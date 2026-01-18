Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới thay đổi ra sao trong 10 năm?

Những người giàu nhất thế giới đã chứng kiến ​​khối tài sản cá nhân của họ tăng vọt kể từ năm 2016.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Khi làn sóng hoài niệm về năm 2016 lan rộng trên Internet, Business Insider đã nhìn lại hành trình tài sản của những người giàu nhất thế giới trong suốt một thập kỷ qua. Theo đó, người giàu ngày càng giàu hơn.

Elon Musk vụt sáng

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, tính đến cuối năm 2015, 10 người giàu nhất thế giới sở hữu tổng tài sản trị giá 559 tỷ USD. Hiện tại, con số này đã tăng gần gấp 5 lần, lên đến 2.600 tỷ USD, riêng Elon Musk sở hữu 682 tỷ USD tính đến thời điểm đóng cửa thị trường hôm 15/1.

Những cái tên đứng đầu bảng xếp hạng không thay đổi quá nhiều. Bước vào năm 2016, top 10 người giàu nhất thế giới gồm Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Jeff Bezos, Carlos Slim, Charles Koch, David Koch, Mark Zuckerberg, Larry Page và Larry Ellison.

Hiện nay, các tỷ phú này vẫn nằm trong top 25 người giàu nhất thế giới, ngoại trừ cố tỷ phú David Koch. Vị trí của ông nay được thay thế bởi vợ góa Julia Flesher Koch cùng gia đình, đang xếp thứ 22.

ty-phu3.jpg
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: PSB

Elon Musk là gương mặt mới nổi bật nhất. CEO của Tesla và SpaceX hiện vươn lên vị trí số một, trở thành người giàu nhất hành tinh. Larry Page và đồng sáng lập Alphabet Sergey Brin lần lượt đứng thứ 2 và 3, với tài sản mỗi người đều vượt mốc 250 tỷ USD.

Jeff Bezos - người sáng lập kiêm chủ tịch của Amazon, một lần nữa đứng ở vị trí thứ 4 với khối tài sản ròng 260 tỷ USD. Tiếp theo là những người đồng sáng lập Oracle và Meta, Ellison và Zuckerberg, với khối tài sản lần lượt là 242 tỷ USD và 220 tỷ USD.

Các vị trí còn lại trong top 10 hiện nay thuộc về ông trùm hàng xa xỉ Bernard Arnault (LVMH), cựu CEO Microsoft Steve Ballmer, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia Jensen Huang và huyền thoại đầu tư Warren Buffett, với tài sản dao động từ 148 tỷ đến 200 tỷ USD.

ty-phu1.jpg
Danh sách tỷ phú thế giới năm 2016 và năm 2026. Ảnh: Business Insider.

Những người có tầm ảnh hưởng

Trong thập kỷ qua, nhà sáng lập Inditex Amancio Ortega đã tụt từ vị trí thứ hai xuống thứ 15 trong vòng 10 năm qua. Điều này diễn ra dù tài sản của ông gần như tăng gấp đôi, từ 73 tỷ USD lên 133 tỷ USD, do khối tài sản công nghệ tăng trưởng nhanh hơn rất nhiều trong những năm gần đây.

Tương tự, ông trùm viễn thông Carlos Slim tụt từ vị trí thứ 5 xuống thứ 16, và nhà công nghiệp Charles Koch đã giảm từ vị trí thứ 6 xuống thứ 24.

Bill Gates, người từng dẫn đầu bảng xếp hạng tài sản cách đây một thập kỷ, đã tụt xuống vị trí thứ 17 chủ yếu là do các hoạt động từ thiện của ông. Theo trang web của Quỹ Gates, tính đến cuối năm 2024, ông và vợ cũ, Melinda French Gates, đã quyên góp hơn 60 tỷ USD cho quỹ này.

ty-phu2.jpg
Tỷ phú Bill Gates. Ảnh: PSB

Vào tháng 5 năm ngoái, người đồng sáng lập Microsoft ước tính tài sản cá nhân của ông trị giá 108 tỷ USD và cam kết sẽ quyên góp 99% số tiền đó trước năm 2045.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với Warren Buffett. Ông đã tụt từ vị trí thứ 3 xuống thứ 10, phần lớn do đã cho đi hơn một nửa số cổ phần nắm giữ tại Berkshire Hathaway.

