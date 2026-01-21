Cảnh sát bắn tỉa chốt trực bảo vệ Đại hội Đảng

Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể.

Ngày 21/1, Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ an ninh, an toàn tại các trọng điểm, trọng yếu tại các mục tiêu phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể; tổ chức lực lượng, phân công nhiệm vụ tại từng vị trí, mục tiêu, địa bàn, tuyến đường.

Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể; tổ chức lực lượng, phân công nhiệm vụ tại từng vị trí, mục tiêu, địa bàn, tuyến đường nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của đại biểu cũng như toàn bộ các hoạt động diễn ra trong suốt thời gian Đại hội. Các phương án được xây dựng kỹ lưỡng, sát thực tiễn, phân công rõ người, rõ nhiệm vụ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể phát sinh.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động tập trung cao độ, tiếp tục bám sát các mục tiêu. Ảnh: Bộ Công an.

Qua kiểm tra các vị trí, mục tiêu, Đại tá Đỗ Tiến Thùy động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống, chấp hành nghiêm điều lệnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Tư lệnh Đỗ Tiền Thuỳ yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám sát các mục tiêu, tập trung cao độ, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.