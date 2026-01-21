Hà Nội

Kinh doanh

5 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc đang nắm giữ bao nhiêu tiền?

Theo ước tính của Forbes, tổng tài sản của 5 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc hiện nay khoảng 284 tỷ USD.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Theo Báo cáo Danh sách Tỷ phú Trung Quốc 2025 do Viện Nghiên cứu Hurun công bố, Trung Quốc hiện có 1.434 cá nhân sở hữu tài sản từ 5 tỷ NDT (khoảng 702 triệu USD) trở lên. Con số này cao nhất kể từ khi bảng xếp hạng này ra đời vào năm 1999. Tổng tài sản đạt gần 30.000 tỷ NDT (khoảng 115,8 triệu tỷ đồng), tăng 42%. So với năm trước, danh sách tăng thêm 340 tỷ phú, tương đương mức tăng 31%, đồng nghĩa trung bình mỗi ngày Trung Quốc xuất hiện thêm một tỷ phú mới.

Dưới đây là danh sách 5 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc hiện nay

Zhong Shanshan: 71,9 tỷ USD

Người giàu nhất Trung Quốc hiện nay là Zhong Shanshan - nhà sáng lập Tập đoàn Nongfu Spring, với 71,9 tỷ USD (theo ước tính của Forbes). Khối tài sản này giúp Zhong Shanshan xếp thứ 25 trong top người giàu thế giới của Forbes.

ty-phu1.jpg
Ông Zhong Shanshan - Chủ tịch hãng đồ uống Nongfu Spring. Ảnh: Nongfuspring

Đáng chú ý, Zhong Shanshan chỉ mới gia nhập “câu lạc bộ tỷ phú” của Forbes vào năm 2019, khi tài sản mới ở mức 1,8 tỷ USD. Tuy nhiên, nhờ việc Nongfu Spring niêm yết tại Hồng Kông và nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng mạnh, khối tài sản của Zhong Shansha đã tăng trưởng với tốc độ ngoạn mục.

Zhang Yiming: 69,3 tỷ USD

Xếp thứ hai là Zhang Yiming - nhà sáng lập ByteDance, với tài sản khoảng 69,3 tỷ USD, hiện đứng thứ 26 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

ty-phu2.jpg
Zhang Yiming - nhà sáng lập ByteDance. (Ảnh: Forbes)

Dù đã rút khỏi các vị trí điều hành cao nhất từ năm 2021, Zhang Yiming vẫn là cổ đông lớn nhất của ByteDance và hưởng lợi trực tiếp từ sự mở rộng dài hạn của tập đoàn. Khối tài sản của Zhang Yiming trong năm qua chủ yếu đến từ trí tuệ nhân tạo, khi trợ lý AI Doubao đạt tới 1,57 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, dẫn đầu thị trường nội địa Trung Quốc.

Ma Huateng: 61,7 tỷ USD

Ma Huateng - nhà sáng lập và CEO của Tencent là người giàu thứ 3 tại Trung Quốc với 61,7 tỷ USD. Ma Huateng đồng thời xếp thứ 28 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

ty-phu3.jpg
Tỷ phú Ma Huateng. Ảnh: Bloomberg

Sự tăng trưởng của Tencent trong năm qua đến từ ba trụ cột chính: trò chơi điện tử, quảng cáo kỹ thuật số và công nghệ tài chính. Đặc biệt, Tencent đã chi 1,3 tỷ USD để sở hữu 25% cổ phần trong một đơn vị nắm các thương hiệu game đình đám của Ubisoft, như Assassin’s Creed, qua đó mở rộng ảnh hưởng trong ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.

William Ding: 44,3 tỷ USD

ty-phu4.jpg
Ảnh: Forbes

William Ding là người sáng lập kiêm CEO của NetEase, một trong những công ty game trực tuyến lớn nhất thế giới.

Hiện tại, William Ding sở hữu khối tài sản 44,3 tỷ USD là người giàu thứ 4 tại Trung Quốc và xếp thứ 40 trong danh sách người giàu thế giới của Forbes.

Năm 2003, Ding là người giàu nhất Trung Quốc và là tỷ phú đầu tiên trong lĩnh vực internet và game.

Colin Huang: 36,8 tỷ USD

ty-phu5.jpg
Ảnh: Forbes

Colin Huang là người sáng lập PDD Holdings, công ty thương mại điện tử Trung Quốc đổi tên từ Pinduoduo vào năm 2023. Ông Huang, người đã từ chức chủ tịch công ty vào năm 2021, vẫn là cổ đông lớn của PDD.

Theo ước tính của Forbes, Colin Huang đang nắm giữ khối tài sản 36,8 tỷ USD, là người giàu thứ 5 tại Trung Quốc và xếp thứ 53 thế giới.

