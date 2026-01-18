Top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới thay đổi ra sao trong 10 năm?

Những người giàu nhất thế giới đã chứng kiến ​​khối tài sản cá nhân của họ tăng vọt kể từ năm 2016.

Khi làn sóng hoài niệm về năm 2016 lan rộng trên Internet, Business Insider đã nhìn lại hành trình tài sản của những người giàu nhất thế giới trong suốt một thập kỷ qua. Theo đó, người giàu ngày càng giàu hơn.

Elon Musk vụt sáng

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, tính đến cuối năm 2015, 10 người giàu nhất thế giới sở hữu tổng tài sản trị giá 559 tỷ USD. Hiện tại, con số này đã tăng gần gấp 5 lần, lên đến 2.600 tỷ USD, riêng Elon Musk sở hữu 682 tỷ USD tính đến thời điểm đóng cửa thị trường hôm 15/1.

Những cái tên đứng đầu bảng xếp hạng không thay đổi quá nhiều. Bước vào năm 2016, top 10 người giàu nhất thế giới gồm Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Jeff Bezos, Carlos Slim, Charles Koch, David Koch, Mark Zuckerberg, Larry Page và Larry Ellison.

Hiện nay, các tỷ phú này vẫn nằm trong top 25 người giàu nhất thế giới, ngoại trừ cố tỷ phú David Koch. Vị trí của ông nay được thay thế bởi vợ góa Julia Flesher Koch cùng gia đình, đang xếp thứ 22.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: PSB

Elon Musk là gương mặt mới nổi bật nhất. CEO của Tesla và SpaceX hiện vươn lên vị trí số một, trở thành người giàu nhất hành tinh. Larry Page và đồng sáng lập Alphabet Sergey Brin lần lượt đứng thứ 2 và 3, với tài sản mỗi người đều vượt mốc 250 tỷ USD.

Jeff Bezos - người sáng lập kiêm chủ tịch của Amazon, một lần nữa đứng ở vị trí thứ 4 với khối tài sản ròng 260 tỷ USD. Tiếp theo là những người đồng sáng lập Oracle và Meta, Ellison và Zuckerberg, với khối tài sản lần lượt là 242 tỷ USD và 220 tỷ USD.

Các vị trí còn lại trong top 10 hiện nay thuộc về ông trùm hàng xa xỉ Bernard Arnault (LVMH), cựu CEO Microsoft Steve Ballmer, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia Jensen Huang và huyền thoại đầu tư Warren Buffett, với tài sản dao động từ 148 tỷ đến 200 tỷ USD.

Danh sách tỷ phú thế giới năm 2016 và năm 2026. Ảnh: Business Insider.

Những người có tầm ảnh hưởng

Trong thập kỷ qua, nhà sáng lập Inditex Amancio Ortega đã tụt từ vị trí thứ hai xuống thứ 15 trong vòng 10 năm qua. Điều này diễn ra dù tài sản của ông gần như tăng gấp đôi, từ 73 tỷ USD lên 133 tỷ USD, do khối tài sản công nghệ tăng trưởng nhanh hơn rất nhiều trong những năm gần đây.

Tương tự, ông trùm viễn thông Carlos Slim tụt từ vị trí thứ 5 xuống thứ 16, và nhà công nghiệp Charles Koch đã giảm từ vị trí thứ 6 xuống thứ 24.

Bill Gates, người từng dẫn đầu bảng xếp hạng tài sản cách đây một thập kỷ, đã tụt xuống vị trí thứ 17 chủ yếu là do các hoạt động từ thiện của ông. Theo trang web của Quỹ Gates, tính đến cuối năm 2024, ông và vợ cũ, Melinda French Gates, đã quyên góp hơn 60 tỷ USD cho quỹ này.

Tỷ phú Bill Gates. Ảnh: PSB

Vào tháng 5 năm ngoái, người đồng sáng lập Microsoft ước tính tài sản cá nhân của ông trị giá 108 tỷ USD và cam kết sẽ quyên góp 99% số tiền đó trước năm 2045.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với Warren Buffett. Ông đã tụt từ vị trí thứ 3 xuống thứ 10, phần lớn do đã cho đi hơn một nửa số cổ phần nắm giữ tại Berkshire Hathaway.

Tháng 11 năm ngoái, nhà đầu tư huyền thoại cho biết ông mong muốn ba người con, hiện đều đã ở độ tuổi 60-70, sẽ phân bổ gần như toàn bộ khối tài sản của ông trong suốt quãng đời còn lại của họ.

Khác biệt đáng chú ý nhất giữa bảng xếp hạng hiện nay và cách đây một thập kỷ chính là quy mô tài sản cá nhân. Năm 2016, giá trị tài sản của top 10 chỉ dao động từ khoảng 40 đến 84 tỷ USD. Nhưng hiện nay, con số này đã vọt lên từ 148 tỷ đến 682 tỷ USD.

Nói cách khác, người giàu nhất thế giới ở thời điểm hiện tại “giàu trên giấy tờ” gấp 8 lần so với người giàu nhất hành tinh cách đây 10 năm.

Đặc biệt, tài sản của Elon Musk tăng vọt nhờ việc ông nắm giữ cổ phần lớn tại nhiều công ty giá trị nhất thế giới. Sau khi điều chỉnh theo các đợt chia tách cổ phiếu, cổ phiếu Tesla đã tăng khoảng 27 lần trong một thập kỷ qua, đưa giá trị hãng xe điện này lên khoảng 1.500 tỷ USD.

Giá trị vốn hóa thị trường của SpaceX đã tăng vọt lên 800 tỷ USD tính đến tháng 12, và xAI được định giá khoảng 230 tỷ USD trong tháng này.