Quýt hình ngựa giá hàng chục triệu đồng hút khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

Kinh doanh

Những cây quýt cảnh tạo hình ngựa độc lạ, với sắc vàng rực rỡ, giá vài chục triệu đồng thu hút sự quan tâm của giới chơi cây cảnh dịp Tết 2026. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều nhà vườn tại Văn Giang (Hưng Yên) giới thiệu ra thị trường những chậu quýt cảnh tạo hình con ngựa độc đáo. Ảnh: Daidoanket
Cây quýt hình ngựa được uốn nắn, ghép cành và tạo thế công phu. Ảnh: Daidoanket
Để chế tác thành công sản phẩm độc lạ, nhà vườn phải sàng lọc kỹ những cây quýt giống khỏe, nhiều tay tán, sai quả và có khả năng giữ quả lâu. Ảnh: Minh Đức/VTCNews
Quýt tạo hình linh vật ngựa cao khoảng 2,5 - 3 mét, giá bán từ 20 - 30 triệu đồng. Ảnh: Minh Đức/VTCNews
Chậu quýt cổ chu sa tạo hình ngựa giá 40 triệu đồng tại một nhà vườn ở Hưng Yên. Ảnh: Vietnamnet
Quýt cảnh tạo dáng ngựa thu hút nhiều khách hàng mang ý nghĩa phong thủy, tượng trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ, trung thành và tinh thần không ngừng tiến bước. Ảnh: Vietnamnet
Thời gian hoàn thiện một cây quýt hình ngựa đơn lẻ khoảng hơn 2 ngày công. Ảnh: Vietnamnet
Bên cạnh đó, nhà vườn còn có quýt tạo hình thỏi vàng, biểu trưng cho mong ước sum vầy, giá khoảng 6 triệu đồng. Ảnh: Tiền phong
Quýt lục bình, quýt hút lộc, quýt cầu tài – cầu lộc...giá dao động từ 10-30 triệu đồng/cây, cũng được nhà vườn giới thiệu nhằm đáp ứng nhu cầu chơi cây cảnh trong dịp Tết của người tiêu dùng. Ảnh: Tiền phong
Nhiều khách hàng từ xa đã về tận vườn để đặt cọc trước những cây to đẹp từ tháng 11/2025. Ảnh: Daidoanket
