Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Thưởng nóng tiền tỷ cho U23 Việt Nam, bầu Đức vẫn giản dị bất ngờ

Trái ngược với hình dung về một “đại gia” sở hữu khối tài sản nghìn tỷ, bầu Đức được biết đến với lối sống và những thói quen hết sức giản dị, gần gũi.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Sau khi U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 UAE tại tứ kết giải U23 châu Á 2026, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - ông Đoàn Nguyên Đức đã thưởng nóng 1 tỷ đồng để khích lệ toàn đội.

Bên cạnh đó, bầu Đức còn tuyên bố sẽ thưởng thêm 2 tỷ đồng nữa nếu U23 Việt Nam đánh bại U23 Trung Quốc ở trận bán kết diễn ra vào ngày 20/01.

Tuy nhiên, điều khiến người ta nể phục nhất không chỉ là con số tiền thưởng, mà là sự tương phản giữa tính cách hào phóng với bóng đá và lối sống giản dị của bầu Đức.

Dùng iPhone "đồ cổ" giá vài triệu

Trong những hình ảnh mới nhất, người ta vẫn thấy Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cầm trên tay chiếc iPhone đời cũ (được cho là iPhone 11 hoặc cũ hơn).

bau-duc1.jpg
Bầu Đức vẫn dùng iPhone giá vài triệu đồng. Ảnh: Doisongphapluat

Đây là một thiết bị đã ra mắt từ 6-7 năm trước và hiện có giá trị thị trường chưa đến 7 triệu đồng.

Ăn uống đạm bạc, ưu tiên sự tiện lợi

Theo chia sẻ của những người từng làm việc lâu năm, bầu Đức không cầu kỳ trong ăn uống. Ông thường ăn cơm tại văn phòng hoặc ngay tại các nông trường, với những món ăn rất đời thường như rau luộc, cá kho, canh chua.

Thói quen này được ông duy trì nhiều năm, kể cả khi HAGL đang ở giai đoạn đỉnh cao về tài chính.

Trang phục giản đơn, không chạy theo hàng hiệu

bau-duc3.jpg
Bầu Đức giản dị với áo sơ mi. Ảnh: Internet

Nếu quan sát bầu Đức trong các buổi họp, trên sân bóng hay tại nông trường, dễ nhận thấy ông hiếm khi xuất hiện với vest đắt tiền hay phụ kiện xa xỉ.

Ông thường mặc áo sơ mi, áo thun đơn sắc, quần vải hoặc quần jean, ưu tiên sự thoải mái. Đôi dép sandal quen thuộc hay giày thể thao bình dân gần như trở thành “thương hiệu” riêng của bầu Đức trong mắt công chúng.

Di chuyển tiết kiệm, không phô trương

Khác với nhiều doanh nhân lớn thích siêu xe hay xe sang, bầu Đức thường sử dụng xe công ty, thậm chí tự lái khi cần.

Khi đi công tác tại các nông trường ở Tây Nguyên, Lào hay Campuchia, ông sẵn sàng ngồi xe bán tải, xe địa hình cùng nhân viên, miễn là thuận tiện cho công việc.

Gắn bó với nông trường

bau-duc2.jpg
Bầu Đức tại nông trường. Ảnh: Internet

Bầu Đức dành nhiều thời gian trực tiếp tại nông trường. Ông thường dậy sớm, đi kiểm tra vườn chuối, vườn sầu riêng, trao đổi trực tiếp với kỹ sư, công nhân thay vì chỉ nhận báo cáo trên giấy.

#Phong cách sống giản dị của bầu Đức #Thưởng nóng cho U23 Việt Nam #Lối sống tiết kiệm và gần gũi #Thói quen tiêu dùng đơn giản #Gắn bó với nông trường và nông nghiệp #Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

Bài liên quan

Kinh doanh

Bầu Đức tuyên bố thưởng 160 căn hộ tiền tỷ cho nhân viên

Bầu Đức tuyên bố sẽ tặng 160 căn hộ cho các nhân viên đã đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức (thường gọi bầu Đức) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) gây chú ý khi bất ngờ công bố kế hoạch tri ân đặc biệt đội ngũ cán bộ, nhân viên đã đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Cụ thể, HAGL sẽ tặng khoảng 160 căn hộ cho các nhân sự nòng cốt, với giá trị mỗi căn từ 2,5 – 8 tỷ đồng, tùy theo mức độ đóng góp. Ngoài ra, công ty còn triển khai chương trình cổ phiếu ưu đãi ESOP với tổng giá trị 500 tỷ đồng và cổ phiếu ưu đãi khác trị giá khoảng 300 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Chủ nợ mới của doanh nghiệp bầu Đức là ai?

Toàn bộ khoản nợ 3.876 tỷ đồng tại Hoàng Anh Gia Lai do BIDV nắm giữ đã được chuyển nhượng sang Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố thông tin về việc thay đổi trái chủ đối với lô trái phiếu phát hành năm 2016. Theo đó, Ngân hàng BIDV đã chính thức chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ này cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) - Chi nhánh TP HCM.

Giao dịch được thực hiện theo hợp đồng chuyển nhượng ký ngày 29/12. Đối tượng chuyển nhượng là toàn bộ lô trái phiếu HAG phát hành năm 2016 thuộc nhóm A, có mã HAGLBOND16.26. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 30/12/2016, kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 30/12/2026, tức chỉ còn khoảng một năm nữa đến thời điểm tất toán.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Chủ tịch HAGL đã mua thành công 10 triệu cổ phiếu HAG

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức).

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức).

Theo đó, bầu Đức đã hoàn tất mua vào 10 triệu cổ phiếu HAG trong phiên 19/6 theo hình thức thỏa thuận.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới