gây sốt với chính sách nghỉ Tết 35 ngày và khoản thưởng hơn 18 triệu đồng. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, những nhân viên có con nhỏ đang trong độ tuổi đi học được phép quay lại làm việc muộn hơn 2 ngày sau khi trẻ khai giảng mà vẫn được hưởng trọn vẹn tiền thưởng, miễn là họ đăng ký trước với bộ phận nhân sự. Ngoài ra, công ty còn áp dụng chính sách khuyến khích tuyển dụng khi thưởng 1000 NDT (khoảng 3.500.000 VNĐ) cho nhân viên cũ giới thiệu được người mới làm việc đủ 3 tháng.

Ông Zhang Youyun, người đứng đầu công ty cho biết, doanh nghiệp đã hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ nhân viên hiện có khoảng hơn 10 người. Ông Zhang Youyun đã cho nhân viên nghỉ hơn một tháng mỗi dịp Tết Nguyên đán trong suốt 11 năm qua.

Ông Zhang Youyun chia sẻ: "Việc này đã được duy trì từ năm đầu tiên nhà máy mở cửa. Hồi đó, giao thông không thuận tiện như bây giờ. Một số nhân viên rất khó khăn để về nhà. Có khi mất ba hoặc bốn ngày cho cả chiều đi lẫn chiều về. Nếu kỳ nghỉ quá ngắn thì sẽ không đủ. Mặc dù điều kiện giao thông đã được cải thiện đáng kể và thời gian về nhà của nhân viên đã được rút ngắn đáng kể, quy định này vẫn không thay đổi. Theo ông Zhang, đây cũng là một lợi ích cho nhân viên. Chúng ta đã cống hiến hết mình trong 11 tháng qua khi cần phải làm việc chăm chỉ. Tháng cuối cùng này nên dành cho gia đình, cho sự sum họp, đoàn tụ và nghỉ ngơi".

Ngoài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, nhân viên của công ty còn được hưởng nhiều phúc lợi tốt vào các ngày trong tuần. Dù là lương hay thưởng, doanh nghiệp của ông Zhang Youyun đều trả cao hơn 30% so với các đối thủ cạnh tranh, vì vậy tỷ lệ thôi việc rất thấp. Nhiều nhân viên của công ty đã làm việc hơn mười năm.

Ông Zhang thẳng thắn thừa nhận rằng gần 50% lợi nhuận của công ty được dùng để trả lương cho nhân viên, nhưng ông tin rằng điều đó là xứng đáng. Theo ông, một người thợ thủ công lành nghề giàu kinh nghiệm là vô cùng quan trọng đối với ngành công nghiệp phần cứng. Nhân viên mới thường chưa quen với thiết bị và học hỏi chậm, vì vậy sản phẩm họ sản xuất, cả về hiệu quả và chất lượng, khó có thể sánh được với sản phẩm của những nhân viên kỳ cựu.

Dù hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện ngũ kim theo yêu cầu và trả lương theo sản phẩm, ông Zhang khẳng định việc nghỉ dài ngày không gây ảnh hưởng tiêu cực đến vận hành. Nhờ hiệu suất làm việc của nhân viên rất cao trong năm nên công ty vẫn đảm bảo tiến độ. Thậm chí vào cuối năm, dù đơn hàng khá nhiều và khách hàng yêu cầu sản xuất liên tục, ông Zhang vẫn lựa chọn từ chối nhận thêm đơn để đảm bảo nhân viên được về quê ăn Tết an lòng.