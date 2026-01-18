Bầu Đức tuyên bố thưởng 160 căn hộ tiền tỷ cho nhân viên

Bầu Đức tuyên bố sẽ tặng 160 căn hộ cho các nhân viên đã đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức (thường gọi bầu Đức) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) gây chú ý khi bất ngờ công bố kế hoạch tri ân đặc biệt đội ngũ cán bộ, nhân viên đã đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Cụ thể, HAGL sẽ tặng khoảng 160 căn hộ cho các nhân sự nòng cốt, với giá trị mỗi căn từ 2,5 – 8 tỷ đồng, tùy theo mức độ đóng góp. Ngoài ra, công ty còn triển khai chương trình cổ phiếu ưu đãi ESOP với tổng giá trị 500 tỷ đồng và cổ phiếu ưu đãi khác trị giá khoảng 300 tỷ đồng.

Điều kiện để nhân viên được nhận phần thưởng "khủng" này là làm việc tại công ty từ ngày 30/5/2016 - thời điểm Hoàng Anh Gia Lai suy thoái - và đến nay vẫn đang làm việc.

Theo bầu Đức, đây là sự đền đáp xứng đáng cho lòng trung thành và sự hy sinh của cộng sự.

Những căn hộ này nằm trong dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng, động thổ vào 18/1, tọa lạc cạnh khách sạn Mường Thanh tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Chủ tịch HAGL cho biết, các cán bộ, nhân viên được thưởng căn hộ sẽ đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng), song không được phép chuyển nhượng trong vòng 5 năm nhằm giữ chân lực lượng nhân sự chủ chốt tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp.

Bầu Đức nhấn mạnh, chính đội ngũ này đã góp phần “cứu” khối tài sản trị giá khoảng 27.000 tỷ đồng của Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn khó khăn nhất. Nếu không có họ, công ty đã không thể tồn tại. Việc tặng nhà vẫn chưa xứng đáng so với công sức mà họ bỏ ra.

Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng sẽ tạo ra tiền lệ để các doanh nghiệp khác có thể tri ân nhân viên bằng những phần thưởng có giá trị lớn, thậm chí là căn hộ cao cấp.

Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng là dự án bất động sản cuối cùng của Hoàng Anh Gia Lai do công ty đã có sẵn các điều kiện. Sau này, công ty chỉ tập trung vào nông nghiệp. Dự án có tổng mức đầu tư 591 tỷ đồng, gồm tòa nhà cao 22 tầng (cao khoảng 80m), tổng diện tích sàn xây dựng 77.205m2, cung cấp 610 căn hộ cho khoảng 1.830 cư dân.

Tổng vốn đầu tư dự án là gần 592 tỷ đồng, với gần 192 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu, còn lại là vốn vay. HAGL cho biết việc xây dựng công trình từ quý 2/2026 đến quý 3/2028.