Thưởng nóng tiền tỷ cho U23 Việt Nam, bầu Đức vẫn giản dị bất ngờ

Trái ngược với hình dung về một “đại gia” sở hữu khối tài sản nghìn tỷ, bầu Đức được biết đến với lối sống và những thói quen hết sức giản dị, gần gũi.

Sau khi U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 UAE tại tứ kết giải U23 châu Á 2026, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - ông Đoàn Nguyên Đức đã thưởng nóng 1 tỷ đồng để khích lệ toàn đội.

Bên cạnh đó, bầu Đức còn tuyên bố sẽ thưởng thêm 2 tỷ đồng nữa nếu U23 Việt Nam đánh bại U23 Trung Quốc ở trận bán kết diễn ra vào ngày 20/01.

Tuy nhiên, điều khiến người ta nể phục nhất không chỉ là con số tiền thưởng, mà là sự tương phản giữa tính cách hào phóng với bóng đá và lối sống giản dị của bầu Đức.

Dùng iPhone "đồ cổ" giá vài triệu

Trong những hình ảnh mới nhất, người ta vẫn thấy Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cầm trên tay chiếc iPhone đời cũ (được cho là iPhone 11 hoặc cũ hơn).

Bầu Đức vẫn dùng iPhone giá vài triệu đồng. Ảnh: Doisongphapluat

Đây là một thiết bị đã ra mắt từ 6-7 năm trước và hiện có giá trị thị trường chưa đến 7 triệu đồng.

Ăn uống đạm bạc, ưu tiên sự tiện lợi

Theo chia sẻ của những người từng làm việc lâu năm, bầu Đức không cầu kỳ trong ăn uống. Ông thường ăn cơm tại văn phòng hoặc ngay tại các nông trường, với những món ăn rất đời thường như rau luộc, cá kho, canh chua.

Thói quen này được ông duy trì nhiều năm, kể cả khi HAGL đang ở giai đoạn đỉnh cao về tài chính.

Trang phục giản đơn, không chạy theo hàng hiệu

Bầu Đức giản dị với áo sơ mi. Ảnh: Internet

Nếu quan sát bầu Đức trong các buổi họp, trên sân bóng hay tại nông trường, dễ nhận thấy ông hiếm khi xuất hiện với vest đắt tiền hay phụ kiện xa xỉ.

Ông thường mặc áo sơ mi, áo thun đơn sắc, quần vải hoặc quần jean, ưu tiên sự thoải mái. Đôi dép sandal quen thuộc hay giày thể thao bình dân gần như trở thành “thương hiệu” riêng của bầu Đức trong mắt công chúng.

Di chuyển tiết kiệm, không phô trương

Khác với nhiều doanh nhân lớn thích siêu xe hay xe sang, bầu Đức thường sử dụng xe công ty, thậm chí tự lái khi cần.

Khi đi công tác tại các nông trường ở Tây Nguyên, Lào hay Campuchia, ông sẵn sàng ngồi xe bán tải, xe địa hình cùng nhân viên, miễn là thuận tiện cho công việc.

Gắn bó với nông trường

Bầu Đức tại nông trường. Ảnh: Internet

Bầu Đức dành nhiều thời gian trực tiếp tại nông trường. Ông thường dậy sớm, đi kiểm tra vườn chuối, vườn sầu riêng, trao đổi trực tiếp với kỹ sư, công nhân thay vì chỉ nhận báo cáo trên giấy.