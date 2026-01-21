Hà Nội

Gia vị đắt thứ 3 thế giới, Việt Nam xuất khẩu nghìn tấn

Kinh doanh

Bạch đậu khấu - loại gia vị đắt thứ 3 thế giới, đang mang lại nguồn thu ngày càng lớn cho Việt Nam.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Bạch đậu khấu là một trong những loại gia vị – dược liệu quý của Việt Nam, có mùi thơm dịu, vị cay nhẹ, hơi ngọt và ấm. Ảnh: Internet
Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPSA), năm 2025, Việt Nam xuất khẩu bạch đậu khấu, nhục đậu khấu của Việt Nam tiếp tục tăng với số lượng đạt 4.247 tấn, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu đạt 32,9 triệu USD, tăng 19,1%. Ảnh: Internet
Tính đến nay, có 31 thị trường nhập khẩu bạch đậu khấu của Việt Nam, trong đó Netherlands, Pakistan và Mỹ là 3 thị trường nhập khẩu nhiều nhất. Ảnh: Internet
Đáng chú ý, bạch đậu khấu được mệnh danh là loại gia vị đắt thứ 3 thế giới. Ảnh: Internet
Trên một số trang thương mại điện tử tại Việt Nam, giá bán lẻ bạch đậu khấu xuất xứ Ấn Độ ở mức 1,5-1,9 triệu đồng/kg. Ảnh: Internet
Trong khi đó, một số trang thương mại điện tử nước ngoài bán bạch đậu khấu của Việt Nam giá hơn 1,5 triệu đồng/kg. Ảnh: Internet
Khác với thảo quả có mùi nồng mạnh, bạch đậu khấu cho hương thơm thanh, tinh tế nên được sử dụng phổ biến trong ẩm thực cao cấp, sản xuất tinh dầu, dược phẩm và mỹ phẩm. Ảnh: Internet
Ở Việt Nam, bạch đậu khấu mọc tự nhiên và được trồng chủ yếu ở các khu vực vùng núi cao, có khí hậu mát như Cao Bằng, Lào Cai... Ảnh: Internet
Loài cây này cao khoảng 2-3m, sống lâu năm. Rễ mọc bò, lá mọc thành 2 dãy. Ảnh: Dân Việt
Thời gian trồng bạch đậu khấu đến thu hoạch kéo dài khoảng 3–4 năm. Nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật, cây cho quả ổn định trong nhiều năm. Ảnh: Dân Việt
