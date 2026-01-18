Hà Nội

Gốc tre xù xì tưởng bỏ đi thành 'siêu phẩm' bonsai tiền triệu

Kinh doanh

Gốc tre xù xì tưởng bỏ đi thành 'siêu phẩm' bonsai tiền triệu

Các tác phẩm tre bonsai mang vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng mềm mại, giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. 

Từ những gốc tre khô cứng, xù xì tưởng chừng chỉ bỏ đi, anh Hồ Ngọc Kha (37 tuổi, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã ươm trồng, tạo dáng thành những tác phẩm tre bonsai độc đáo. Ảnh: Plo
Vườn tre bonsai của anh Hồ Ngọc Kha gây ấn tượng bởi nhiều dáng cây lạ mắt, cổ kính, mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng tinh tế. Ảnh: Tiền phong
Đặc biệt, những gốc tre bonsai có giá trị từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng/gốc. Ảnh: Dân Việt
Mỗi tác phẩm tre bonsai là một thế dáng riêng, độc nhất vô nhị. Ảnh: Plo
Đến với tre bonsai từ năm 2023, ban đầu anh Kha chỉ xem đây là thú chơi để thư giãn sau giờ làm việc văn phòng. Tuy nhiên càng tìm hiểu, càng say mê, anh dần dành trọn thời gian, công sức cho loại hình nghệ thuật này. Ảnh: Tiền phong
Có thời điểm, số lượng sản phẩm tre bonsai anh Kha tạo ra và sở hữu lên đến 200 cây, với đủ hình dáng và kích cỡ. Ảnh: Tiền phong
Anh Kha cho biết, phần gốc tre phình to, có hình dáng như con nhộng được giới chơi tre gọi là “nhộng” hay “củ tre”. Ảnh: Plo
Những củ tre này được anh đặt mua từ thợ khai thác chuyên nghiệp, giá dao động 300.000 – 500.000 đồng/củ. Ảnh: Dân Việt
Theo anh Kha, từ một khối gỗ xù xì đến tác phẩm bonsai sống động là quá trình công phu, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật. Trong đó, khó nhất là khâu ươm. Ảnh: Tiền phong
Gốc tre sau khi cắt rất yếu, tỷ lệ sống không cao. Anh Kha phải vùi củ tre trong cát trộn xơ dừa, bao bọc kín để giữ ẩm. Sau khoảng một tháng mới biết cây có hồi sinh hay không. Ảnh: Plo
Khi măng nhú lên, cây tiếp tục được chăm sóc tỉ mỉ. Việc uốn tre phải bắt đầu từ khi măng còn non và thực hiện từng chút một. Ảnh: Tiền phong
Tre bonsai của anh Kha được giới chơi cây cảnh ưa chuộng, giá phổ biến từ 1 – 2 triệu đồng, những gốc đẹp, thế lạ có thể lên đến 10 – 11 triệu đồng. Ảnh: Plo
