Quýt Trung Quốc 'gắn mác' hàng Việt bán đầy chợ Việt

Kinh doanh

Quýt sim và quýt đường có màu vàng cam bắt mắt, lá xanh ngắt, hương vị thơm ngon, ngọt đậm, mọng nước, vỏ mỏng, giá rẻ nên được khách hàng ưa chuộng. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Thời gian gần đây, tại nhiều khu chợ dân sinh ở Việt Nam và chợ mạng bày bán nhiều loại quýt giá rẻ thu hút đông đảo khách hàng. Ảnh: FB Thanh Xuân
Một trong số đó phải kể đến quýt sim. Loại quả này có vị ngọt đậm, thơm, mọng nước, vỏ mỏng rám. Ảnh: FB Thanh Xuân
Đáng chú ý, không ít tiểu thương khẳng định quýt sim xuất xứ từ Cao Bằng, Hòa Bình, Bắc Giang cũ nên khá đắt khách. Ảnh: Facebook
Trên thị trường, quýt sim có giá dao động từ 15.000 – 35.000 đồng/kg, tùy loại. Ảnh: Facebook
Vừa ngon vừa rẻ, hầu hết khách hàng thường mua quýt sim với số lượng lớn về dùng dần. Ảnh: Suckhoedoisong
Tuy nhiên, một số chủ cửa hàng trái cây ở Hà Nội cho rằng, quýt sim giá rẻ đang bán đầy chợ thực chất là hàng của Trung Quốc. Quýt sim của Việt Nam không có giá rẻ hơn chục nghìn/kg. Ảnh: Suckhoedoisong
Nếu lấy buôn, cả rành khoảng 10 kg, mức giá sẽ chỉ khoảng 5.000 – 12.000 đồng, tùy chất lượng và giai đoạn. Ảnh: Facebook
Quýt đường có vỏ mỏng, dễ bóc, tép mọng nước, vị ngọt đậm và mùi thơm đặc trưng. Ảnh: Facebook
Một số tiểu thương cho biết, quýt đường là hàng của Thái Lan hoặc đưa từ miền Nam ra. Tuy nhiên, không ít người bán thẳng thắn chia sẻ, mặt hàng này được nhập từ Trung Quốc. Ảnh: Facebook
#Thị trường quýt Trung Quốc tại Việt Nam #Nguồn gốc và xuất xứ trái cây #Ảnh hưởng của hàng nhập khẩu #Giá cả và phân biệt hàng Việt - Trung #Thị trường trái cây nội địa và nhập khẩu

