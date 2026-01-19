Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Tài sản của các tỷ phú tăng cao kỷ lục

Tổng tài sản của các tỷ phú đã đạt mức cao kỷ lục 18,3 nghìn tỷ USD trong năm 2025.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Theo một báo cáo của tổ chức Oxfam công bố ngày 19/1, tài sản của các tỷ phú đã tăng mạnh lên mức cao kỷ lục 18,3 nghìn tỷ USD, nối dài mức tăng liên tục kể từ năm 2020.

Báo cáo cho biết, số lượng tỷ phú đã đạt hơn 3.000 người vào năm ngoái, và tổng tài sản của họ đã tăng 16%, tương đương 2,5 nghìn tỷ USD.

Cũng theo Oxfam, tài sản của các tỷ phú đã tăng vọt 81% kể từ năm 2020. Trong khi người giàu ngày càng giàu hơn, tốc độ giảm nghèo lại chậm lại. Cứ 4 người trên thế giới thì có 1 người chật vật để có bữa ăn đều đặn, và gần một nửa dân số toàn cầu đang sống trong cảnh nghèo đói.

ty-phu.jpg
Tài sản của các tỷ phú tăng cao nhất trong lịch sử. Ảnh: Vox

Nghiên cứu của Oxfam dựa trên các công trình học thuật và nhiều nguồn dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu bất bình đẳng thế giới và danh sách người giàu của Forbes. Nghiên cứu cho rằng cơn bùng nổ tài sản đang song hành với sự tập trung quyền lực chính trị một cách mạnh mẽ. Theo đó, các tỷ phú có cơ hội nắm giữ chức vụ chính trị cao gấp 4.000 lần so với người dân bình thường.

Mức vốn hóa tăng vọt của các công ty trí tuệ nhân tạo cũng mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư vốn đã rất giàu.

Amitabh Behar - Giám đốc điều hành Oxfam nhận định: "Khoảng cách ngày càng nới rộng giữa người giàu và phần còn lại của xã hội cũng tạo ra tình trạng thâm hụt chính trị cực kỳ nguy hiểm và không bền vững”.

Oxfam kêu gọi các chính phủ giảm bất bình đẳng thông qua kế hoạch quốc gia, áp thuế cao hơn với các khối tài sản cực lớn và tăng cường “hàng rào” ngăn cách giữa tiền bạc và chính trị, bao gồm siết chặt vận động hành lang và tài trợ tranh cử.

Năm 2025, số lượng tỷ phú toàn thế giới lần đầu tiên vượt mốc 3.000. Trong đó, CEO Tesla và SpaceX Elon Musk trở thành cá nhân đầu tiên có giá trị tài sản ròng vượt 500 tỷ USD.

Oxfam cho biết, các tỷ phú hiện sở hữu hơn một nửa số tập đoàn truyền thông lớn trên thế giới, với những cái tên tiêu biểu như: Jeff Bezos, Elon Musk, Patrick Soon-Shiong và tỷ phú Pháp Vincent Bolloré.

#Tăng trưởng tài sản tỷ phú #Chênh lệch giàu nghèo toàn cầu #Ảnh hưởng của tỷ phú đến chính trị #Tập trung quyền lực và tài chính #Chống bất bình đẳng và thuế cao #Tài sản và lợi nhuận công nghệ cao

Bài liên quan

Kinh doanh

Top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới thay đổi ra sao trong 10 năm?

Những người giàu nhất thế giới đã chứng kiến ​​khối tài sản cá nhân của họ tăng vọt kể từ năm 2016.

Khi làn sóng hoài niệm về năm 2016 lan rộng trên Internet, Business Insider đã nhìn lại hành trình tài sản của những người giàu nhất thế giới trong suốt một thập kỷ qua. Theo đó, người giàu ngày càng giàu hơn.

Elon Musk vụt sáng

Xem chi tiết

Kinh doanh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiến sát Top 60 người giàu nhất thế giới

Với khối tài sản ròng 32,2 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên lọt top 64 người giàu nhất hành tinh, theo cập nhật của Forbes. 

Theo cập nhật mới nhất trên Forbes (chiều 8/1), tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup tăng mạnh lên 32,2 tỷ USD, tăng 1,5 tỷ USD so với ngày hôm trước.

Tài sản tăng mạnh giúp ông Phạm Nhật Vượng lần đầu đứng vị trí 64 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh đầu năm 2026.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Bí quyết giàu 'nứt vách' vẫn hòa thuận của gia tộc tỷ phú Thái Lan

Gia tộc tỷ phú Thái Lan đông người, nhiều của nhưng vẫn luôn đoàn kết; sống tập trung ở 3 khu nhà lớn, tạo thành cộng đồng gia đình khép kín.

Ngày 3/7/2025, tạp chí Forbes công bố danh sách 50 gia đình giàu nhất Thái Lan 2025. Theo đó, gia tộc Chirathivat (chủ sở hữu Central Group) đứng vị trí thứ năm với tổng tài sản 8,6 tỷ USD.

Trước đó, theo ước tính của Forbes Thái Lan năm 2022, giá trị tài sản ròng của gia đình Chirathivat vào khoảng 10,6 tỷ USD. Chirathivat cũng xếp vị trí thứ 10 trong danh sách các gia đình giàu nhất châu Á (năm 2017).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới