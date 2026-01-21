Những thực phẩm dễ bị trộn hàn the, người tiêu dùng không nên chủ quan

Hà Nội

Sống Khỏe

Vì độ dai và khả năng bảo quản lâu, hàn the vẫn bị lén trộn vào một số thực phẩm quen thuộc. Chất cấm này tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Vân Giang (Tổng hợp)
Không màu, không mùi và rất khó nhận biết bằng cảm quan thông thường, hàn the vẫn có nguy cơ len lỏi vào bữa ăn hàng ngày dù đã bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Việc tiêu thụ các món ăn có pha trộn hàn the trong thời gian dài có thể gây ngộ độc mạn tính, làm tổn thương gan, thận và ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Ảnh minh họa
Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, hàn the từng được sử dụng như một chất hỗ trợ chế biến nhằm giúp thực phẩm giữ được hình dạng, tăng độ dai và hạn chế hư hỏng. Nhờ đặc tính này, một số món ăn truyền thống trở nên “đẹp mã” hơn, để được lâu hơn. Tuy nhiên, những lợi ích trước mắt ấy phải đánh đổi bằng nguy cơ đối với sức khỏe con người. Ảnh minh họa
Được biết, hàn the là muối natri của axit boric, có độc tính cao. Khi đi vào cơ thể, chất này khó đào thải hoàn toàn, dễ tích tụ theo thời gian. Sử dụng thường xuyên có thể gây rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng chức năng gan, thận và làm suy giảm trí nhớ. Chính vì vậy, Việt Nam đã cấm tuyệt đối việc sử dụng hàn the trong thực phẩm, không phân biệt liều lượng hay mục đích. Ảnh minh họa
Dù vậy, vì lợi nhuận, không ít cơ sở vẫn lén lút sử dụng chất cấm này như một loại “phụ gia” để tăng độ dai và kéo dài thời gian bảo quản.﻿ ﻿Ảnh minh họa
Giò chả là nhóm thực phẩm có nguy cơ cao bị trộn hàn the bởi chất này không làm thay đổi màu sắc hay mùi vị bên ngoài. Việc phân biệt bằng mắt thường gần như không thể, người tiêu dùng cần chú ý cảm giác khi ăn. Giò chả nguyên chất thường có mùi thơm tự nhiên của thịt, mềm, ẩm và không khô cứng. Ngược lại, giò chả chứa hàn the thường dai bất thường, mịn quá mức, khi cắn có cảm giác cứng và khô. Ảnh minh họa
Một cách kiểm tra đơn giản là dùng giấy nghệ. Giấy được ngâm từ nước nghệ tươi, phơi khô rồi áp lên bề mặt giò. Sau khoảng một phút, nếu giấy đổi màu từ vàng sang cam đỏ, rất có thể sản phẩm có chứa hàn the. Đây là phương pháp kiểm tra nhanh, mang tính định tính, giúp người tiêu dùng nhận biết sớm nguy cơ. Ảnh minh họa
Bánh đúc cũng là món ăn truyền thống dễ bị trộn hàn the nhằm tạo độ giòn, dai và kéo dài thời gian bảo quản. Bánh đúc an toàn thường có kết cấu mềm vừa phải, để lâu sẽ chua. Trong khi đó, bánh đúc chứa hàn the thường có màu trắng bất thường, bề mặt bóng, ăn thấy quá giòn, quá dai và để lâu không có dấu hiệu ôi thiu. Ảnh minh họa
Việc tiêu thụ bánh đúc có trộn hàn the tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có bệnh nền. Ảnh minh họa
Nhiều cơ sở sản xuất cho hàn the vào bún để sợi bún dai, không nát, khó đứt gãy và để được lâu. Bún sạch thường mềm, hơi dính tay, dễ gãy và chỉ để qua một ngày đã có mùi chua. Trong khi đó, bún chứa hàn the có thể để 2–3 ngày vẫn trắng, không chua, khi ăn nhạt vị, dai bất thường. Ảnh minh họa
Người tiêu dùng có thể sử dụng que thử hàn the bán sẵn hoặc thử với bột nghệ. Nếu bún chuyển sang màu xám, cần loại bỏ ngay vì khả năng cao đã bị pha trộn chất cấm. Ảnh minh họa
Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mua tại cơ sở uy tín, có nhãn mác và thông tin xuất xứ đầy đủ. Tránh mua những sản phẩm quá dai, quá trắng, để lâu không hỏng – đây là những dấu hiệu đáng nghi ngờ. Ảnh minh họa
#thực phẩm chứa hàn the #bánh đúc #giò chả hàn che #bún #phở #hàn the

