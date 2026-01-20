Hà Nội

Sống Khỏe

Cấp cứu thành công một trường hợp băng huyết sau sinh nguy kịch

Bệnh viện Vũng Tàu cứu sống sản phụ bị băng huyết sau sinh, nhờ nguồn máu hiến tại chỗ từ đội ngũ y bác sĩ trong ca cấp cứu kịp thời.

Bình Nguyên

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP HCM) vừa cứu sống một sản phụ bị băng huyết sau sinh kèm rối loạn đông máu nặng, có nguy cơ tử vong rất cao. Điều đáng nói là những đơn vị máu “nóng” được chính đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện hiến “tại chỗ” là yếu tố quyết định giúp ca cấp cứu thành công.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP HCM) vừa cứu sống một sản phụ bị băng huyết sau sinh. Ảnh BV

Sản phụ là chị N.T.K.T. (sinh năm 1996, ngụ phường Vũng Tàu), nhập viện ngày 15-1 trong tình trạng chuyển dạ sinh con lần hai, thai 38 tuần. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận sản phụ có tiền sử thiếu máu nhẹ, đa ối và được theo dõi thai to - những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến băng huyết sau sinh.

Đến 3h20 ngày 16/1, sản phụ sinh thường một bé trai nặng 3,5kg. Ê-kíp khoa Sản đã chủ động xử trí tích cực giai đoạn ba của cuộc chuyển dạ nhằm dự phòng băng huyết. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sau sinh, sản phụ xuất hiện đờ tử cung, tử cung gò kém, lượng máu mất ước tính khoảng 1.000ml, diễn tiến nhanh và nguy hiểm.

Bác sĩ Hoàng Phước Ba, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu nhận định: “Đây là trường hợp băng huyết sau sinh rất phức tạp, diễn tiến nhanh, kèm rối loạn đông máu. Nếu không xử trí kịp thời và đặc biệt là không có nguồn máu hỗ trợ ngay lập tức, nguy cơ sốc mất máu không hồi phục và tử vong là rất cao”.

Trước tình huống khẩn cấp, các bác sĩ lập tức kích hoạt phác đồ cấp cứu băng huyết sau sinh, triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực như: truyền dịch, đặt bóng chèn tử cung, truyền 5 đơn vị hồng cầu lắng, 4 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và 3 đơn vị máu tươi được hiến trực tiếp từ nhân viên khoa Sản và nguồn ngân hàng máu sống của bệnh viện.

Ca cấp cứu thành công nhờ sự huy động tổng lực và phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các chuyên khoa: Sản, Hồi sức tích cực - Chống độc, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và Xét nghiệm.

Hiện tại, sản phụ đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, sinh hoạt bình thường và đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại khoa Sản.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ, đặc biệt đối với những trường hợp có yếu tố nguy cơ như đa ối, thai to, đa sản hoặc thiếu máu.

Băng huyết sau sinh có thể xảy ra muộn, ngay cả khi sản phụ đã xuất viện. Do đó, sản phụ và gia đình cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như ra huyết nhiều, mệt mỏi, chóng mặt… cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ để được can thiệp kịp thời, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.

#băng huyết #sản phụ #Vũng Tàu #cấp cứu #máu hiến #sinh con

