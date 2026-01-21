Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Cảnh sát bắn tỉa chốt trực bảo vệ Đại hội Đảng

Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể.

Thiên Tuấn

Ngày 21/1, Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ an ninh, an toàn tại các trọng điểm, trọng yếu tại các mục tiêu phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

library-20260121150507-62c6e729-9640-48b4-bfba-a054a7c38365-c8cb2db2def350ad09e2.jpg

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể; tổ chức lực lượng, phân công nhiệm vụ tại từng vị trí, mục tiêu, địa bàn, tuyến đường.

Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể; tổ chức lực lượng, phân công nhiệm vụ tại từng vị trí, mục tiêu, địa bàn, tuyến đường nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của đại biểu cũng như toàn bộ các hoạt động diễn ra trong suốt thời gian Đại hội. Các phương án được xây dựng kỹ lưỡng, sát thực tiễn, phân công rõ người, rõ nhiệm vụ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể phát sinh.

library-20260121150507-4f9f4bbf-4899-420b-914c-161de46c0954-4bc7fa68992917774e38.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động tập trung cao độ, tiếp tục bám sát các mục tiêu. Ảnh: Bộ Công an.

Qua kiểm tra các vị trí, mục tiêu, Đại tá Đỗ Tiến Thùy động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống, chấp hành nghiêm điều lệnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

library-20260121150507-c0956761-940d-434c-8ed5-72009eb68443-ef2fd991bad0348e6dc1.jpg

Phó Tư lệnh Đỗ Tiền Thuỳ yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám sát các mục tiêu, tập trung cao độ, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

#bắn tỉa #cảnh sát cơ động #đại hội đảng #an ninh #công an

Bài liên quan

Chính trị

Hà Nội thúc đẩy mô hình lãnh đạo mới qua 4 cam kết hành động

Đảng bộ Hà Nội phấn đấu trở thành đảng bộ hình mẫu về Đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển...Xứng đáng là trái tim của cả nước.

Sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trình bày tham luận: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước”.

KHẮC PHỤC NHỮNG ĐIỂM NGHẼN

Xem chi tiết

Chính trị

Tự chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược

Trong giai đoạn từ nay tới năm 2031, thứ tự ưu tiên nên là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.

Sáng 21/1, trong phiên thảo luận ở hội trường về các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận về vấn đề “Một số giải pháp đột phá đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số, trong đó, đổi mới sáng tạo là cơ chế trung tâm để chuyển tri thức và công nghệ số thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững”.

BỘ 3 ĐỘNG LỰC TRUNG TÂM CỦA TĂNG TRƯỞNG

Xem chi tiết

Chính trị

Đột phá phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới

Phát triển hạ tầng chỉ đột phá khi có sự chuẩn bị kỹ về chiến lược, quy hoạch, có mô hình huy động phù hợp và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị.

Sáng 21/1, trong phiên thảo luận ở hội trường về các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh tham luận về đột phá phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ TRỤ CỘT

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao đổi với báo chí về việc triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW cùng các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài của ngành y tế, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời, lấy người dân làm trung tâm.

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.