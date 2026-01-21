Phát hiện mới về xác ướp người băng Otzi

Hà Nội

Theo nghiên cứu mới, xác ướp người băng Otzi hơn 5.300 tuổi và một người tiền sử sống ở Siberia cách đây khoảng 45.000 năm đều mang một chủng virus HPV.

Tâm Anh (theo ATI)
Trong nghiên cứu mới được đăng tải trên bioRxiv, cả người băng Otzi - xác ướp có niên đại vào khoảng năm 3300 trước Công nguyên được bảo quản tốt nhất từ ​​trước đến nay - cũng như một người tiền sử sống ở Siberia cách đây 45.000 năm đều được phát hiện là mang một chủng virus HPV gây ung thư. Ảnh: Paul HANNY/Gamma-Rapho via Getty Images.
Kể từ khi được phát hiện tại một sông băng ở Ötztal Alps, gần biên giới giữa Áo và Italy vào năm 1991, xác ướp Otzi đã trở thành đối tượng của nhiều nghiên cứu khoa học. Qua đó, các chuyên gia đã có những giải mã bất ngờ về cuộc đời của người đàn ông sống cách đây khoảng 5.300 năm. Ảnh: Wikimedia Commons.
Trong số này, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, Otzi có thể đã chết sau khi bị trúng tên vào vai, biết được bữa ăn cuối cùng và một số tình trạng sức khỏe như những căn bệnh mà ông từng mắc phải... Ảnh: OetziTheIceman /Flickr CC.
Kết quả phân tích dữ liệu di truyền từ Otzi gần đây và một người sống vào thời tiền sử khác đã tiết lộ rằng cả hai đều có khả năng bị nhiễm HPV 16 - tuýp gây nên ung thư cổ tử cung và là tác nhân gây ra một số loại ung thư khác. Nếu thông tin này được xác nhận thì sẽ đánh dấu đó là "bằng chứng sớm nhất" về căn bệnh ung thư trong lịch sử loài người. Ảnh: Reconstruction by Kennis © South Tyrol Museum of Archaeology, Foto Ochsenreiter.
“Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy HPV16 đã tồn tại ở người hiện đại từ thời Đồ đá, cho thấy đây là mối quan hệ lâu dài giữa vật chủ và virus, độc lập với sự lây truyền từ người Neanderthal”, các nhà nghiên cứu cho hay. Ảnh: Pascopix/Alamy Stock Photo.
Trước đó, một quan niệm phổ biến cho rằng, người Neanderthal - những người cùng sinh sống với người hiện đại ở lục địa Á - Âu từ 60.000 đến 34.000 năm trước, đã truyền virus này cho người Homo sapiens. Ảnh: arkeonews.
Mặc dù quy mô nghiên cứu của nhóm khá nhỏ nên nguồn gốc của HPV vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Tuy nhiên, nghiên cứu mới công bố ít nhất cũng đã làm lung lay giả thuyết về việc người Neanderthal truyền virus HPV cho người Homo sapiens. Ảnh: Mannivu, CC BY-SA 4.0.
Các nhà khoa học đang bắt đầu hiểu rõ hơn về mối liên hệ mật thiết giữa lịch sử tiến hóa của HPV với lịch sử tiến hóa của loài người. Các virus thuộc họ Papillomaviridae có nguồn gốc từ thời tiền sử và đã cùng tiến hóa với vật chủ có xương sống của chúng trong khoảng thời gian dài. Ảnh: Museo Archeologico Alto Adige - Bolzano.
Theo các nhà nghiên cứu, quá trình tiến hóa của virus papilloma kéo dài hàng triệu năm, chủ yếu được suy luận từ mô hình đồng phân hóa giữa virus và vật chủ. Ảnh: inexhibit.com.
Các chuyên gia sẽ tiến hành thêm các nghiên cứu khác nhằm giải mã cách các quần thể người cổ đại tương tác và lây truyền virus HPV như thế nào. Ảnh: Riccardo Bianchini / Inexhibit.
Mời độc giả xem video: Khai quật xác ướp hơn 800 tuổi ở Peru. Nguồn: THĐT1.
