Hai doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn giá trị hơn 37 tỷ ở Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 37 tỷ đồng, liên quan đến hai doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nghiệp vụ và quản lý địa bàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã trực tiếp phát hiện và khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn với số tiền giao dịch đặc biệt lớn, liên quan đến hai doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Phượng Vân (mã số thuế: 2500454460), có trụ sở tại số nhà 3, ngõ 5 đường Phạm Công Bình, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ, do ông Đại Văn Vân (sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 3 Đoài, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ) làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp này đăng ký thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2023 và tại Thuế cơ sở 9 tỉnh Phú Thọ từ tháng 3/2023 đến nay. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty Phượng Vân là nhập khẩu các loại gỗ như gỗ tần bì, gỗ dẻ gai, gỗ bích (beech), gỗ thông Mỹ, gỗ sapeli từ các quốc gia châu Âu gồm Pháp, Đức, Bỉ, Đan Mạch… hoặc mua gỗ từ một số doanh nghiệp trong nước, sau đó bán cho các hộ dân làm nghề mộc trên địa bàn xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Tuy nhiên, trong quá trình tiêu thụ hàng hóa, công ty không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho người mua theo quy định.

Bị can Đại Văn Vân tại cơ quan Công an.

Liên quan đến vụ việc, Công ty TNHH Hải Dương Đăng (mã số thuế: 2500558692), có địa chỉ tại thôn Lạc Trung, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ, do ông Nguyễn Hữu Dương (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Lạc Trung, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) làm Giám đốc cũng bị xác định có hành vi vi phạm pháp luật.

Từ năm 2021 đến nay, Công ty Hải Dương Đăng mua các mặt hàng như pallet gỗ, ke góc gỗ, nan gỗ pallet, dưỡng gỗ của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Do các hộ kinh doanh cá thể không xuất hóa đơn khi bán hàng, Nguyễn Hữu Dương đã nảy sinh nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Nguyễn Hữu Dương đã mua của Đại Văn Vân tổng cộng 120 số hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn trước thuế là 34.798.097.600 đồng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng là 3.151.937.048 đồng, tổng cộng số tiền thanh toán thể hiện trên hóa đơn lên đến 37.950.034.648 đồng. Toàn bộ số hóa đơn này đều ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng thực tế việc mua bán hàng hóa giữa hai công ty không phát sinh, không có thật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Phượng Vân và Công ty TNHH Hải Dương Đăng; đồng thời khởi tố bị can đối với Đại Văn Vân và Nguyễn Hữu Dương về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

