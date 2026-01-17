Hà Nội

Kinh doanh

Hé lộ doanh nghiệp ở Việt Nam tặng 1.000 chỉ vàng cho công nhân

Công ty chuyên về sản xuất giày da tại Đồng Tháp quyết định tặng mỗi người một chỉ vàng 18K cho 1.000 đoàn viên, công nhân, lao động.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Những ngày gần Tết Nguyên đán, thông tin về thưởng Tết trở thành mối quan tâm đặc biệt của người lao động. Mới đây, thông tin một doanh nghiệp tại Đồng Tháp thưởng vàng cho người lao động thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp, Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam, đóng tại Khu công nghiệp Tân Hương (xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp), quyết định trao thưởng vàng cho 1.000 đoàn viên, công nhân, lao động. Cụ thể, tất cả người lao động làm việc liên tục đủ 15 năm sẽ được doanh nghiệp tặng quà lưu niệm là 1 chỉ vàng 18K/người.

thuong-vang.jpg
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam trao vàng cho công nhân có thâm niên 15 năm làm việc liên tục tại công ty. Ảnh: Dụ Đức Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Bé Ba - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam cho biết, thưởng vàng là hoạt động truyền thống của công ty. Năm 2026 ghi nhận số lao động được trao thưởng vàng nhiều nhất kể từ khi công ty thành lập. Trước đó, mỗi năm chỉ có vài trường hợp được nhận, chủ yếu là người được điều chuyển từ công ty mẹ tại TP HCM về làm việc. Gần nhất, ngày 8/11/2025, công ty đã trao thưởng cho 17 đoàn viên, công nhân có đủ 15 năm thâm niên.

Đây là món quà mang tính lưu niệm và tôn vinh người lao động gắn bó lâu dài với công ty, được Công đoàn cơ sở đưa vào nội dung Thỏa ước lao động tập thể.

Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp này là một trong những thành viên thuộc Tập đoàn Quốc tế Pou Chen (Đài Loan, Trung Quốc), có thời điểm gần 100.000 công nhân - đông nhất nước. Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam chuyên sản xuất giày thể thao và cung ứng nguyên phụ liệu cho ngành da giày. Được thành lập từ năm 2010, Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam đang tạo việc làm ổn định cho gần 9.000 công nhân, người lao động.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động thông qua nhiều chính sách thiết thực.

Ngoài thưởng vàng cho công nhân có thâm niên, công ty còn duy trì việc tặng quà ba lần mỗi năm vào các dịp lễ, Tết, đồng thời thực hiện nhiều chế độ hỗ trợ kịp thời khi người lao động gặp khó khăn, hiếu, hỉ, góp phần tạo sự gắn bó lâu dài giữa người lao động và doanh nghiệp.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có 180 doanh nghiệp báo cáo thưởng Tết Bính Ngọ. Trong đó, mức thưởng cao nhất khoảng 300 triệu đồng/người và thấp nhất 100.000 đồng/người đều thuộc về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

