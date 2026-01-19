Tân Tổng Giám đốc Giày Thượng Đình là ai?

Tân Tổng giám đốc Công ty CP Giày Thượng Đình giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vinaconex.

Công ty CP Giày Thượng Đình (GTD) vừa công bố quyết định loạt thay đổi nhân sự cấp cao, gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, HĐQT công ty quyết định miễn nhiệm ông Đào Xuân Nghĩa khỏi vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành kể từ ngày 14/1. Ông Nghĩa vẫn tiếp tục giữ chức Phó Tổng giám đốc cho đến khi có quyết định khác.

Đồng thời, HĐQT thống nhất giao ông Nguyễn Thành Nhơn giữ chức Tổng giám đốc. Cùng thời điểm, ông Vũ Thái Dương được giao đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính.

Ông Nguyễn Thành Nhơn - Tân Tổng giám đốc Giày Thượng Đình. Ảnh: Vinaconex

Ông Nguyễn Thành Nhơn (SN 1978) hiện đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng khác tại các đơn vị thành viên của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG). Cụ thể, ông Nguyễn Thành Nhơn là Tổng giám đốc CTCP Phát triển Thương mại Vinaconex (VCTD), Thành viên độc lập HĐQT CTCP Xây dựng số 1 (VC1), Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Vinaconex Đầu tư và Phó Giám đốc Công ty BĐS Vinaconex.

Trong khi đó, tân Phó Tổng giám đốc Vũ Thái Dương cũng đang nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt tại các công ty con của Vinaconex, như Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư BOO Nước sạch Sa Pa; Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Bách Thiên Lộc, CTCP Vinaconex Dung Quất; và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Vinaconex Invest.

Cùng với việc kiện toàn nhân sự Ban điều hành, HĐQT Giày Thượng Đình cũng thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 5/3/2026 tại trụ sở công ty, số 277 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Nội dung kỳ họp lần này sẽ xoay quanh việc miễn nhiệm và kết thúc nhiệm kỳ HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời bầu lại toàn bộ HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031.

Những thay đổi nhân sự của Giầy Thượng Đình diễn ra sau khi doanh nghiệp này có cổ đông chi phối mới.

Cụ thể, ngày 8/1/2026, bà Mai Huyền Trang trở thành cổ đông lớn của Giầy Thượng Đình sau khi mua 6.385.800 cổ phiếu GTD, nâng sở hữu tại Giầy Thượng Đình từ 0% lên 68,66%, qua đó nắm quyền chi phối công ty.

Trước đó, ngày 16/12/2025, UBND TP Hà Nội đã thoái thành công toàn bộ vốn tại doanh nghiệp, tương đương hơn 6,38 triệu cổ phiếu, thông qua đấu giá công khai trên HNX.

Theo kết quả công bố, phiên đấu giá thu hút 15 nhà đầu tư cá nhân, với lượng đặt mua gấp khoảng 6 lần số cổ phần chào bán. Mức giá trúng bình quân đạt gần 216.000 đồng/cổ phiếu, cao gấp hơn 10 lần giá khởi điểm (20.500 đồng/cổ phiếu), qua đó, giúp UBND TP Hà Nội thu về khoảng 1.380 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu GTD liên tục tăng mạnh kể từ khi thông tin thoái vốn được đưa ra. Từ vùng giá dưới 15.000 đồng/cổ phiếu, GTD hiện lên mức 88.500 đồng/cổ phiếu, tương đương tăng gần 6 lần.