Tháng 11 năm ngoái, nhà đầu tư huyền thoại cho biết ông mong muốn ba người con, hiện đều đã ở độ tuổi 60-70, sẽ phân bổ gần như toàn bộ khối tài sản của ông trong suốt quãng đời còn lại của họ.

Khác biệt đáng chú ý nhất giữa bảng xếp hạng hiện nay và cách đây một thập kỷ chính là quy mô tài sản cá nhân. Năm 2016, giá trị tài sản của top 10 chỉ dao động từ khoảng 40 đến 84 tỷ USD. Nhưng hiện nay, con số này đã vọt lên từ 148 tỷ đến 682 tỷ USD.

Nói cách khác, người giàu nhất thế giới ở thời điểm hiện tại “giàu trên giấy tờ” gấp 8 lần so với người giàu nhất hành tinh cách đây 10 năm.

Đặc biệt, tài sản của Elon Musk tăng vọt nhờ việc ông nắm giữ cổ phần lớn tại nhiều công ty giá trị nhất thế giới. Sau khi điều chỉnh theo các đợt chia tách cổ phiếu, cổ phiếu Tesla đã tăng khoảng 27 lần trong một thập kỷ qua, đưa giá trị hãng xe điện này lên khoảng 1.500 tỷ USD.

Giá trị vốn hóa thị trường của SpaceX đã tăng vọt lên 800 tỷ USD tính đến tháng 12, và xAI được định giá khoảng 230 tỷ USD trong tháng này.

#Thay đổi vị trí tỷ phú qua thời gian #Tăng trưởng tài sản cá nhân #Ảnh hưởng của công nghệ #Chuyển dịch quyền lực tài chính #Chương trình từ thiện của tỷ phú #Tác động của cổ phần và thị trường chứng khoán

Bài liên quan

Kinh doanh

Vì sao các tỷ phú Mỹ thường nhận lương 1 USD?

Theo giáo sư Mỹ, việc nhận lương 1 USD và thế chấp cổ phiếu giúp các tỷ phú tăng tài sản, có tiền chi tiêu và đóng thuế ít.

Theo Bloomberg Billionaires Index, Mark Zuckerberg hiện là người giàu thứ sáu thế giới với tài sản 233 tỷ USD. Tuy nhiên năm 2024, Mark Zuckerberg là lao động có lương thấp nhất tại Meta, chỉ 1 USD.

Không chỉ Mark Zuckerberg, nhiều tỷ phú Mỹ khác như Elon Musk, Larry Page hay Sergey Brin cũng thích nhận lương ít.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiến sát Top 60 người giàu nhất thế giới

Với khối tài sản ròng 32,2 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên lọt top 64 người giàu nhất hành tinh, theo cập nhật của Forbes. 

Theo cập nhật mới nhất trên Forbes (chiều 8/1), tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup tăng mạnh lên 32,2 tỷ USD, tăng 1,5 tỷ USD so với ngày hôm trước.

Tài sản tăng mạnh giúp ông Phạm Nhật Vượng lần đầu đứng vị trí 64 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh đầu năm 2026.

Xem chi tiết

Kinh doanh

5 tỷ phú Việt kiếm thêm gần 30 tỷ USD trong năm 2025

Theo Forbes, tài sản của các tỷ phú Việt Nam đã tăng hơn 29 tỷ USD sau một năm, trong đó, ông Phạm Nhật Vượng kiếm được nhiều tiền nhất.

Theo cập nhật của Forbes, tính đến cuối ngày 31/12/2025, Việt Nam có 5 tỷ phú bao gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang.

Danh sách này giảm một người so với hồi đầu năm do ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải, không còn được tạp chí này xếp hạng trong nhóm những người giàu nhất thế giới.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới