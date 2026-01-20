Trẻ 13 tuổi bị bỏng nặng do điện thoại phát nổ khi sạc

Một bé trai tại Tuyên Quang bị bỏng và chấn thương nghiêm trọng sau khi điện thoại nổ khi đang sạc, cảnh báo nguy hiểm của việc sử dụng điện thoại không an toàn

Theo VTV, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Tuyên Quang) vừa tiếp nhận một trường hợp tai nạn nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng điện thoại không an toàn.

Bệnh nhân là B.V.D. (13 tuổi, trú tại xã Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang), nhập viện trong tình trạng bỏng và chấn thương vùng tay, chân và mặt.

Theo thông tin từ gia đình, tai nạn xảy ra khi bệnh nhi vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại. Thiết bị bất ngờ phát nổ, gây tổn thương phần mềm và tiềm ẩn nguy cơ để lại di chứng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và sinh hoạt.

Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp bị tai nạn do điện thoại phát nổ vì lý do vừa dùng điện thoại vừa sạc pin. Ảnh VTV

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành xử trí cấp cứu, bao gồm cắt lọc, làm sạch, khâu vết thương, cầm máu và băng ép vô khuẩn. Đồng thời, ê-kíp điều trị đánh giá kỹ độ sâu và diện tích bỏng để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, hạn chế tối đa biến chứng cho người bệnh.

Theo các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ, việc vừa sạc vừa sử dụng điện thoại là thói quen tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt khi người dùng chơi game nặng, sử dụng liên tục trong thời gian dài hoặc dùng pin, bộ sạc kém chất lượng. Khi pin bị quá nhiệt, nguy cơ chập điện, cháy nổ có thể xảy ra bất ngờ, gây bỏng, chấn thương nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo các chuyên gia, trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm đối tượng dễ gặp tai nạn do thiếu kỹ năng nhận biết nguy cơ và thường có thói quen sử dụng điện thoại trong thời gian dài. Do đó, vai trò giám sát, nhắc nhở của gia đình là đặc biệt quan trọng. Cha mẹ không nên cho trẻ nhỏ sử dụng điện thoại, đặc biệt khi các em ở nhà một mình.

Nguyên nhân các vụ nổ điện thoại khi đang sạc là do cục pin quá cũ, các linh kiện sạc không đảm bảo, điểm tiếp xúc chỗ sạc không tốt, môi trường sạc bị ẩm gây hiện tượng đánh lửa, phát nổ. Ngoài ra việc vừa sạc vừa dùng điện thoại sẽ khiến nhiệt độ cục pin tăng cao do phải vừa nạp vừa xả, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ.

Đối với nạn nhân bị chấn thương do điện thoại phát nổ khi sạc, cần nhanh chóng ngắt nguồn thiết bị để tránh điện giật. Băng bó vết thương, bất động chi và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang sạc pin; chỉ dùng pin và bộ sạc chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng; tránh đặt điện thoại ở những nơi bí nhiệt như gối, chăn, đệm. Khi thiết bị có dấu hiệu nóng bất thường, phồng pin hoặc sạc chập chờn, cần ngừng sử dụng ngay và mang đi kiểm tra.