Tài sản của các tỷ phú tăng cao kỷ lục

Tổng tài sản của các tỷ phú đã đạt mức cao kỷ lục 18,3 nghìn tỷ USD trong năm 2025.

Theo một báo cáo của tổ chức Oxfam công bố ngày 19/1, tài sản của các tỷ phú đã tăng mạnh lên mức cao kỷ lục 18,3 nghìn tỷ USD, nối dài mức tăng liên tục kể từ năm 2020.

Báo cáo cho biết, số lượng tỷ phú đã đạt hơn 3.000 người vào năm ngoái, và tổng tài sản của họ đã tăng 16%, tương đương 2,5 nghìn tỷ USD.

Cũng theo Oxfam, tài sản của các tỷ phú đã tăng vọt 81% kể từ năm 2020. Trong khi người giàu ngày càng giàu hơn, tốc độ giảm nghèo lại chậm lại. Cứ 4 người trên thế giới thì có 1 người chật vật để có bữa ăn đều đặn, và gần một nửa dân số toàn cầu đang sống trong cảnh nghèo đói.

Tài sản của các tỷ phú tăng cao nhất trong lịch sử. Ảnh: Vox

Nghiên cứu của Oxfam dựa trên các công trình học thuật và nhiều nguồn dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu bất bình đẳng thế giới và danh sách người giàu của Forbes. Nghiên cứu cho rằng cơn bùng nổ tài sản đang song hành với sự tập trung quyền lực chính trị một cách mạnh mẽ. Theo đó, các tỷ phú có cơ hội nắm giữ chức vụ chính trị cao gấp 4.000 lần so với người dân bình thường.

Mức vốn hóa tăng vọt của các công ty trí tuệ nhân tạo cũng mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư vốn đã rất giàu.

Amitabh Behar - Giám đốc điều hành Oxfam nhận định: "Khoảng cách ngày càng nới rộng giữa người giàu và phần còn lại của xã hội cũng tạo ra tình trạng thâm hụt chính trị cực kỳ nguy hiểm và không bền vững”.

Oxfam kêu gọi các chính phủ giảm bất bình đẳng thông qua kế hoạch quốc gia, áp thuế cao hơn với các khối tài sản cực lớn và tăng cường “hàng rào” ngăn cách giữa tiền bạc và chính trị, bao gồm siết chặt vận động hành lang và tài trợ tranh cử.

Năm 2025, số lượng tỷ phú toàn thế giới lần đầu tiên vượt mốc 3.000. Trong đó, CEO Tesla và SpaceX Elon Musk trở thành cá nhân đầu tiên có giá trị tài sản ròng vượt 500 tỷ USD.

Oxfam cho biết, các tỷ phú hiện sở hữu hơn một nửa số tập đoàn truyền thông lớn trên thế giới, với những cái tên tiêu biểu như: Jeff Bezos, Elon Musk, Patrick Soon-Shiong và tỷ phú Pháp Vincent Bolloré.